Elhallgatta a néppárti felfüggesztést Orbán Viktor Facebook-oldala

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután a Facebook elismerte, hogy titkosítás nélkül, egyszerű szöveges formában tárolt több száz milliónyi jelszót – melyekhez a vállalat több ezer alkalmazottja bármikor hozzáférhetett –, a kódok cseréjére figyelmeztet a Sophos kiberbiztonsági cég.","shortLead":"Miután a Facebook elismerte, hogy titkosítás nélkül, egyszerű szöveges formában tárolt több száz milliónyi jelszót –...","id":"20190324_facebook_jelszo_csereje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf4eed7-a98b-4249-b9ef-af32707cec42","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_facebook_jelszo_csereje","timestamp":"2019. március. 24. 22:24","title":"Kiadták a figyelmeztetést: azonnal cserélje le a Facebook-jelszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785692b-9b0e-4ab7-8168-aabfa44d8f17","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Vajon mennyivel tud kevesebbet egy pár ezer forintért megvásárolható aktivitásmérő, mint az 50 ezer forintot kóstáló társa? Vagy esetleg van, amiben még sokkal jobb is az olcsóbb alternatíva? Jövünk a válaszokkal.","shortLead":"Vajon mennyivel tud kevesebbet egy pár ezer forintért megvásárolható aktivitásmérő, mint az 50 ezer forintot kóstáló...","id":"20190324_xiaomi_mi_band3_fitbit_charge_3_aktivitasmerok_fitneszkarkoto_okosora_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2785692b-9b0e-4ab7-8168-aabfa44d8f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f0a474-beab-438a-a309-1440a2b93096","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_xiaomi_mi_band3_fitbit_charge_3_aktivitasmerok_fitneszkarkoto_okosora_teszt","timestamp":"2019. március. 24. 16:00","title":"Ami ötször drágább, az ötször jobb is? Kipróbáltuk a csuklónkkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc3435-dc2c-4556-8c17-34abf4e02a7b","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Donald Trump korábbi főtanácsadója, a modernkori populizmus egyik atyja a spanyol El País napilapnak adott interjút Európa szélsőjobboldali erőiről. Többek között Orbán Viktorról is, Salvini mellett a legfontosabb politikai szereplőnek nevezte őt.","shortLead":"Donald Trump korábbi főtanácsadója, a modernkori populizmus egyik atyja a spanyol El País napilapnak adott interjút...","id":"20190325_Steve_Bannon_Orban_Europa_legfontosabb_politikusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc3435-dc2c-4556-8c17-34abf4e02a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b26190-de8f-4751-93e7-1e7dbe807c30","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Steve_Bannon_Orban_Europa_legfontosabb_politikusa","timestamp":"2019. március. 25. 11:00","title":"Steve Bannon: Orbán és Salvini Európa legfontosabb politikusai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c13052-3652-405a-b51a-e15826930382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyféltájékoztatással, a panaszkezeléssel, de a számvitellel és a szerződési feltételekkel sem volt minden rendben a két biztosítónál.","shortLead":"Az ügyféltájékoztatással, a panaszkezeléssel, de a számvitellel és a szerződési feltételekkel sem volt minden rendben...","id":"20190325_Hatvanmillio_forintra_birsagolta_az_MNB_a_Magyar_Posta_biztositoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c13052-3652-405a-b51a-e15826930382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f17849-bdba-4592-8faa-ad49a91096df","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Hatvanmillio_forintra_birsagolta_az_MNB_a_Magyar_Posta_biztositoit","timestamp":"2019. március. 25. 10:26","title":"Hatvanmillió forintra bírságolta az MNB a Magyar Posta biztosítóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa18f26-66e8-47f6-bb2a-6ae725ad7f65","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Mint egy napernyőt becsukni - ennyi idő kell a Porsche 911 Cabriolet változatának hogy elrejtse a tetejét. A mutatvány egy Porsche esetében azért kevés lenne az üdvösséghez, de szerencsére a 911-es tető nélkül sem alakul át nyekergő, csavarodó karosszériájú, nyitott tetős sportkocsiutánzattá, amivel inkább csak páváskodni érdemes.","shortLead":"Mint egy napernyőt becsukni - ennyi idő kell a Porsche 911 Cabriolet változatának hogy elrejtse a tetejét. A mutatvány...","id":"20190324_12_masodperc_es_nyar_van_porsche_911_kabrio_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daa18f26-66e8-47f6-bb2a-6ae725ad7f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fd1688-b293-4b4f-ae95-aa05b7e04aa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190324_12_masodperc_es_nyar_van_porsche_911_kabrio_menetproba","timestamp":"2019. március. 24. 20:30","title":"12 másodperc, és nyár van – Porsche 911 kabrió menetpróba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Időseket, gyerekeket és várandós nőket is lemészároltak, az okokat csak sejteni lehet.","shortLead":"Időseket, gyerekeket és várandós nőket is lemészároltak, az okokat csak sejteni lehet.","id":"20190324_Vadaszruhas_emberek_kiirtottak_egy_falut_Maliban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19cd150b-d07a-40b1-8027-344fe7fcf7d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b498d2b-6392-4aef-a986-27137602d41e","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Vadaszruhas_emberek_kiirtottak_egy_falut_Maliban","timestamp":"2019. március. 24. 16:38","title":"Vadászruhás emberek kiirtottak egy falut Maliban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039e5ef7-7662-4ad7-8235-7415f12371d4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A hajón készített videókon látszik, hogy a háborgó tenger miatt oda-vissza csúsznak a bútorok a fedélzeten. ","shortLead":"A hajón készített videókon látszik, hogy a háborgó tenger miatt oda-vissza csúsznak a bútorok a fedélzeten. ","id":"20190324_Helikopter_norveg_luxushajo_utasok_tenger_serultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=039e5ef7-7662-4ad7-8235-7415f12371d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5fd09a-416b-4ddd-9220-b777340d7fed","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Helikopter_norveg_luxushajo_utasok_tenger_serultek","timestamp":"2019. március. 24. 10:09","title":"Helikopterrel, egyesével mentik ki a bajbajutott norvég luxushajó utasait a viharos tengerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4fc708f-7be9-4c1f-9741-f6f621baa2c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok sem tudták megmenteni az életét. ","shortLead":"Az orvosok sem tudták megmenteni az életét. ","id":"20190325_Korulmeteles_csecsemo_Olaszorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4fc708f-7be9-4c1f-9741-f6f621baa2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76ca500-4472-4e75-b1d2-02663d2faee7","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Korulmeteles_csecsemo_Olaszorszag","timestamp":"2019. március. 25. 11:48","title":"Körülmetéltek egy öt hónapos csecsemőt Olaszországban, belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]