Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ellenzék által közösen támogatott szocialista jelölt, Tüttő Kata élettársa Leisztinger Tamás, aki több belvárosi ingatlanhoz is elég alacsony áron jutott hozzá. Tüttő egyébként jelenleg XII. kerületi politikus, nem egészen világos, miért az V. kerületben indulna.","shortLead":"Az ellenzék által közösen támogatott szocialista jelölt, Tüttő Kata élettársa Leisztinger Tamás, aki több belvárosi...","id":"20190409_Magyar_Narancs_A_belvarosi_ellenzeki_jelolt_is_erintett_lehet_a_keruleti_ingatlanmutyiban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f59199-4e8a-40c3-98ca-f5b6a88d0f54","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Magyar_Narancs_A_belvarosi_ellenzeki_jelolt_is_erintett_lehet_a_keruleti_ingatlanmutyiban","timestamp":"2019. április. 09. 12:28","title":"Magyar Narancs: A belvárosi ellenzéki jelölt is érintett lehet a kerületi ingatlanügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nem kell sokat várnunk a budapesti Tesla átadóhely megnyitására, ahol az amerikai gyártó teljes kínálata elérhető, kipróbálható lesz. Ez még nem hivatalos márkaimportőri szint, de több, mint murvás parkolóban történő autóátadás.","shortLead":"Már nem kell sokat várnunk a budapesti Tesla átadóhely megnyitására, ahol az amerikai gyártó teljes kínálata elérhető...","id":"20190410_tesla_szalon_elektromos_auto_bemutatoterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=421299ca-c0a2-4453-9e9c-89c3febb212e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a472cc20-5b3f-46cb-beaa-28b58c6fb64e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_tesla_szalon_elektromos_auto_bemutatoterem","timestamp":"2019. április. 10. 16:09","title":"Két hét múlva nyílik az első budapesti szalon, ami Teslákkal lesz tele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az IDEA intézet közvélemény-kutatása szerint a Fidesz-KDNP-nek, a Jobbiknak, az MSZP-Párbeszéd-nek, a DK-nak és a Momentumnak van akkora támogatottsága a biztos pártválasztók körében, hogy esélye van mandátumot szerezni az Európai Parlamentbe. ","shortLead":"Az IDEA intézet közvélemény-kutatása szerint a Fidesz-KDNP-nek, a Jobbiknak, az MSZP-Párbeszéd-nek, a DK-nak és...","id":"20190409_Felmeres_Az_LMP_nem_tudna_kepviselot_kuldeni_az_EPbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b1ba60-19b0-4453-b111-38e9c52d3727","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Felmeres_Az_LMP_nem_tudna_kepviselot_kuldeni_az_EPbe","timestamp":"2019. április. 09. 15:02","title":"Felmérés: Az LMP nem tudna képviselőt küldeni az EP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új választást követel.","shortLead":"A török kormánypárt (AKP) elbukta Isztambult az önkormányzati választáson, újraszámlálást szeretett volna, most már új...","id":"20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86dcc338-9109-419f-b9db-4c290f0f801c","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Nem_lehetett_ujraszamlalas_Isztambulban_uj_valasztast_kezdemenyez_Erdogan_partja","timestamp":"2019. április. 09. 13:25","title":"Nem lehetett újraszámlálás Isztambulban, új választást kezdeményez Erdogan pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ipswichi Empire moziban történt a szörnyű baki.","shortLead":"Az ipswichi Empire moziban történt a szörnyű baki.","id":"20190409_Brutalis_horror_elozeteseket_mutattak_a_Peppa_malac_elott_egy_moziban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a173ec98-3d42-4f25-83c7-40fea5dd0099","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Brutalis_horror_elozeteseket_mutattak_a_Peppa_malac_elott_egy_moziban","timestamp":"2019. április. 09. 09:21","title":"Brutális horrorelőzeteseket mutattak a Peppa malac előtt egy moziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c9f58c-7653-45fc-9a69-fcb4062c52dd","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az idei év végéig biztosan ennyit keres.","shortLead":"Az idei év végéig biztosan ennyit keres.","id":"20190410_Vajna_Timea_4_millios_fizetest_kap_elhunyt_ferje_meghatarozo_cegcsoportjaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c9f58c-7653-45fc-9a69-fcb4062c52dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8d46dd-ee57-4cfd-a42f-ba10929e2697","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190410_Vajna_Timea_4_millios_fizetest_kap_elhunyt_ferje_meghatarozo_cegcsoportjaban","timestamp":"2019. április. 10. 15:59","title":"Vajna Tímea 4 milliós fizetést kap elhunyt férje meghatározó cégcsoportjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az exit pollok szerint a kormányzó Likud és a Kék-fehér párt fej fej mellett végzett az izraeli választáson, de ismét Benjamin Netanjahu alakíthatna kormányt. ","shortLead":"Az exit pollok szerint a kormányzó Likud és a Kék-fehér párt fej fej mellett végzett az izraeli választáson, de ismét...","id":"20190409_Exit_poll_Izraelbol_Netanjahu_maradhat_kormanyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa68c0a-91ed-41a3-bd60-3ffd0c4053f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Exit_poll_Izraelbol_Netanjahu_maradhat_kormanyon","timestamp":"2019. április. 09. 21:45","title":"Exit poll Izraelből: Netanjahu maradhat kormányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db26ab3-f10b-4483-80b2-9efa1a8b1310","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország természetesen elutasította az ítéletet. ","shortLead":"Oroszország természetesen elutasította az ítéletet. ","id":"20190409_Navalnijnak_adott_igazat_a_strasbourgi_birosag_Oroszorszaggal_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db26ab3-f10b-4483-80b2-9efa1a8b1310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7acd934-134a-4ddc-9718-a73e6bbc84ca","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Navalnijnak_adott_igazat_a_strasbourgi_birosag_Oroszorszaggal_szemben","timestamp":"2019. április. 09. 15:58","title":"Navalnijnak adott igazat a strasbourgi bíróság Oroszországgal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]