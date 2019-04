Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","shortLead":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","id":"20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adc9669-ed0a-4a82-99e2-157d74c3e8db","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","timestamp":"2019. április. 16. 20:55","title":"Kormányhivatalok: van, ahol már mindenki felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségi ülése ma arról dönt, hogy ragaszkodik-e a jelenleg még hozzá tartozó kutatóintézetekhez, illetve az intézetek egyben tartásához, vagy engedve a kormány nyomásának lemond róluk. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű, úgy tudjuk, hogy az MTA vezetői nem csak a saját javaslatukról tárgyalnak.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségi ülése ma arról dönt, hogy ragaszkodik-e a jelenleg még hozzá tartozó...","id":"20190416_Ma_eldolhet_az_MTA_sorsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfac24e7-6d5b-46c9-a656-03e463f5ea3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Ma_eldolhet_az_MTA_sorsa","timestamp":"2019. április. 16. 15:35","title":"Ma eldőlhet az MTA sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot jelentett be szerdára a HungaroControl. A munkabeszüntetés Budapesten leszálló gépekre is hatással lehet. ","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot jelentett be szerdára a HungaroControl. A munkabeszüntetés Budapesten leszálló gépekre...","id":"20190415_sztrajk_legiforgalmi_iranyitas_budapest_airport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05615c53-3471-43b5-b7d3-7beaac242ef5","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_sztrajk_legiforgalmi_iranyitas_budapest_airport","timestamp":"2019. április. 15. 16:33","title":"Sztrájkot hirdettek a magyar légiforgalmi irányítók, több járatnál is késések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66aeaf0c-998f-4fa3-8b01-2ee30bc318a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A golfozó visszatérése hatotta meg az elnököt.","shortLead":"A golfozó visszatérése hatotta meg az elnököt.","id":"20190415_A_legmagasabb_rangu_kituntetest_adja_Trump_Tiger_Woodsnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66aeaf0c-998f-4fa3-8b01-2ee30bc318a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5ae980-f46f-4b18-a49c-3c58f7f97de2","keywords":null,"link":"/sport/20190415_A_legmagasabb_rangu_kituntetest_adja_Trump_Tiger_Woodsnak","timestamp":"2019. április. 15. 21:56","title":"A legmagasabb rangú kitüntetést adja Trump Tiger Woodsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c97a77d-c096-4bab-aa69-162d05d4cbcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sőt, a 22 éves sofőrt 2020-ig eltiltották a járművezetéstől. ","shortLead":"Sőt, a 22 éves sofőrt 2020-ig eltiltották a járművezetéstől. ","id":"20190416_Nem_volt_jogositvanya_110_helyett_226al_szaguldozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c97a77d-c096-4bab-aa69-162d05d4cbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0020319e-9964-4bca-a1c2-67e4a1c52fb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Nem_volt_jogositvanya_110_helyett_226al_szaguldozott","timestamp":"2019. április. 16. 12:53","title":"Nem volt jogosítványa, 110 helyett 226-al száguldozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36db27c0-5248-4e72-877b-4f9ae09a0d46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lélekjelenlétének köszönhető, hogy sem ő, sem a hátul ülő három kisgyerek közül nem sérült meg senki komolyabban.","shortLead":"Lélekjelenlétének köszönhető, hogy sem ő, sem a hátul ülő három kisgyerek közül nem sérült meg senki komolyabban.","id":"20190416_Nyilatkozott_a_lany_akinek_autojaba_csapodott_a_3_kilos_szikladarab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36db27c0-5248-4e72-877b-4f9ae09a0d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bd6bc9-075e-4e17-a8b6-3f0c91abbb50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Nyilatkozott_a_lany_akinek_autojaba_csapodott_a_3_kilos_szikladarab","timestamp":"2019. április. 16. 18:43","title":"Megszólalt a 19 éves lány, akinek autójába csapódott egy 3 kilós szikladarab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100b4b2b-fb62-4584-ba42-7aab8adc39b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A komoly hatótávú elektromos autó utastere automatikusan átalakul, ha a sofőr önvezetésre vált.","shortLead":"A komoly hatótávú elektromos autó utastere automatikusan átalakul, ha a sofőr önvezetésre vált.","id":"20190415_a_vw_uj_villanyautoja_egy_negy_kereken_gurulo_pihenoszoba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=100b4b2b-fb62-4584-ba42-7aab8adc39b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dc8d8f-5634-4b2f-a880-80e733aa6585","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_a_vw_uj_villanyautoja_egy_negy_kereken_gurulo_pihenoszoba","timestamp":"2019. április. 15. 11:21","title":"A VW új villanyautója egy négy keréken guruló pihenőszoba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszú vizsgálatot ígért a főügyész, a tanúk kihallgatását már elkezdték.","shortLead":"Hosszú vizsgálatot ígért a főügyész, a tanúk kihallgatását már elkezdték.","id":"20190416_Elmondta_Parizs_fougyesze_mit_tudnak_eddig_a_NotreDametuzrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c8026c-107c-42de-ad7e-c53c3078c0b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159158e1-895a-49cb-bcde-879914b04550","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Elmondta_Parizs_fougyesze_mit_tudnak_eddig_a_NotreDametuzrol","timestamp":"2019. április. 16. 12:58","title":"Elmondta Párizs főügyésze, mit tudnak eddig a Notre-Dame-tűzről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]