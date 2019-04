Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6686a71-e47d-473a-a646-f99e104ec212","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iggy Pop persze zombiként is kávé után sóvárog.","shortLead":"Iggy Pop persze zombiként is kávé után sóvárog.","id":"20190402_Tamadnak_a_zombik_Adam_Driver_es_Bill_Murray_uj_filmjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6686a71-e47d-473a-a646-f99e104ec212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6febaedb-ec00-429c-a788-5c4eaeb86ea7","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Tamadnak_a_zombik_Adam_Driver_es_Bill_Murray_uj_filmjeben","timestamp":"2019. április. 02. 11:22","title":"Támadnak a zombik Adam Driver és Bill Murray új filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcea7c1-d04c-461a-8ce3-63e5413506c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy kaliforniai startup, a Lime elindítja e-roller-megosztóját Budapesten. A cég kommunikációs igazgatója szerint már jövő ilyenkor a Lime rollerjeit használhatják a fővárosiak.","shortLead":"Egy kaliforniai startup, a Lime elindítja e-roller-megosztóját Budapesten. A cég kommunikációs igazgatója szerint már...","id":"20190402_Hamarosan_Budapesten_is_osztozkodhatunk_az_elektromos_rollereken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcea7c1-d04c-461a-8ce3-63e5413506c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d907b4-561e-4919-9ab9-9dd57f3439cc","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Hamarosan_Budapesten_is_osztozkodhatunk_az_elektromos_rollereken","timestamp":"2019. április. 02. 16:44","title":"Hamarosan Budapesten is osztozkodhatunk az elektromos rollereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy ingatlanközvetítő céget már megbüntetett a bíróság tisztességtelen szerződési feltételek miatt, de több más ügyet is vizsgálnak. Dübörög az ingatlanpiac, mi pedig szakértők segítségével gyűjtöttük össze, mivel próbálnak minket átverni, és mit lehet tenni ezek elkerüléséért.","shortLead":"Egy ingatlanközvetítő céget már megbüntetett a bíróság tisztességtelen szerződési feltételek miatt, de több más ügyet...","id":"20190402_Igy_probaljak_atverni_a_trukkozo_ingatlanosok_a_gyanutlan_eladokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb720b17-5ee3-4c19-8a9d-72862341050d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0abc703-219d-4b64-b686-2e8647ff4f96","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190402_Igy_probaljak_atverni_a_trukkozo_ingatlanosok_a_gyanutlan_eladokat","timestamp":"2019. április. 02. 20:00","title":" Vigyázat: trükköznek! Hogyan védje ki, ha az ingatlanos át akarja verni? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben a helyzetben túl egyértelmű szembefordulás lenne az Európai Néppárttal (EPP).","shortLead":"Ebben a helyzetben túl egyértelmű szembefordulás lenne az Európai Néppárttal (EPP).","id":"20190403_Nepszava_Nem_megy_el_Orban_Salviniek_szelsojobboldali_partalapitasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e4a2ba-f02f-4446-93c7-99f22efc1e94","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Nepszava_Nem_megy_el_Orban_Salviniek_szelsojobboldali_partalapitasara","timestamp":"2019. április. 03. 14:14","title":"Népszava: Nem megy el Orbán Salviniék szélsőjobboldali pártalapítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aztán kiderült, hogy nem is volt vicc, tényleg tesztelik a terméket. ","shortLead":"Aztán kiderült, hogy nem is volt vicc, tényleg tesztelik a terméket. ","id":"20190402_Vega_burgerrel_viccelte_meg_a_vasarlokat_a_Burger_King","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705bc3-e50c-42a8-b162-47bdba40339f","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Vega_burgerrel_viccelte_meg_a_vasarlokat_a_Burger_King","timestamp":"2019. április. 02. 19:59","title":"Vega burgerrel viccelte meg a vásárlókat a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee6f89b-ee5d-4222-8d57-4a3aadad406e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem is egy, hanem rögtön két új előzetessel indítja a hetet az HBO.","shortLead":"Nem is egy, hanem rögtön két új előzetessel indítja a hetet az HBO.","id":"20190402_Tronok_harca_Ket_kozonsegkedvenc_szereplo_talalkozik_az_uj_elozetesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ee6f89b-ee5d-4222-8d57-4a3aadad406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f0ba6f-e54c-431f-a4db-76c4aa589fcd","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Tronok_harca_Ket_kozonsegkedvenc_szereplo_talalkozik_az_uj_elozetesben","timestamp":"2019. április. 02. 11:54","title":"Trónok harca: két közönségkedvenc szereplő találkozik az új előzetesben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d449e078-d50d-47d6-8c44-6c62c6574e4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az International Flavours & Fragrances (IFF) nálunk működteti majd globális pénzügyi szolgáltató központját. ","shortLead":"Az International Flavours & Fragrances (IFF) nálunk működteti majd globális pénzügyi szolgáltató központját. ","id":"20190402_Budapestre_jon_egy_amerikai_vallalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d449e078-d50d-47d6-8c44-6c62c6574e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e06caf-f286-4fda-99cd-ac47d1b2b8bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Budapestre_jon_egy_amerikai_vallalat","timestamp":"2019. április. 02. 13:12","title":"Budapestre jön egy amerikai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Unokája lesz az előadás főszereplője.","shortLead":"Unokája lesz az előadás főszereplője.","id":"20190403_Szindarab_Torocsik_Mari_elete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e503321e-d5dd-4aa5-bed8-f4bd124129f0","keywords":null,"link":"/kultura/20190403_Szindarab_Torocsik_Mari_elete","timestamp":"2019. április. 03. 10:17","title":"Színdarab készül Törőcsik Mari életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]