[{"available":true,"c_guid":"4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók visszapillantó tükrével is \"harcot\" vívó madarak időszaka. Az egyesület szerint a folyamatos kopogtatás sokakat zavarhat, emellett a madarak meg is sérülhetnek. ","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók...","id":"20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7832ebc7-2670-4fdb-ad08-bfccd6d629b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","timestamp":"2019. április. 02. 15:33","title":"Jön a tükörképükre támadó madarak időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36208978-8bea-4153-8991-c36ba4731a59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat kirohant egy biciklis elé, aki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. ","shortLead":"Az állat kirohant egy biciklis elé, aki nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. ","id":"20190402_Kutya_okozott_balesetet_Egerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36208978-8bea-4153-8991-c36ba4731a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afe77fe-1ff3-436a-97ef-f13814c94650","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Kutya_okozott_balesetet_Egerben","timestamp":"2019. április. 02. 13:55","title":"Kutya okozott balesetet Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke rendkívül valószínűnek nevezte a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke rendkívül valószínűnek nevezte a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét.","id":"20190403_Juncker_Az_Egyesult_Kiralysag_nem_kaphat_tovabbi_haladekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410a7960-e7f3-4bec-b408-ba7cfce8a9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41efec88-8333-419d-a553-e1f7e2cf5c94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Juncker_Az_Egyesult_Kiralysag_nem_kaphat_tovabbi_haladekot","timestamp":"2019. április. 03. 15:35","title":"Juncker: Az Egyesült Királyság nem kaphat további haladékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú vasárnap tűnt el. ","shortLead":"A fiú vasárnap tűnt el. ","id":"20190402_Eltunt_18_eves_fiut_keresnek_Egerben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653e0b4f-979d-4c7a-8713-2cdd811ecebf","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Eltunt_18_eves_fiut_keresnek_Egerben","timestamp":"2019. április. 02. 15:29","title":"Eltűnt 18 éves fiút keresnek Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc609995-fe57-4fb6-b8c6-2cf40cde5624","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legtöbb porszívóját értékesítő Dyson előállt a tavaly kiadott – szokatlanul erősen szívó – háztartási gépének továbbfejlesztett változatával.","shortLead":"A világ egyik legtöbb porszívóját értékesítő Dyson előállt a tavaly kiadott – szokatlanul erősen szívó – háztartási...","id":"20190404_dyson_v11_porszivo_okosporszivo_intelligens_porszivo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc609995-fe57-4fb6-b8c6-2cf40cde5624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2bb2f2-b7dd-4001-abe2-06ece1816050","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_dyson_v11_porszivo_okosporszivo_intelligens_porszivo","timestamp":"2019. április. 04. 12:03","title":"10 évig fejlesztették: izgalmas porszívóval állt elő a Dyson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé haladó oldalon több mint másfél órás a dugó. A csepeli II. Rákóczi Ferenc úton is komoly torlódás van.","shortLead":"Három teherautó ütközött Nagytéténynél, de baleset volt az M0-s és az M51-es csomópontjánál is, ezért az M1-es felé...","id":"20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2abe4918-96d4-4fda-83ef-0874ac239028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314a8818-8821-4950-a506-64697196f556","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190403_8_kilometeres_a_dugo_az_M0s_deli_szakaszan","timestamp":"2019. április. 03. 12:56","title":"12 kilométeres a dugó az M0-s déli szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tizenöt új járat indul a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről az április elején életbe lépett nyári menetrendi időszakban.","shortLead":"Tizenöt új járat indul a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről az április elején életbe lépett nyári menetrendi...","id":"20190402_Mar_tudjuk_hova_repul_Ferihegyrol_iden_nyaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d679a9-bb18-43be-b153-e69df9a909c1","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Mar_tudjuk_hova_repul_Ferihegyrol_iden_nyaron","timestamp":"2019. április. 02. 15:04","title":"Már tudjuk, hova repül Ferihegyről idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf9012-cb07-481d-af2a-94d7b22ccf64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar divattervező április 2-án sütött el egy áprilisi tréfát. Bejött.","shortLead":"A magyar divattervező április 2-án sütött el egy áprilisi tréfát. Bejött.","id":"20190403_Sokmillios_arab_megbizassal_vert_at_mindenkit_Herczeg_Zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91bf9012-cb07-481d-af2a-94d7b22ccf64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb87735-8c55-4629-b116-188affd11e81","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Sokmillios_arab_megbizassal_vert_at_mindenkit_Herczeg_Zoltan","timestamp":"2019. április. 03. 09:44","title":"Sokmilliós arab megbízással vert át mindenkit Herczeg Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]