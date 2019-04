Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3accd5ef-9bb1-489b-92ba-e4990d6f3049","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a 3-as metró Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti szakaszának a felújítása, megnéztük, hogyan sikerült helyettesíteni a 3-as metrót ezen a szakaszon. Az autósok feje már főhetett, sok helyütt 20-30 perc csúszást okozott a pótlás. A reggeli csúcs kisebb fennakadásokkal, de nagyobb gond nélkül lement. A kerékpárosoknak is kiadtak egy hasznos térképet.","shortLead":"Megkezdődött a 3-as metró Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti szakaszának a felújítása, megnéztük, hogyan sikerült...","id":"20190408_metropotlas_elso_nap_kobanya_kispest_nagyvarad_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3accd5ef-9bb1-489b-92ba-e4990d6f3049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645e4b39-d597-47c8-a131-f4ef05273583","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_metropotlas_elso_nap_kobanya_kispest_nagyvarad_ter","timestamp":"2019. április. 08. 07:10","title":"A hétfő reggeli csúcsban közepesre vizsgázott a dél-pesti metrópótlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csupán 7 napra lehetett elhalasztani a Windows 10 frissítésének telepítését, ezt most 35 napra tolja ki a Microsoft.","shortLead":"Eddig csupán 7 napra lehetett elhalasztani a Windows 10 frissítésének telepítését, ezt most 35 napra tolja ki...","id":"20190408_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc3ee0cb-fcad-41ec-bd81-b2d301a495d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_microsoft_windows_10_frissites_elhalasztasa","timestamp":"2019. április. 08. 13:03","title":"5x7 napnyi jó hírünk van, ha Windows 10-essel megy a gépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8ac382-110b-4f52-a010-e596d252814a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlfizetett, sértődékeny focistákra panaszkodik a volt diósgyőri edző.","shortLead":"Túlfizetett, sértődékeny focistákra panaszkodik a volt diósgyőri edző.","id":"20190407_Tul_voltam_fizetve__ismerte_el_vegre_valaki_a_magyar_focibol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d8ac382-110b-4f52-a010-e596d252814a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2bb5f2-e88b-45e1-af2b-7474cbb5a4f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Tul_voltam_fizetve__ismerte_el_vegre_valaki_a_magyar_focibol","timestamp":"2019. április. 07. 18:08","title":"„Túl voltam fizetve” – ismerte el végre valaki a magyar fociból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a0a22c-ca1a-4b49-a2df-1091ff08166f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nőtt az adóbevétel és az EU-ból is több pénz érkezett - indokolja a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Nőtt az adóbevétel és az EU-ból is több pénz érkezett - indokolja a Pénzügyminisztérium.","id":"20190408_A_tavalyi_negyedere_esett_vissza_az_allamhaztartas_hianya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a0a22c-ca1a-4b49-a2df-1091ff08166f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d42d53-7ec1-4360-942d-952dfac75ffb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_A_tavalyi_negyedere_esett_vissza_az_allamhaztartas_hianya","timestamp":"2019. április. 08. 16:51","title":"A tavalyi negyedére esett vissza az államháztartás hiánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hajdúsámsonban kicsit felöntött a garatra az autós, egy villanyoszlop és a kocsija külcsíne és belbecse látta kárát.\r

\r

","shortLead":"Hajdúsámsonban kicsit felöntött a garatra az autós, egy villanyoszlop és a kocsija külcsíne és belbecse látta kárát.\r

\r

","id":"20190408_Kidontott_egy_villanyoszlopot_majd_elhajtott_a_ripityomma_tort_kocsival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82dcdf4-7012-4ee8-889a-50a84638a137","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_Kidontott_egy_villanyoszlopot_majd_elhajtott_a_ripityomma_tort_kocsival","timestamp":"2019. április. 08. 11:04","title":"Kidöntött egy villanyoszlopot, majd elhajtott a ripityára tört kocsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Újabb fél évre meghosszabbítják a határellenőrzést.","shortLead":"Újabb fél évre meghosszabbítják a határellenőrzést.","id":"20190407_Meg_honapokig_nehez_lesz_atjutni_Ausztriaba_Magyarorszagrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870a33ed-cd03-4fb8-beed-cc277d5ac64b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Meg_honapokig_nehez_lesz_atjutni_Ausztriaba_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. április. 07. 14:35","title":"Még hónapokig nehéz lesz átjutni Ausztriába Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igaz, amiről az egyik legnagyobb indiai lap ír, a Facebook nemrég személyesen ellenőrizte le egyik felhasználóját. ","shortLead":"Ha igaz, amiről az egyik legnagyobb indiai lap ír, a Facebook nemrég személyesen ellenőrizte le egyik felhasználóját. ","id":"20190408_facebook_valasztas_india_politikai_tartalmu_bejegyzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae9abac0-5b4c-4437-b7f3-59484c7c8dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd0bfe4-1158-4d23-8cf9-c8032da7cdf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_facebook_valasztas_india_politikai_tartalmu_bejegyzes","timestamp":"2019. április. 08. 15:33","title":"Kiment a Facebook egyik embere egy indiai felhasználóhoz, mert politikai témában írt az oldalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0e17ad9-d88c-4fe9-9cae-4cfa98208f18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A fővárosi rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20190409_sulyos_testi_sertes_kiserlete_nyomozas_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e17ad9-d88c-4fe9-9cae-4cfa98208f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ce99f5-f691-4d63-8f3a-b7a2dd3ff677","keywords":null,"link":"/elet/20190409_sulyos_testi_sertes_kiserlete_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2019. április. 09. 08:49","title":"Ok nélkül ütött, rúgott, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]