Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szerkesztő-műsorvezető 71 évesen, hétfőn halt meg.","shortLead":"A szerkesztő-műsorvezető 71 évesen, hétfőn halt meg.","id":"20190319_Harom_eve_kuzdott_a_betegseggel_Balo_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=742cb9ca-e68f-4311-81de-8eab8f240091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e14553-bf97-4fb3-8ba7-0e278e2f6d90","keywords":null,"link":"/elet/20190319_Harom_eve_kuzdott_a_betegseggel_Balo_Gyorgy","timestamp":"2019. március. 19. 06:49","title":"Három éve küzdött a betegséggel Baló György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A gyűjteménybe csak tízévesnél régebbi alkotások kerülhetnek.","shortLead":"A gyűjteménybe csak tízévesnél régebbi alkotások kerülhetnek.","id":"20190320_Legfontosabb_amerikai_hangfelvetelek_gyujtemeny_Jay_Z_Hair_La_Bamba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08ae3fd-0db4-4f51-8423-812a1fc36978","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Legfontosabb_amerikai_hangfelvetelek_gyujtemeny_Jay_Z_Hair_La_Bamba","timestamp":"2019. március. 20. 10:13","title":"A La Bamba, a Hair és Jay-Z dalai is bekerültek a legfontosabb amerikai hangfelvételek közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3151d469-d5ce-4c60-8361-a7309c8244c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A földmunkák során került elő pár gránát. ","shortLead":"A földmunkák során került elő pár gránát. ","id":"20190320_Lezartak_a_Varosliget_egy_reszet_granatokat_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3151d469-d5ce-4c60-8361-a7309c8244c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de476001-068a-4033-ad55-ce8dd215abb6","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Lezartak_a_Varosliget_egy_reszet_granatokat_talaltak","timestamp":"2019. március. 20. 10:56","title":"Lezárták a Városliget egy részét, gránátokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen a napon zár be egyébként a Google+ is.","shortLead":"Április másodikán leállítja korábbi, pusztán kísérleti céllal indított levelezőjét, az Inboxot a Google. Ugyanezen...","id":"20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fed62a67-46a5-49c3-9628-d68e910d7ab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd90c4a4-b526-4550-a72a-6b62e20f0f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_google_inbox_google_plus_aprilis_2_leallitas","timestamp":"2019. március. 20. 10:33","title":"Kezdjen búcsúzkodni: néhány nap és lelövi az Inboxot a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf34957-d0dd-4c29-9400-cae2d6a6caf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA izraeli leányvállalata egy új projekte fogott, hogy segítsen a mozgássérült emberek hétköznapjain.","shortLead":"Az IKEA izraeli leányvállalata egy új projekte fogott, hogy segítsen a mozgássérült emberek hétköznapjain.","id":"20190320_ikea_mozgasserult_thisables_3d_nyomtatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caf34957-d0dd-4c29-9400-cae2d6a6caf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d127e81-8ca2-47f0-9723-9b065e9991a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_ikea_mozgasserult_thisables_3d_nyomtatas","timestamp":"2019. március. 20. 12:03","title":"Milliók életét könnyíthetik meg az IKEA új találmányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A köznevelési törvény módosítása a mentesítésből kihagyott gyerekek számára további kedvezményeket ígért, ám ezekről azóta sem született jogszabály.\r

","shortLead":"A köznevelési törvény módosítása a mentesítésből kihagyott gyerekek számára további kedvezményeket ígért, ám ezekről...","id":"20190319_Ab_Alaptorvenyserto_mulasztasokat_kovet_el_az_Orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf3838-b454-494f-9049-a46f20b1843b","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Ab_Alaptorvenyserto_mulasztasokat_kovet_el_az_Orszaggyules","timestamp":"2019. március. 19. 18:54","title":"Ab: Rendben van a Taigetosz-törvény, mégis mulasztást követett el az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sőt, az új törvények szerint az állami jelképeket sem lehet csúfolni az interneten. ","shortLead":"Sőt, az új törvények szerint az állami jelképeket sem lehet csúfolni az interneten. ","id":"20190318_Oroszorszagban_mostantol_buntetik_az_alhirterjesztest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989f07b0-12e1-4c6d-86eb-6efcfabf3c08","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_Oroszorszagban_mostantol_buntetik_az_alhirterjesztest","timestamp":"2019. március. 18. 17:30","title":"Oroszországban mostantól büntetik az álhírterjesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1409c9d5-5b71-41b0-b621-ce39215a1dbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érthető, hogy ki-ki szeretne minél frissebb operációsrendszer-verziót látni androidos telefonján. Ezzel él vissza néhány fejlesztő, és becsapós névvel kínálja appját a Google Play áruházban.","shortLead":"Érthető, hogy ki-ki szeretne minél frissebb operációsrendszer-verziót látni androidos telefonján. Ezzel él vissza...","id":"20190319_android_frissites_szoftverfrissites_android_9_pie_atveros_appok_play_aruhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1409c9d5-5b71-41b0-b621-ce39215a1dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2cb631-4db5-402f-b68e-f5c61ca5c803","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_android_frissites_szoftverfrissites_android_9_pie_atveros_appok_play_aruhaz","timestamp":"2019. március. 19. 11:03","title":"Frissítené androidos telefonját? Most nagyon vigyázzon, átverős programok vannak fent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]