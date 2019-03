"Nagyon érdekes, izgalmas és tanulságos vita után vagyunk" – értékelte Orbán Viktor magyar miniszterelnök az Európai Néppárt szerda délutáni vitáját, amely végül a Fidesz tagságának felfüggesztésével zárult.

Orbán azt mondta, bár ő vén csatalónak számít, mindig tudnak olyan dolgok történni, amiket korábban még nem látott. Az ő értékelése szerint az Európai Néppárt jövője vált kérdésessé az elmúlt hetekben, az EPP ugyanis egy érdekes kísérlet, mert a liberális pártoktól a Fidesz-féle keresztény-konzervatív pártokig sok mindenki a tagja, de eddig mégis sikerült egyben tartani.

Elmondása szerint most azt történt, hogy

a nagy színes közösségnek a baloldali-liberális része, 13 párt azzal a javaslattal állt elő, hogy zárják ki a pártnak a jobboldali részét, akik a keresztény-konzervatív oldalon vannak, és alakítsák a Néppártot egy olyan szervezetté, amely sokkal szűkebb, és a liberálisabb irányban van a súlypontja.

Szerinte így a Néppárt jövőjéről szólt a vita, ami szerinte azért is pikáns, mert amúgy közelednek az EP-választások. Orbán szerint ezért az is kérdés volt, hogy a Néppárt képes lesz-e helyreállítani az egységét.

Orbán azt mondta, ő maga el akarta érni, hogy a 13 párt vonja vissza indítványát, meg is kérte őket erre, de ezt nem tudta elérni, erre nem voltak hajlandóak. "Ha visszavonták volna az indítványaikat, nem kellett volna ezt a vitát lefolytatni, de ezt nem tették meg, erről vitatkoztunk 3 órát" – mondta. Hozzátette, a Fidesz szeretné, ha az EPP maradna a legerősebb párt, és nem a baloldali-liberális gondolatok uralkodnának, hanem a Fidesz is jelen lenne benne.

Elmondása szerint ezért elővették azt a forgatókönyvet, ami 2000-ben egyszer már lezajlott, amikor az Osztrák Néppártot akarták kizárni, mert koalícióra lépett az Osztrák Szabadságpárttal.

"Arra jutottunk, hogy ami jó volt az osztrákoknak, az jó lesz nekünk is, ami nem derogált Schüssel úrnak, az jó lesz nekem is" – mondta, hozzátéve, ha 20 éve Wolfgang Schüsselt vizsgálták, most pedig ő vizsgál jogállami ügyeket, akkor eszerint 20 év múlva ő, Orbán is ezt fogja tenni. Megjegyezte, például skandináv országokat nagyon szívesen vizsgálna is.

Orbán azt mondta, felmerült a kérdés, hogy mi történjen addig, amíg a háromtagú bölcsek tanácsának jelentése el nem készül.

Mi ragaszkodunk ahhoz, hogy minket nem lehet sem kizárni, sem felfüggeszteni, négy választást nyertünk, ezért azt választottuk, hogy mi egyoldalúan felfüggesztettük magunkat

– mondta. Később hozzátette, a bizottság biztosan az EP-választások után készül el a jelentésével.

Később Orbán kérdésre azt mondta, őket nem kényszerítették, hanem 13 párt "megtámadta" őket, és el akarták őket távolítani, "ki akarták zárni a párt keresztény-konzervatív szárnyát". Azt mondta, ha olyan szöveget fogadtak volna el, akkor ők beadták volna a kilépésükről szóló határozatot.

Semmilyen felfüggesztési meg kizárási szavazás nem jöhetett volna létre, mert akkor odabattyogtam volna, és azt mondtam volna, hogy köszönjük, ezt mi nem kérjük

– mondta Orbán, aki arról beszélt, hogy Magyarország ezeréves ország, a Fideszt négyszer választották meg, és ők az EPP legerősebb pártja, ezért tiszteletet érdemelnek.

Orbán bejelentette azt is, a Fidesz is felállítja a maga háromfős bizottságát: ennek tagja lesz Novák Katalin családpolitikai államtitkár, Szájer József EP-képviselő és Varga Judit, a Miniszterelnökség európai uniós ügyekért felelős államtitkára. Orbán elmondása szerint ők fognak tárgyalni a néppárti három emberrel, az értékelési folyamat után pedig letesznek majd egy jelentést a Fidesz asztalára, amelyben értékelik azt, hogy a Néppártban van-e a Fidesz helye.

Arról is beszélt, hogy valójában örül annak, hogy lesz három ember a Néppártból, aki megvizsgálja majd a magyar jogállamiság helyzetét, mert most végre majd ki fog derülni, hogy a jogállamiság Magyarországon sincs rosszabb helyzetben, mint bármely másik európai országban.

Orbán hozzátette, szerinte a Néppárt ma összességében jó döntést hozott, mert megőrizte az egységét, és az EP-kampánynak is egységesen tud nekivágni.

Azt is elmondta, hogy a maga hozzászólásában a vitában elmondta, hogy a politikáján nem kíván változtatni, erős Európát akar, a migrációs politikáját illetően nem tud kompromisszumot kötni, ahogy az európai kultúra védelmével kapcsolatban sem.

Kérdésre Orbán kijelentette,

soha nem volt Juncker-ellenes plakátkampány,

mert bár megvan a véleménye Jean-Claude Junckerről, ami Magyarországon volt, az "egy információs kampány" volt, csak tájékoztatni akarták a magyarokat arról, hogy mi az EU szándéka például a migráció ügyében.

Egy kérdésre azt is kifejtette, hogy a korrupció nem volt téma az ülésen, de Magyarország részvétele az EU-s ügyészségben szerinte ellentétes a magyar alkotmánnyal.

Kérdésre arról is beszél, hogy Soros György sem szerepelt a mai napirenden, de

a balliberális politikai erők mögött Soros György pénze van, ezt minden magyar ember tudja,

viszont Brüsszelben ez összeesküvés-elméletnek van elkönyvelve, erről ott nem lehet beszélni, bár állítása szerint tények vannak a kezében erről.

Arról, hogy a felfüggesztés csak a Fideszt, vagy a KDNP-t is érinti-e, Orbán azt mondta, a KDNP kizárását senki sem kezdeményezte, csak a Fideszét. "A nagyobb testvérnek kell helytállni" – tette hozzá.