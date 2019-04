Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Brit tudósok felfedezték az állandó jégtakarókban az atomkísérletek, atomrobbanások és atomkatasztrófák aggasztó mértékű maradványait.","shortLead":"Brit tudósok felfedezték az állandó jégtakarókban az atomkísérletek, atomrobbanások és atomkatasztrófák aggasztó...","id":"20190410_Veszelyes_merteku_radioaktivitast_rejthetnek_a_gleccserek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a03a2537-8559-4c09-9645-4660a7eba96a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c530f2cf-5ae7-4855-a142-741871ab0191","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_Veszelyes_merteku_radioaktivitast_rejthetnek_a_gleccserek","timestamp":"2019. április. 10. 20:46","title":"Veszélyes lehet az emberre is a gleccserekben összegyűlő radioaktivitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új választást követel.","shortLead":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új...","id":"20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcc338-9109-419f-b9db-4c290f0f801c","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","timestamp":"2019. április. 09. 13:25","title":"Nem lehetett újraszámlálás Isztambulban, új választást kezdeményez Erdogan pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df796456-f152-4d6f-9a56-aa9330f9a571","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét esetben az ülés alá rejtett táskát lopták el valakik. ","shortLead":"Mindkét esetben az ülés alá rejtett táskát lopták el valakik. ","id":"20190409_Feltortek_ket_autot_egy_budapesti_bolcsode_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df796456-f152-4d6f-9a56-aa9330f9a571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c81371-6c59-4d81-9005-66f6dfe705e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Feltortek_ket_autot_egy_budapesti_bolcsode_elott","timestamp":"2019. április. 09. 21:03","title":"Feltörtek két autót egy budapesti bölcsőde előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77a0cae-5812-465a-b18f-acda1ddc3ccc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rajongók valószínűleg kívülről fújják, milyen járművek tűnnek fel a Csillagok háborújában. Ám azt valószínűleg ők sem sejtik, hogy valójában mekkorák is lennének ezek a hajók. ","shortLead":"A rajongók valószínűleg kívülről fújják, milyen járművek tűnnek fel a Csillagok háborújában. Ám azt valószínűleg ők sem...","id":"20190409_star_wars_jarmuvek_a_valosagban_csillagok_haboruja_urhajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f77a0cae-5812-465a-b18f-acda1ddc3ccc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140196d1-64a4-4dd0-a5d6-9acb5340c5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_star_wars_jarmuvek_a_valosagban_csillagok_haboruja_urhajok","timestamp":"2019. április. 09. 16:03","title":"Elképed, ha meglátja: ekkorák lennének a valóságban a Star Wars ikonikus űrhajói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73b2781-12ea-4a33-947f-404fff4b1e6a","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A következő két évben a Paks II. 357 millió forintot fizet az atomenergiát és a paksi bővítést népszerűsítő, interaktív kamionért. A szolgáltatást ugyanaz a vállalat nyújtja, ami 2014 óta mindig, de a G-nap előtt még Simicska Lajos egyik cégének közbeiktatásával.","shortLead":"A következő két évben a Paks II. 357 millió forintot fizet az atomenergiát és a paksi bővítést népszerűsítő, interaktív...","id":"20190410_Kolbaszfesztivalra_megy_a_paksi_atomkamion_amiben_a_Gnapig_Simicska_is_benne_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73b2781-12ea-4a33-947f-404fff4b1e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f448e492-375e-4070-8779-74a9489de8ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Kolbaszfesztivalra_megy_a_paksi_atomkamion_amiben_a_Gnapig_Simicska_is_benne_volt","timestamp":"2019. április. 10. 12:21","title":"Kolbászfesztiválra megy a paksi atomkamion, amiben a G-napig Simicska is benne volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fff84d7-54a5-4b1a-899b-f43ad861de43","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nincs hely, ahol többet kellene dolgozniuk a részmunkaidőben foglalkoztatottaknak, mint itt, és a teljes munkaidősök is csak két országban dolgoznak többet a magyaroknál.","shortLead":"Nincs hely, ahol többet kellene dolgozniuk a részmunkaidőben foglalkoztatottaknak, mint itt, és a teljes munkaidősök is...","id":"20190409_Egy_europai_orszagban_sem_dolgoznak_tobbet_a_reszmunkaidosok_mint_nalunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fff84d7-54a5-4b1a-899b-f43ad861de43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7242a5-fdae-4bf7-8e79-57321f118566","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Egy_europai_orszagban_sem_dolgoznak_tobbet_a_reszmunkaidosok_mint_nalunk","timestamp":"2019. április. 09. 06:45","title":"Egy európai országban sem dolgoznak többet a részmunkaidősök, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Igazságügyi Bizottság meghallgatása közben névtelen hozzászólók árasztották el az élő közvetítést.","shortLead":"Az amerikai Igazságügyi Bizottság meghallgatása közben névtelen hozzászólók árasztották el az élő közvetítést.","id":"20190410_komment_youtube_gyuloletbeszed_meghallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bafa843-a7c9-4daa-a755-ccc5775d873f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_komment_youtube_gyuloletbeszed_meghallgatas","timestamp":"2019. április. 10. 18:03","title":"A gyűlöletbeszédről tartott meghallgatást közvetítettk a YouTube-on, rögtön jöttek a gyűlölködő kommentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester elismerte: az e-jegyrendszer projektet ők rontották el, de szeretnék helyrehozni.","shortLead":"A főpolgármester elismerte: az e-jegyrendszer projektet ők rontották el, de szeretnék helyrehozni.","id":"20190410_ejegyrendszer_Tarlos_Pinter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7785838-bba2-4a62-b6cf-b11451aa9a7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_ejegyrendszer_Tarlos_Pinter","timestamp":"2019. április. 10. 14:49","title":"Tarlósék azt ígérik, már júniusban mobillal vehet jegyet a 200E-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]