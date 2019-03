Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már nem sokat kell várni, hogy láthassuk Quentin Tarantino kilencedik nagy dobását. ","shortLead":"Már nem sokat kell várni, hogy láthassuk Quentin Tarantino kilencedik nagy dobását. ","id":"20190318_Brad_Pitt_Leonardo_DiCaprio_Volt_egyszer_egy_Hollywood","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b215e3-3237-48f2-89e9-0e53d711c5bc","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Brad_Pitt_Leonardo_DiCaprio_Volt_egyszer_egy_Hollywood","timestamp":"2019. március. 18. 16:46","title":"Plakát érkezett Brad Pitt és Leonardo DiCaprio közös filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aef545-a41a-4731-8cff-5fb7514a7e80","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az oroszországi Cseljabinszk fölött hat évvel ezelőtt felrobbant meteorit óta a legnagyobb űrszikla égett el a közelmúltban a Bering-tenger fölött Kamcsatka félszigete közelében.","shortLead":"Az oroszországi Cseljabinszk fölött hat évvel ezelőtt felrobbant meteorit óta a legnagyobb űrszikla égett el...","id":"20190318_meteorrobbanas_bering_tenger_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29aef545-a41a-4731-8cff-5fb7514a7e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe19cc0-2aed-4df5-b839-427e1a643a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_meteorrobbanas_bering_tenger_nasa","timestamp":"2019. március. 18. 13:33","title":"Óriási meteorrobbanás nyomaira bukkant a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af85c29c-7039-44b3-89cf-2e9126fe5b71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton kiürítik a környéket, a MÁV-ot, a 6-os utat és a tömegközlekedést is érinteni fogják a lezárások. ","shortLead":"Szombaton kiürítik a környéket, a MÁV-ot, a 6-os utat és a tömegközlekedést is érinteni fogják a lezárások. ","id":"20190318_A_heten_vegre_kiemelik_a_Dunabol_a_tavaly_osszel_talalt_bombakat_kiuritik_a_teruletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af85c29c-7039-44b3-89cf-2e9126fe5b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb6eb0c-96ce-4dbb-89b2-f69b3c52f318","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_A_heten_vegre_kiemelik_a_Dunabol_a_tavaly_osszel_talalt_bombakat_kiuritik_a_teruletet","timestamp":"2019. március. 18. 13:23","title":"A héten végre kiemelik a Dunából a tavaly ősszel talált bombákat, kiürítik a területet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl optimistán áll a jövőhöz a korábbi emberierőforrás-miniszter.","shortLead":"Nem túl optimistán áll a jövőhöz a korábbi emberierőforrás-miniszter.","id":"20190319_Balog_Zoltan_a_Neppartrol_Meg_soha_nem_alltunk_ilyen_kozel_a_szakitashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe728e8e-2612-40e4-ad23-dde4f3a1c4e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Balog_Zoltan_a_Neppartrol_Meg_soha_nem_alltunk_ilyen_kozel_a_szakitashoz","timestamp":"2019. március. 19. 17:44","title":"Balog Zoltán a Néppártról: Még soha nem álltunk ilyen közel a szakításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt a légi közlekedési baleseteket vizsgáló francia ügynökség (BEA) állapította meg. Mindkét légitársaságnak egy Boeing 737 MAX 8 típusú repülőgépe zuhant le. ","shortLead":"Ezt a légi közlekedési baleseteket vizsgáló francia ügynökség (BEA) állapította meg. Mindkét légitársaságnak egy Boeing...","id":"20190318_boeing_max_baleset_legikatasztrofa_feketedoboz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b84aeb4-42cd-4cfc-9a62-fd107f7f3c07","keywords":null,"link":"/vilag/20190318_boeing_max_baleset_legikatasztrofa_feketedoboz","timestamp":"2019. március. 18. 21:30","title":"Egyértelmű hasonlóságok vannak a két Boeing-szerencsétlenség között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A köznevelési törvény módosítása a mentesítésből kihagyott gyerekek számára további kedvezményeket ígért, ám ezekről azóta sem született jogszabály.\r

","shortLead":"A köznevelési törvény módosítása a mentesítésből kihagyott gyerekek számára további kedvezményeket ígért, ám ezekről...","id":"20190319_Ab_Alaptorvenyserto_mulasztasokat_kovet_el_az_Orszaggyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e800936-368b-422c-bd04-136c652221b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf3838-b454-494f-9049-a46f20b1843b","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Ab_Alaptorvenyserto_mulasztasokat_kovet_el_az_Orszaggyules","timestamp":"2019. március. 19. 18:54","title":"Ab: Rendben van a Taigetosz-törvény, mégis mulasztást követett el az Országgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3648b30-bc45-46b1-8a85-61a72ab66840","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég veszélyes helyzet alakult ki múlt hét végén a szlovákiai síterep közelében, mert klasszikus módon tehetetlenül csúsztak egymásba az autók a lefagyott úton. ","shortLead":"Elég veszélyes helyzet alakult ki múlt hét végén a szlovákiai síterep közelében, mert klasszikus módon tehetetlenül...","id":"20190319_tatra_autos_video_chopok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3648b30-bc45-46b1-8a85-61a72ab66840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7ee05b-1e15-485f-be49-7c07631661b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190319_tatra_autos_video_chopok","timestamp":"2019. március. 19. 14:23","title":"Videó: magyar autósok is tehetetlenül csúsztak egymásba a Chopokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem tudni, maradandó sérüléseket szenvedett-e az a német férfi, akit fiaival együtt vertek meg a bulinegyedben. ","shortLead":"Még nem tudni, maradandó sérüléseket szenvedett-e az a német férfi, akit fiaival együtt vertek meg a bulinegyedben. ","id":"20190318_bulinegyed_biztonsagi_or_verekedes_nemet_menedzser","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b429b97-0426-4f37-9dcb-7aff10e7a8c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_bulinegyed_biztonsagi_or_verekedes_nemet_menedzser","timestamp":"2019. március. 18. 15:11","title":"Kártérítési perre készülhetnek a bulinegyedben menedzsert verő biztonságiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]