Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most 40 éves férfi egy XII. kerületi szállodában késelt meg több embert, jó pár évvel korábban. Azóta bujkált. ","shortLead":"A most 40 éves férfi egy XII. kerületi szállodában késelt meg több embert, jó pár évvel korábban. Azóta bujkált. ","id":"20190321_Mexikoban_fogtak_el_egy_2001_ota_korozott_magyart_nyomban_vadat_is_emeltek_ellene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2661d-0f71-4642-803d-59290814581d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cda95d-dd5c-4431-958c-e5b1b02c389e","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Mexikoban_fogtak_el_egy_2001_ota_korozott_magyart_nyomban_vadat_is_emeltek_ellene","timestamp":"2019. március. 21. 09:49","title":"Mexikóban fogtak el egy 2001 óta körözött magyart, nyomban vádat is emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook keddi tájékoztatása szerint nem néhány tucat emberhez, ennél sokkal több felhasználóhoz jutottak el az új-zélandi terrortámadás élő felvételei. ","shortLead":"A Facebook keddi tájékoztatása szerint nem néhány tucat emberhez, ennél sokkal több felhasználóhoz jutottak el...","id":"20190319_facebook_elo_video_christchurchi_meszarlas_brenton_tarrant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f7465c2-9d6f-4253-a7d9-954c56445a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a398ca-cae8-46c9-a22a-3f353f8a2f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_facebook_elo_video_christchurchi_meszarlas_brenton_tarrant","timestamp":"2019. március. 19. 22:03","title":"Kétszáz ember nézte élőben a Facebookon a christchurchi mészárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felsőtárkányi kisiskolások végighallgatták, hogy most modern, ütőképes haderőt fejleszt a kormány, milyen szerencse, hogy a média magyar kézben van, ütőképes a Nemzeti Bank, a multik helyett az emberek oldalán áll a \"képviselet\".","shortLead":"A felsőtárkányi kisiskolások végighallgatták, hogy most modern, ütőképes haderőt fejleszt a kormány, milyen szerencse...","id":"20190319_710_eveseknek_nyomott_aktualpolitikat_Nyitrai_Zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca2fc98e-da94-4490-85ec-b4beb44e92f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e1c627-4583-4c2a-a1ef-8937202e7d23","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_710_eveseknek_nyomott_aktualpolitikat_Nyitrai_Zsolt","timestamp":"2019. március. 19. 12:42","title":"7-10 éveseknek nyomott aktuálpolitikát Nyitrai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898d233c-f087-4193-b9d4-be0c5d86e25f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Papon történt baleset sérültjeihez mentőhelikoptert is hívtak. ","shortLead":"A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Papon történt baleset sérültjeihez mentőhelikoptert is hívtak. ","id":"20190320_baleset_szabolcs_szatmar_bereg_megye_pap_arok_munkasok_mentok_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=898d233c-f087-4193-b9d4-be0c5d86e25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6952ee53-363d-4622-b748-0513ed1fcb74","keywords":null,"link":"/cegauto/20190320_baleset_szabolcs_szatmar_bereg_megye_pap_arok_munkasok_mentok_rendorseg","timestamp":"2019. március. 20. 18:21","title":"Súlyos baleset: hét munkást ütöttek el egy árokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7280ae-2f72-44f8-a482-51b4d0bb223a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hányadik helyet kapja Jávor Benedek? Ez a kérdés.","shortLead":"Hányadik helyet kapja Jávor Benedek? Ez a kérdés.","id":"20190321_Akadozik_az_egyezseg_ketseges_a_kozos_MSZPP_EPlista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f7280ae-2f72-44f8-a482-51b4d0bb223a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a919c97-7f08-45af-8a1d-0eca9a8fdf5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Akadozik_az_egyezseg_ketseges_a_kozos_MSZPP_EPlista","timestamp":"2019. március. 21. 08:46","title":"Akadozik az egyezség, kétséges a közös MSZP–P EP-lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem elegendő, hogy az Európai Néppárt foglalkozik a Fidesz tagságának kérdésével, meg kell kezdenie végre az etikai nagytakarítást, és kérdőre kell vonnia Orbán Viktort, hogy milyen viszonyt kíván ápolni a pártcsaláddal ,és hogyan viszonyul az EPP által képviselt politikához – jelentette ki Judith Sargentini holland zöldpárti képviselő Brüsszelben újságíróknak.","shortLead":"Nem elegendő, hogy az Európai Néppárt foglalkozik a Fidesz tagságának kérdésével, meg kell kezdenie végre az etikai...","id":"20190319_Sargentini_Kerdore_kell_vonni_Orbant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11dd0f74-d027-4979-aaf6-f31f14d9de98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49fc518-b11e-4d61-b35f-87d1cdc61dce","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Sargentini_Kerdore_kell_vonni_Orbant","timestamp":"2019. március. 19. 12:54","title":"Sargentini: Kérdőre kell vonni Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Két hétig tartott a szabadságharc. Orbán Viktor igyekezett felmérni a lehetőségét annak, mi várná őt a néppárton kívül a kampány mostani szakaszában. Mint megtudta: semmi olyan opció nincs, ami neki megközelítően akkora hatalmat biztosítana, mint az önként vállalt néppárti szégyenpad. Most ellenőrök jöhetnek Budapestre, de a demokrácia helyzete helyett valójában azt figyelik majd, képes-e Orbán a kampány végéig csendben maradni.","shortLead":"Két hétig tartott a szabadságharc. Orbán Viktor igyekezett felmérni a lehetőségét annak, mi várná őt a néppárton kívül...","id":"20190320_Orban_lenyelte_a_bekat_hogy_a_valasztasok_utan_eselye_maradjon_a_visszavagasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de071a96-7c44-4d91-aca3-beb957124a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11623440-6948-4873-a8ac-c1a3ee4c1896","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Orban_lenyelte_a_bekat_hogy_a_valasztasok_utan_eselye_maradjon_a_visszavagasra","timestamp":"2019. március. 20. 20:15","title":"Orbán lenyelte a békát, hogy a választások után visszavághasson mostani ellenfeleinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Módosította a BKK a VT-Arrivával buszos személyszállításra kötött szerződését, mert az eredeti keret kevés volt. Az ok a reptéri buszjárat sűrítése és a metrópótlás.","shortLead":"Módosította a BKK a VT-Arrivával buszos személyszállításra kötött szerződését, mert az eredeti keret kevés volt. Az ok...","id":"20190320_Kevesnek_bizonyult_a_BKK_buszkapacitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee654a3-0ae6-486c-bd9d-1f9b97d6ea1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Kevesnek_bizonyult_a_BKK_buszkapacitasa","timestamp":"2019. március. 20. 12:15","title":"Kevésnek bizonyult a BKK buszkapacitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]