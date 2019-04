Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet, milyen koalíció alakul majd.","shortLead":"A Likud vezet az izraeli választáson, de még kérdéses, hogy mi lesz a kis pártok sorsa, így csak találgatni lehet...","id":"20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0303967-b583-4dbe-af87-b2efc8d3b92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea70c03-ad27-4856-a5f5-65c77016b3d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Mindket_nagy_part_jeloltje_gyozelmi_beszedet_tartott_Izraelben_de_Netanjahu_orome_lehet_oszintebb","timestamp":"2019. április. 10. 05:02","title":"Mindkét nagy párt jelöltje győzelmi beszédet tartott Izraelben, de Netanjahu öröme lehet őszintébb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Mondhatnánk, bármi lehet az, ami ez idő tájt sörisszának jólesik. De azért adjuk meg a módját. \r

","shortLead":"Mondhatnánk, bármi lehet az, ami ez idő tájt sörisszának jólesik. De azért adjuk meg a módját. \r

","id":"20190408_Mi_az_a_tavaszi_sor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a29964-fb52-4a68-bdcb-6fbb91e3d923","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Mi_az_a_tavaszi_sor","timestamp":"2019. április. 08. 19:38","title":"Mi az a tavaszi sör?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1577f07-9709-4d33-a864-f1ec1b87f79f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Másfél millió dollárért vállalta el a fellépést.","shortLead":"Másfél millió dollárért vállalta el a fellépést.","id":"20190409_Madonna_Eurovizios_Dalfesztival_sztarfellepo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1577f07-9709-4d33-a864-f1ec1b87f79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b6de59-fc47-4267-98d3-3ccb0eab0fab","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Madonna_Eurovizios_Dalfesztival_sztarfellepo","timestamp":"2019. április. 09. 09:49","title":"Madonna lesz az Eurovíziós Dalfesztivál sztárfellépője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a10ded1-8fb3-425c-b04d-9c71e2638618","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Akadémia nem tagadta, hogy egy fűtött Facebook-vitának is volt szerepe abban, hogy egy már odaígért pozíciót végül nem kapott meg Ginelli Zoltán kutató.","shortLead":"Az Akadémia nem tagadta, hogy egy fűtött Facebook-vitának is volt szerepe abban, hogy egy már odaígért pozíciót végül...","id":"20190410_Erosen_18os_Facebookvita_utan_allt_el_egy_kutato_foglalkoztatasatol_az_MTA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a10ded1-8fb3-425c-b04d-9c71e2638618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c37deab1-074f-4da6-ac68-333fc0a139ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_Erosen_18os_Facebookvita_utan_allt_el_egy_kutato_foglalkoztatasatol_az_MTA","timestamp":"2019. április. 10. 17:37","title":"Erősen 18+-os Facebook-vita után állt el egy kutató foglalkoztatásától az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében.","shortLead":"V4 News Agency (V4NA) néven indult új nemzetközi hírügynökség Habony Árpád befolyási övezetében.","id":"20190409_Habony_Arpad_Londban_epit_hirugynokseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08286755-cfb8-4e6f-b61a-0b6e46ad4baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212bc029-4a39-4274-ae1e-f3375ae629ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Habony_Arpad_Londban_epit_hirugynokseget","timestamp":"2019. április. 09. 08:19","title":"Habony Árpád Londonban épít hírügynökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ókovács Szilveszter levélben kérte ezt egy előadás énekeseitől. 28 énekesből 15 afroamerikainak vallotta magát.","shortLead":"Ókovács Szilveszter levélben kérte ezt egy előadás énekeseitől. 28 énekesből 15 afroamerikainak vallotta magát.","id":"20190409_Okovacs_keresere_afroamerikainak_vallja_magat_az_Operahaz_15_enekese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf98542-1fb1-40a9-bbe5-dddd23f440ed","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Okovacs_keresere_afroamerikainak_vallja_magat_az_Operahaz_15_enekese","timestamp":"2019. április. 09. 08:31","title":"Ókovács kérésére afroamerikainak vallja magát az Operaház 15 énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven hozott létre új politikai formációt az olasz belügyminiszter. ","shortLead":"Népek és Nemzetek Európai Szövetsége néven hozott létre új politikai formációt az olasz belügyminiszter. ","id":"20190408_Salvini_remeli_hogy_a_Fidesz_is_csatlakozik_az_uj_partszovetsegehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea02b54-ba8e-4064-a2c0-e87efb77a776","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Salvini_remeli_hogy_a_Fidesz_is_csatlakozik_az_uj_partszovetsegehez","timestamp":"2019. április. 08. 19:50","title":"Salvini reméli, hogy a Fidesz is csatlakozik az új pártszövetségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134bf9ed-3ddf-42f6-ad54-4d0a9d3e796f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Paulát Balázs Andrea, Mézga Gézát Magyar Attila és Bodrogi Attila alakítják. A zenés vígjátékot április közepén mutatják be. ","shortLead":"Paulát Balázs Andrea, Mézga Gézát Magyar Attila és Bodrogi Attila alakítják. A zenés vígjátékot április közepén...","id":"20190409_Szindarab_keszult_a_Mezga_csaladbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=134bf9ed-3ddf-42f6-ad54-4d0a9d3e796f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149a5651-fd51-4f64-8dba-27469400352e","keywords":null,"link":"/kultura/20190409_Szindarab_keszult_a_Mezga_csaladbol","timestamp":"2019. április. 09. 09:54","title":"Színdarab készült a Mézga családból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]