Az előválasztás első körét Karácsony Gergely nyerte, a második körben a Párbeszéd politikusa Puzsér Róberttel mérkőzik meg. Hajnal Miklós a Népszavának most azt mondta:

„Támogatni fogjuk az előválasztás intézményét. Puzsér Róbertnek és Karácsony Gergelynek sikerült ugyanis olyan feltételeket teremtenie, amelyek mindenkinek megfelelnek. Reméljük, sikerül felrázni a főváros lakosságát, és ezzel a módszerrel találjuk majd meg Tarlós István főpolgármester ellenzéki kihívóját.”

Arról azonban nem akart beszélni Hajnal, hogy a párt saját főpolgármester-jelölttel készül az előválasztásra, vagy valamelyik jelenleg is ismert induló mellé/mögé állnak be. Ismert, a hvg.hu számolt be róla elsőként, a párt sokáig Veiszer Alindát győzködte, de a tévés inkább a médiát választotta – Szlovákiában – a politika helyett.