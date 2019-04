Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook mától kezdve mindenki számára elérhetővé tette a funkciót, amivel sötétre válthatjuk a Messenger kinézetét.","shortLead":"A Facebook mától kezdve mindenki számára elérhetővé tette a funkciót, amivel sötétre válthatjuk a Messenger kinézetét.","id":"20190416_facebook_messenger_sotet_mod_bekapcsolasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992cd4c0-c06c-4346-aced-d9f531be42d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_facebook_messenger_sotet_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2019. április. 16. 10:33","title":"Frissítsen rá a Messengerre, ön is megkapta a \"titkos kapcsolót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","shortLead":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","id":"20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbd41bc-ba2b-42ed-974a-fa92743a5c50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","timestamp":"2019. április. 16. 12:27","title":"Három nap alatt 11 autót tört fel egy fiatal pár, babakocsiban tolták a zsákmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tarlós István azt nem közölte, hogy pontosan mennyit, csak annyit mondott, \"értelmezhető összegről\" van szó. ","shortLead":"Tarlós István azt nem közölte, hogy pontosan mennyit, csak annyit mondott, \"értelmezhető összegről\" van szó. ","id":"20190416_Budapest_is_penzt_kuld_a_NotreDame_ujjaepitesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b9703b-bba3-4519-8d84-0ebab8ed3ad0","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Budapest_is_penzt_kuld_a_NotreDame_ujjaepitesehez","timestamp":"2019. április. 16. 15:37","title":"Budapest is pénzt küld a Notre-Dame újjáépítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Indul a szolgálati idő rendezésével kapcsolatos adategyeztetési eljárás.","shortLead":"Indul a szolgálati idő rendezésével kapcsolatos adategyeztetési eljárás.","id":"20190416_Az_5055_eveseket_figyelmeztetik_most_nezzek_at_a_papirjaikat_ne_legyen_baj_a_nyugdijjal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf5908bb-2fc9-4a1e-817e-d5c204c8bcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad89307f-2dc6-4af4-a596-e148df6f3fbf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190416_Az_5055_eveseket_figyelmeztetik_most_nezzek_at_a_papirjaikat_ne_legyen_baj_a_nyugdijjal","timestamp":"2019. április. 16. 12:17","title":"Az 50-55 éveseket figyelmeztetik: most nézzék át a papírjaikat, ne legyen baj a nyugdíjjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A 400 forint körüli árak sem gondolkodtatják el az autósokat, hogy más közlekedési módot válasszanak.","shortLead":"A 400 forint körüli árak sem gondolkodtatják el az autósokat, hogy más közlekedési módot válasszanak.","id":"20190416_Hiaba_a_dragulas_soha_nem_vettek_meg_ennyi_benzint_es_gazolajat_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715a51b9-f600-4937-aaa4-0aa8b4a6ee55","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Hiaba_a_dragulas_soha_nem_vettek_meg_ennyi_benzint_es_gazolajat_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 16. 06:09","title":"Hiába a drágulás, soha nem vettek még ennyi benzint és gázolajat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem látott látványt ígér a Trónok harca utolsó évada, amit többek között a rendkívüli alapossággal kidolgozott vizuális effekteknek köszönhetünk.","shortLead":"Soha nem látott látványt ígér a Trónok harca utolsó évada, amit többek között a rendkívüli alapossággal kidolgozott...","id":"20190415_tronok_harca_video_sarkany_cgi_hogyan_keszult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e592bd48-7317-4943-91ef-1bccb23c1da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952afc9d-dbd2-4ab6-98d4-64ec40e84a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_tronok_harca_video_sarkany_cgi_hogyan_keszult","timestamp":"2019. április. 15. 11:33","title":"Videó: Így készültek a Trónok harca sárkányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"A Győr és Bécs között közlekedő Talent motorvonatokból kritikusan kevés üzemképes jelenleg, a MÁV-Start szerint ezen változtatni kell, ezért más cégekkel közös szerződésben vállalták a helyzet rendezését. A vasúttársaság a rendszeresen elromló motorvonatok miatt máig perli a gyártó Bombardiert.","shortLead":"A Győr és Bécs között közlekedő Talent motorvonatokból kritikusan kevés üzemképes jelenleg, a MÁV-Start szerint ezen...","id":"20190416_Szerzodest_kotott_a_MAV_pusztulo_motorvonatainak_felujitasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05c547b-cc88-41d7-8512-80a8aefa08d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Szerzodest_kotott_a_MAV_pusztulo_motorvonatainak_felujitasara","timestamp":"2019. április. 16. 16:24","title":"Szerződést kötött a MÁV-Start pusztuló motorvonatainak felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9694509-8efd-44db-b69b-d1f979d35d7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A George nevű halacska Worcesterben hunyt el 44 éves korában.","shortLead":"A George nevű halacska Worcesterben hunyt el 44 éves korában.","id":"20190416_Meghalt_a_vilag_legoregebb_aranyhala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9694509-8efd-44db-b69b-d1f979d35d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3dd3248-43aa-4068-b2c8-2b7fa1e3b875","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Meghalt_a_vilag_legoregebb_aranyhala","timestamp":"2019. április. 16. 07:14","title":"Meghalt a világ legöregebb aranyhala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]