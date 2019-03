Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6661eb81-a3a8-49ae-a40a-09989567628e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ötvenötezer szót tartalmaz az új Nagy magyar tájszótár

","shortLead":"Ötvenötezer szót tartalmaz az új Nagy magyar tájszótár

","id":"20190323_Osztoke_katoszeme_pemet_langallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6661eb81-a3a8-49ae-a40a-09989567628e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f0d3f-8919-4ce1-b29f-2d30e3ede2bc","keywords":null,"link":"/kultura/20190323_Osztoke_katoszeme_pemet_langallo","timestamp":"2019. március. 23. 08:48","title":"Ösztöke, katószeme, pemet, langalló…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58d2a1b-8cfc-4ae4-9030-88f44632ba8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Földrengéssel ért fel a vegyi üzem robbanása.","shortLead":"Földrengéssel ért fel a vegyi üzem robbanása.","id":"20190322_Oriasi_robbanas_es_rengeteg_aldozat_a_kinai_vegyi_robbanasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a58d2a1b-8cfc-4ae4-9030-88f44632ba8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e1ed4e-4e73-4cd1-821b-ac6d993d79e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Oriasi_robbanas_es_rengeteg_aldozat_a_kinai_vegyi_robbanasban","timestamp":"2019. március. 22. 13:31","title":"Óriási robbanás és rengeteg áldozat a kínai vegyi robbanásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced7ba73-34b5-4d72-b5fc-4f877251abb6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A 16 kilométeres metróvonal déli irányba halad az indonéz főváros alatt.\r

\r

","shortLead":"A 16 kilométeres metróvonal déli irányba halad az indonéz főváros alatt.\r

\r

","id":"20190324_Elso_metrojat_kapta_meg_a_10_millios_Dzsakarta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ced7ba73-34b5-4d72-b5fc-4f877251abb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf50632-784d-4cd6-8d0f-890e91d33cfd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Elso_metrojat_kapta_meg_a_10_millios_Dzsakarta","timestamp":"2019. március. 24. 08:36","title":"Első metróját kapta meg a 10 milliós Dzsakarta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802de06f-d8f9-4563-adfc-23b818881e1f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Jövő héten kezdődhet elölről Londonban a parlamenti cirkusz.","shortLead":"Jövő héten kezdődhet elölről Londonban a parlamenti cirkusz.","id":"20190322_Nem_aratott_nagy_tetszest_a_Brexitrol_kotott_alku","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=802de06f-d8f9-4563-adfc-23b818881e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443780a2-66f1-4563-afbf-f10d60fcdee2","keywords":null,"link":"/vilag/20190322_Nem_aratott_nagy_tetszest_a_Brexitrol_kotott_alku","timestamp":"2019. március. 22. 18:27","title":"Nem aratott nagy tetszést a Brexitről kötött alku","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26d3c3b-6b79-448f-a477-34b775487a2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem csak lopás, de közúti veszélyeztetés miatt is kell majd felelnie a bíróságon a tolvajnak, ha elkapják.","shortLead":"Nem csak lopás, de közúti veszélyeztetés miatt is kell majd felelnie a bíróságon a tolvajnak, ha elkapják.","id":"20190324_lopott_bentley_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f26d3c3b-6b79-448f-a477-34b775487a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4def4903-8aa9-4fc9-aef4-686e7998f3d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_lopott_bentley_autos_video","timestamp":"2019. március. 24. 11:28","title":"Az autópálya rossz oldalán menekült valaki egy lopott Bentley-vel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több autó összeütközött Gödöllőnél az M3-as autópályán péntek délután, három kilométeres a torlódás – közölte a rendőrség és az Útinform.","shortLead":"Több autó összeütközött Gödöllőnél az M3-as autópályán péntek délután, három kilométeres a torlódás – közölte...","id":"20190322_baleset_m3_autopalya_torlodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20878333-6c35-435d-a712-fb8fc87e00df","keywords":null,"link":"/cegauto/20190322_baleset_m3_autopalya_torlodas","timestamp":"2019. március. 22. 17:20","title":"Baleset történt, kerülje el az M3-ast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256b2c4a-f33d-405e-8436-6946c5103318","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még a legalacsonyabb fizetésű dolgozóknak is 18 és fél százalékos béremelést sikerült kiharcolnia a szakszervezetnek. ","shortLead":"Még a legalacsonyabb fizetésű dolgozóknak is 18 és fél százalékos béremelést sikerült kiharcolnia a szakszervezetnek. ","id":"20190322_Hankook_sztrajk_megallapodas_eredmeny_beremeles_VDSZ_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=256b2c4a-f33d-405e-8436-6946c5103318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a836fac0-ea1b-49fc-9e14-0d7cf7b57b32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190322_Hankook_sztrajk_megallapodas_eredmeny_beremeles_VDSZ_szakszervezet","timestamp":"2019. március. 22. 20:35","title":"Nyilvánosságra hozták a Hankook-sztrájk eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdf42a7e-0e4f-4496-a72d-7bd1ebc5619c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először májcisztának hitték a születendő kislány hasában lévő foltot a kolumbiai orvosok, nem sokkal később azonban kiderült: valójában parazita ikertestvére növekszik benne.","shortLead":"Először májcisztának hitték a születendő kislány hasában lévő foltot a kolumbiai orvosok, nem sokkal később azonban...","id":"20190322_majciszta_ciszta_parazita_iktertestver_ikerterhesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdf42a7e-0e4f-4496-a72d-7bd1ebc5619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81f742e-0b84-4452-8ecb-097e2bfa914d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190322_majciszta_ciszta_parazita_iktertestver_ikerterhesseg","timestamp":"2019. március. 22. 18:03","title":"Cisztának hitték, valójában a parazita ikertestvére növekedett benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]