[{"available":true,"c_guid":"af0a7a3b-3803-4e0c-bd02-4f7c9f15828b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 78 éves, háromszoros világbajnok brazil futball-legenda nincs életveszélyben, de nagyon magas a láza. ","shortLead":"A 78 éves, háromszoros világbajnok brazil futball-legenda nincs életveszélyben, de nagyon magas a láza. ","id":"20190403_Korhazba_kellett_szallitani_Pelet_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af0a7a3b-3803-4e0c-bd02-4f7c9f15828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724a40fc-722c-4938-9980-9ac2d4b89007","keywords":null,"link":"/sport/20190403_Korhazba_kellett_szallitani_Pelet_Parizsban","timestamp":"2019. április. 03. 16:55","title":"Kórházba kellett szállítani Pelét Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f27c00-cbaa-47d1-9018-ff8f7b440066","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A miniszter nem teljesítette a feltételeket, miközben megkapta a pénzt az MTA-tól. Azt mondta, tanácsot adott, előkészített tudományos publikációkat, de azokban senki nem köszöni meg ilyen irányú tevékenységét.","shortLead":"A miniszter nem teljesítette a feltételeket, miközben megkapta a pénzt az MTA-tól. Azt mondta, tanácsot adott...","id":"20190402_Valami_nagyon_santit_Palkovics_800_ezres_MTAs_fizeteserol_adott_magyarazataval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69f27c00-cbaa-47d1-9018-ff8f7b440066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ae6048-b94d-4095-b53f-890e3d5f96a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_Valami_nagyon_santit_Palkovics_800_ezres_MTAs_fizeteserol_adott_magyarazataval","timestamp":"2019. április. 02. 13:56","title":"Valami nagyon sántít Palkovics 800 ezres MTA-s fizetéséről adott magyarázatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Zuckerberg egy olyan fül bevezetését tervezi, amin csak minőségi híreket lehetne olvasni.","shortLead":"Mark Zuckerberg egy olyan fül bevezetését tervezi, amin csak minőségi híreket lehetne olvasni.","id":"20190402_facebook_hirek_hirfolyam_hirek_a_facebookon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8ac93d-b568-4b2e-af47-559b29b594c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_facebook_hirek_hirfolyam_hirek_a_facebookon","timestamp":"2019. április. 02. 10:03","title":"Átvariálná a híreket a Facebook, máshol lehet majd elolvasni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pécsi Tudományegyetem kutatói szerint az úgynevezett Sugar-kapcsolatokba általában olyan nők mennek bele, akik saját magukkal és közvetlen intim kapcsolataikkal szemben is bizonytalanok, illetve manipulatívak.","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem kutatói szerint az úgynevezett Sugar-kapcsolatokba általában olyan nők mennek bele, akik saját...","id":"20190402_Fiatal_nok_es_idos_ferfiak_ezert_lehet_egy_viszonybol_uzlet_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd80e969-d2bc-419d-8215-c145ca3b7220","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Fiatal_nok_es_idos_ferfiak_ezert_lehet_egy_viszonybol_uzlet_lesz","timestamp":"2019. április. 02. 09:17","title":"Fiatal nők és idős férfiak: ezért lehet egy viszonyból üzlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók visszapillantó tükrével is \"harcot\" vívó madarak időszaka. Az egyesület szerint a folyamatos kopogtatás sokakat zavarhat, emellett a madarak meg is sérülhetnek. ","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), ugyanis kezdődik az autók...","id":"20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c40fd53-0d03-4aba-b734-24586f61843e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7832ebc7-2670-4fdb-ad08-bfccd6d629b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_tukorkepukre_tamado_madarak_idoszaka","timestamp":"2019. április. 02. 15:33","title":"Jön a tükörképükre támadó madarak időszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8276ee63-6f9e-455a-9e9b-d1a1246d1292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombathelyen ugyan még mindig a Fidesz a legnépszerűbb párt egy felmérés szerint, de az ellenzéki szervezetek képesek lennének a győzelemre, ha összefognának.","shortLead":"Szombathelyen ugyan még mindig a Fidesz a legnépszerűbb párt egy felmérés szerint, de az ellenzéki szervezetek képesek...","id":"20190402_Egy_kutatas_szerint_minden_ellenzeki_a_Fidesz_ellen_voksolna_Szombathelyen_ha_lenne_kozos_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8276ee63-6f9e-455a-9e9b-d1a1246d1292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e10588ce-69d7-4ec2-95b3-783b27ff9099","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Egy_kutatas_szerint_minden_ellenzeki_a_Fidesz_ellen_voksolna_Szombathelyen_ha_lenne_kozos_jelolt","timestamp":"2019. április. 02. 08:40","title":"Egy kutatás szerint minden ellenzéki a Fidesz ellen voksolna Szombathelyen, ha lenne közös jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal négy kérdésben kellett volna döntenie a Háznak.","shortLead":"Ezúttal négy kérdésben kellett volna döntenie a Háznak.","id":"20190401_Megint_leszavazott_a_brit_parlament_minden_Brexitjavaslatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e86e35e-8997-4f8e-8878-3c44a01629ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Megint_leszavazott_a_brit_parlament_minden_Brexitjavaslatot","timestamp":"2019. április. 01. 23:24","title":"Megint leszavazott a brit parlament minden Brexit-javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c483d9-3791-4d19-8e09-f12e661cab51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség őrizetbe vett egy óvónőt a Kína középső részén fekvő Honan tartomány Csiaoco városában hétfőn, miután a felügyelete alatt álló 23 óvodás mérgezéses tünetekkel került kórházba.","shortLead":"A rendőrség őrizetbe vett egy óvónőt a Kína középső részén fekvő Honan tartomány Csiaoco városában hétfőn, miután...","id":"20190402_nitrites_kasaval_mergezett_meg_gyerekeket_egy_kinai_ovono","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0c483d9-3791-4d19-8e09-f12e661cab51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57f00026-f120-43cf-9aab-22fb8ec36e38","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_nitrites_kasaval_mergezett_meg_gyerekeket_egy_kinai_ovono","timestamp":"2019. április. 02. 06:56","title":"Nitrites kásával mérgezett meg gyerekeket egy kínai óvónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]