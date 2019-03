Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Honvédelmi Minisztérium cége fogja szerelni a légimentők haszonbérletben üzemeltetett rendőrségi helikoptereit, amelyeket ugyanezen a cégen keresztül vásároltak Norvégiából. Arról a honvédségi cégről van szó, amelyik az egyik „nem kormánygép” honvédségi business jet tulajdonosa. A beszerzésből épp csak a légimentőket sikerült kihagyni.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium cége fogja szerelni a légimentők haszonbérletben üzemeltetett rendőrségi helikoptereit...","id":"20190328_Lopakodo_mentohelikoptereket_vett_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74743163-d292-4c60-aa4e-d276d579d1e5","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Lopakodo_mentohelikoptereket_vett_a_kormany","timestamp":"2019. március. 28. 14:55","title":"Csak a légimentőket nem vonták be a mentőhelikopterek szövevényes beszerzésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyelőre Wimbledonig állapodott meg a teniszező és az edző.","shortLead":"Egyelőre Wimbledonig állapodott meg a teniszező és az edző.","id":"20190328_Bejelentette_Fucsovics_Marton_ki_lesz_az_uj_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff15a460-5a02-4e08-bc2d-02526dad5af7","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Bejelentette_Fucsovics_Marton_ki_lesz_az_uj_edzoje","timestamp":"2019. március. 28. 17:52","title":"Bejelentette Fucsovics Márton, ki lesz az új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő három évben összességében több mint 500 milliárd forint lehet a program gazdasági hatása.","shortLead":"A következő három évben összességében több mint 500 milliárd forint lehet a program gazdasági hatása.","id":"20190328_Kiszamolta_az_MNB_mennyibe_kerulhet_a_csaladvedelmi_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86603b88-4b78-4f88-8b7b-149984673755","keywords":null,"link":"/kkv/20190328_Kiszamolta_az_MNB_mennyibe_kerulhet_a_csaladvedelmi_program","timestamp":"2019. március. 28. 16:52","title":"Kiszámolta az MNB, mennyibe kerülhet a családvédelmi program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73887beb-0baa-449b-9ccd-d5e6dbc9e28b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit szészedte az Apple AirPods második generációs változatát, hogy kiderüljön, mennyire könnyű javítani.","shortLead":"Az iFixit szészedte az Apple AirPods második generációs változatát, hogy kiderüljön, mennyire könnyű javítani.","id":"20190329_apple_airpods_2_ifixit_teardown","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73887beb-0baa-449b-9ccd-d5e6dbc9e28b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662fa9d7-e5c9-4ba6-bf38-924a8aacf62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_apple_airpods_2_ifixit_teardown","timestamp":"2019. március. 29. 20:03","title":"Máris szétszedték az AirPods 2-t, ezt találták a belsejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fabb735b-5ea9-49f1-ba26-fc36fc8e3e2d","c_author":"-W-","category":"elet","description":"Nem vicceltek a holokauszttal, csak nem hagyták ki a német Feszty-körképből.","shortLead":"Nem vicceltek a holokauszttal, csak nem hagyták ki a német Feszty-körképből.","id":"20190329_Kar_volt_hoborogni_a_Rammstein_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fabb735b-5ea9-49f1-ba26-fc36fc8e3e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e755136-4c54-42bc-9792-28928a504ca7","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Kar_volt_hoborogni_a_Rammstein_miatt","timestamp":"2019. március. 29. 12:20","title":"Kár volt hőbörögni a Rammstein miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bérlethamisító párosnak egy apa és fia szerzett hőpapírt, amely után megindult a kereskedés a hamis bérletekkel. A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádat emelt a hamisítók és az automatát megfúrók ellen.","shortLead":"A bérlethamisító párosnak egy apa és fia szerzett hőpapírt, amely után megindult a kereskedés a hamis bérletekkel...","id":"20190329_BKVberleteket_hamisito_tarsasag_ellen_emelt_vadat_az_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a0d463-8d3c-481a-8122-dfa7e34cf2da","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_BKVberleteket_hamisito_tarsasag_ellen_emelt_vadat_az_ugyeszseg","timestamp":"2019. március. 29. 09:55","title":"BKV-bérleteket hamisító társaság ellen emelt vádat az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A piac sem értékeli a bizonytalanságot.","shortLead":"A piac sem értékeli a bizonytalanságot.","id":"20190329_Brexitbukta_csunya_esessel_regalt_a_font","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=974257e4-ef50-44cc-ac40-307ec35d70d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486d0842-c666-4ac1-ba6e-38c66458fd9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190329_Brexitbukta_csunya_esessel_regalt_a_font","timestamp":"2019. március. 29. 16:08","title":"Brexit-bukta: csúnya eséssel reagált a font","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d433ff-1fd9-4403-8bc3-13ce21154393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos szerint értelmetlenül költötték el az uniós pénzt több kisebb településen is. ","shortLead":"Hadházy Ákos szerint értelmetlenül költötték el az uniós pénzt több kisebb településen is. ","id":"20190329_600_fos_faluban_szerveztek_automentes_napot_unios_penzbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51d433ff-1fd9-4403-8bc3-13ce21154393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d203e104-94f5-499a-ad16-7fdafad562b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_600_fos_faluban_szerveztek_automentes_napot_unios_penzbol","timestamp":"2019. március. 29. 20:12","title":"600 fős faluban szerveztek autómentes napot uniós pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]