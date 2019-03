Tarlós bejelentette: légkondis lehet a hármas metró

Az M3-as metró felújított pályaszakaszának átadásakor Tarlós István főpolgármester bejelentette, végzik a Liebherr moduláris klímarendszer vizsgálatát,

úgy tűnik, mégis megoldható a légkondionálás a hármas metrón.

Pontos határidőt nem mondott, annyit közölt, a pályafelújítás ideje alatt történhet meg ez is. Azt mondta, nem arról van szó, hogy nem akarták a klímát, műszaki szempontból volt a lehetőség kérdőjeles, most van egy halvány esély, amit nem akar elengedni.

Tarlós az átadáskor beszédét azzal kezdte,

mindenki izgul most, van, aki azért, hogy sikerüljön, van, aki azért, hogy ne.

Most mérföldkőhöz érkezett a felújítás, az Újpesti végállomás és a Dózsa György úti állomások között véget ért a kivitelezési munka. Van, ahol új mozgólépcsők vannak, a Dózsa György úton is épül felvonó. Minden állomás akadálymentes lesz, az Árpád hídi megállónál is lesznek új liftek, a projekt befejezéséig valószínűleg azzal is végeznek. A vakok és gyengénlátók közlekedése is könnyebb lesz az új jeleknek és tájékoztatásnak köszönhetően.

A felújítás a déli szakaszon folytatódik a Népliget-Kőbánya-Kispest állomás között április 6-án, a vonal közepét ezután újítják fel. Hamarosan mutatjuk a képeket a felújított állomásokról. Tarlós és stábja végigmegy a vonalon, a metróban nyilatkozva arról beszélt, most mégis elképzelhető, hogy centralizálják a parkolást. Arról is beszélt, nem sűrűn metrózik, habár korai miatt már nem kell jegyet vennie. Majd kiderült, Tarlós a Lehel téri piacra jár metróval, hogy sonkát vegyen.

A kész állomásokat még ő sem látta.