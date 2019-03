Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","shortLead":"Tavaly 109 helyreigazítási pert bukott el a kormánymédia, és 2019 is erősen kezdődött.","id":"20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a350914-7f3c-4b1a-b203-84ac95d1e9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04dc733e-11c6-4567-a3f6-4c896bb9440b","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_TV2_vs_Staudt_Gabor_karaktergyilkossagnak_indult_helyreigazitas_lett_belole","timestamp":"2019. március. 22. 17:50","title":"TV2 vs. Staudt Gábor: karaktergyilkosságnak indult, helyreigazítás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cb3884-7cd1-4fa4-9e9e-6b7c985c842d","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, fiatal férfi színészeknek szegezzük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Latabár Kálmánja vagy Madaras Józsefje lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és temperamentumosak – őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, fiatal férfi színészeknek szegezzük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190322_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_5_Szalay_Bence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81cb3884-7cd1-4fa4-9e9e-6b7c985c842d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ab05a4-c105-4a0c-9ce4-83a9a43d5a41","keywords":null,"link":"/kultura/20190322_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_5_Szalay_Bence","timestamp":"2019. március. 22. 20:00","title":"Szalay Bence: Nehéz eldönteni, hogyan legyél most pasi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f52e5d-35d5-478a-8fb5-5ca35a4eb98f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kisebbfajta földindulás következett be Hollandiában, egy EU-szkeptikus, jobboldali radikális tömörülés, a Fórum a Demokráciáért (FvD) szerepelt a legjobban a tartományi választáson, s ennek következtében a kormányzó pártok elvesztették a többségüket a törvényhozás felső házában. Az FvD-t a 36 éves, sima szavú Thierry Baudet alapította két éve, aki annak ellenére veti el a multikulturalizmust, hogy vallonok és indonézek is szép számban akadnak a felmenői között.","shortLead":"Kisebbfajta földindulás következett be Hollandiában, egy EU-szkeptikus, jobboldali radikális tömörülés, a Fórum...","id":"20190322_O_okozta_Hollandia_sokkjat__a_holland_euroszkeptikus_jobboldal_uj_arca","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76f52e5d-35d5-478a-8fb5-5ca35a4eb98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e91af0-6ab2-4ff7-a327-9e971ff0cedc","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_O_okozta_Hollandia_sokkjat__a_holland_euroszkeptikus_jobboldal_uj_arca","timestamp":"2019. március. 22. 14:39","title":"Ő okozta Hollandia sokkját – a holland euroszkeptikus jobboldal új arca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb51e1b-3d79-4915-b617-2af6b001e969","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó ropogós migránsozás és brüsszentés lett a közpénzből.","shortLead":"Jó ropogós migránsozás és brüsszentés lett a közpénzből.","id":"20190322_Hetvenmillioval_dobta_meg_a_COFot_a_Szerencsejatek_Zrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bb51e1b-3d79-4915-b617-2af6b001e969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a0354a-047f-465a-8f19-2b9ba55fd598","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Hetvenmillioval_dobta_meg_a_COFot_a_Szerencsejatek_Zrt","timestamp":"2019. március. 22. 11:50","title":"Hetvenmillióval dobta meg a CÖF-öt a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b19eb6f-b45d-4e77-aeb1-d42f5254130d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két, elsősorban Amerikában népszerű okos riasztóról derült ki, hogy komoly biztonsági réseket tartalmaznak.","shortLead":"Két, elsősorban Amerikában népszerű okos riasztóról derült ki, hogy komoly biztonsági réseket tartalmaznak.","id":"20190322_autoriaszto_pandora_cliford_okos_riaszto_autotolvaj_hacker","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b19eb6f-b45d-4e77-aeb1-d42f5254130d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9805591-fdff-486e-b3b7-474aa3d1058f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_autoriaszto_pandora_cliford_okos_riaszto_autotolvaj_hacker","timestamp":"2019. március. 22. 10:33","title":"Feltörhetetlennek hirdették, komoly biztonsági hibát találtak a Magyarországon is árult autóriasztóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0702b56-d0da-42fb-8775-a13c2b3b6c51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a Samsung hivatalos háttérképei is elfedik az előlapon lévő, sokak szerint nem túl dizájnos kameralyukat, azonban lehet ezt viccesebb formában is csinálni.","shortLead":"Még a Samsung hivatalos háttérképei is elfedik az előlapon lévő, sokak szerint nem túl dizájnos kameralyukat, azonban...","id":"20190323_samsung_galaxy_s10_kameralyuk_hatterkep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0702b56-d0da-42fb-8775-a13c2b3b6c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef3264c-b0f0-4ffe-b5c3-60860702e75b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_samsung_galaxy_s10_kameralyuk_hatterkep","timestamp":"2019. március. 23. 17:03","title":"Vicces háttérképek készültek a Galaxy S10-ek \"csúfságaihoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f08fd39-b8a4-43ce-ada1-7521d21c7372","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez nem egy szülinapi torta.","shortLead":"Ez nem egy szülinapi torta.","id":"20190322_autotuz_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f08fd39-b8a4-43ce-ada1-7521d21c7372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ad61d9-3aef-423b-86f7-083272b45e10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_autotuz_video","timestamp":"2019. március. 22. 17:41","title":"Ha kigyullad a kocsid, ne taposs a gázra, a menetszél nem fogja elfújni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e79cc26-6788-4d94-ab9c-6e1fabd3c674","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Még tavaly ősszel bukkantak rá a két egytonnás amerikai bombára, de a Duna vízállása miatt csak most tudják kiemelni.","shortLead":"Még tavaly ősszel bukkantak rá a két egytonnás amerikai bombára, de a Duna vízállása miatt csak most tudják kiemelni.","id":"20190322_vilaghaborus_bomba_budafok_evakualas_kozlekedes_menetrend_valtozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e79cc26-6788-4d94-ab9c-6e1fabd3c674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3941346-8017-4705-a8f5-0eda0486787a","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_vilaghaborus_bomba_budafok_evakualas_kozlekedes_menetrend_valtozas","timestamp":"2019. március. 22. 15:40","title":"Evakuálják a lakosságot, leállítják a forgalmat a Budafokon talált óriásbombák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]