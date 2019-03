Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat 1-0-ra győzött Telkiben a bosnyák válogatott ellen, ezzel biztosította részvételét a májusi írországi kontinenstornán.","shortLead":"A csapat 1-0-ra győzött Telkiben a bosnyák válogatott ellen, ezzel biztosította részvételét a májusi írországi...","id":"20190329_u17_foci_valogatott_europa_bajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f950537-ab76-4454-b106-c6bdae9aa3bf","keywords":null,"link":"/sport/20190329_u17_foci_valogatott_europa_bajnoksag","timestamp":"2019. március. 29. 18:29","title":"Kijutott az Európa-bajnokságra az U17-es fociválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"566fbcb9-484b-4323-8fa3-29c7690a2cb7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Torontóban játszó spanyol, Alejandro Pozuelo alighanem a hétvége gólját szerezte. A meccset egyébként 4-0-ra nyerték a kanadaiak a New York ellen.","shortLead":"A Torontóban játszó spanyol, Alejandro Pozuelo alighanem a hétvége gólját szerezte. A meccset egyébként 4-0-ra nyerték...","id":"20190330_Valahogy_igy_kell_csodagolt_loni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=566fbcb9-484b-4323-8fa3-29c7690a2cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63a3415-c7b1-4efb-be66-54f078e083c9","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Valahogy_igy_kell_csodagolt_loni","timestamp":"2019. március. 30. 13:32","title":"Valahogy így kell csodagólt lőni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0eebab4-5468-41df-a631-06e0e2905301","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Brutális képsorok a délszláv háborúról, a magyar bankrendszer veszélyei, Diósgyőr drámája – többek között ezek a témák szerepeltek a Drót című műsor első adásában. A legendás tévés hírháttér-műsort tette most újra nyilvánossá a Blinken OSA Archívum.","shortLead":"Brutális képsorok a délszláv háborúról, a magyar bankrendszer veszélyei, Diósgyőr drámája – többek között ezek a témák...","id":"20190329_Orban_Viktor_25_eve_ezelott_megszolalt_Balo_Gyorgy_televizios_szamizdataban_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0eebab4-5468-41df-a631-06e0e2905301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20a0a7d-4da4-4ed6-b355-7a1aeae6d979","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_Orban_Viktor_25_eve_ezelott_megszolalt_Balo_Gyorgy_televizios_szamizdataban_video","timestamp":"2019. március. 29. 14:11","title":"Orbán Viktor 25 éve megszólalt Baló Györgynek a \"Soros-tévében\" (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte aki ezekben a hotelekben száll meg, azokat támogatja, akik meggyilkolják az ártatlanokat.","shortLead":"Szerinte aki ezekben a hotelekben száll meg, azokat támogatja, akik meggyilkolják az ártatlanokat.","id":"20190329_George_Clooney_bojkottra_Brunei_emberi_jogok_halalbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50716479-de90-4f3f-821c-8292ace0c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c882e57e-f06e-48a8-a7c2-80f6dda2a232","keywords":null,"link":"/elet/20190329_George_Clooney_bojkottra_Brunei_emberi_jogok_halalbuntetes","timestamp":"2019. március. 29. 11:40","title":"George Clooney bojkottra szólít fel: nem kellene gyilkosokat pénzelnünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2ba59e-2423-46e7-b955-a8d5421a29f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rogán Antal felesége ma már nemcsak rendezvényt szervez, feladatkörei közé felvette az ünnepélyes keretek közötti éremosztást is.","shortLead":"Rogán Antal felesége ma már nemcsak rendezvényt szervez, feladatkörei közé felvette az ünnepélyes keretek közötti...","id":"20190328_Rogan_Cecilia_ermet_adott_at_Debrecenben_az_Uszo_OBn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a2ba59e-2423-46e7-b955-a8d5421a29f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1364ad-d7eb-4917-a4bf-8ded201c86a6","keywords":null,"link":"/sport/20190328_Rogan_Cecilia_ermet_adott_at_Debrecenben_az_Uszo_OBn","timestamp":"2019. március. 28. 17:30","title":"Rogán Cecília érmeket oszthatott a debreceni úszóbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Változott bármi a Fidesz politikájában a néppárti felfüggesztés óta? Meghúzta magát Orbán Viktor vagy ugyanazzal a lendülettel kampányol tovább Brüsszel ellen? És mi a helyzet a formálódó ellenzéki összefogással? Erre a kérdésre keressük a választ a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Változott bármi a Fidesz politikájában a néppárti felfüggesztés óta? Meghúzta magát Orbán Viktor vagy ugyanazzal...","id":"20190330_Kreko_a_Fulkeben_Orban_nem_lesz_formalo_ero_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a941e87-023a-4396-8060-6be473178828","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Kreko_a_Fulkeben_Orban_nem_lesz_formalo_ero_Europaban","timestamp":"2019. március. 30. 12:33","title":"Krekó a Fülkében: Orbán nem lesz formáló erő Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"Az eredeti forgatókönyv szerint péntek késő este kivált volna Nagy-Britannia az Európai Unióból. Az, hogy a népszavazás ellenére sem történt meg a brexit, tovább fokozza az amúgy is elviselhetetlen indulatokat az országban. A megosztottság haragot szül a szomszédságban, a baráti társaságokban és még a családokban is. Köztük öcsém angol-magyar családjában is. És hol van még a vége?","shortLead":"Az eredeti forgatókönyv szerint péntek késő este kivált volna Nagy-Britannia az Európai Unióból. Az, hogy a népszavazás...","id":"20190330_NagyBritannia_Brexit_csaladi_tortenet_magyar_allampolgar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edae91d-bd9d-4d7e-9e99-a0715864c3b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_NagyBritannia_Brexit_csaladi_tortenet_magyar_allampolgar","timestamp":"2019. március. 30. 07:00","title":"Magyaros brexit: Amikor az ország egyik fele dacból betart a másiknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők senkit nem találtak a helyszínen, de abban a pillanatban az utcában egy szívbeteg nő is rosszul lett. ","shortLead":"A mentők senkit nem találtak a helyszínen, de abban a pillanatban az utcában egy szívbeteg nő is rosszul lett. ","id":"20190328_Eletet_mentett_egy_kamu_segelykeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bb7d4b-0256-4803-b96d-9595b8052f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190328_Eletet_mentett_egy_kamu_segelykeres","timestamp":"2019. március. 28. 18:04","title":"Életet mentett egy kamu segélykérés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]