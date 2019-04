Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Eltűnnek az utcáról a HVG címlapjai, miután indoklás nélkül szerződést bontott velünk a Mahir. Kis lépés a buborék megőrzéséért, de nyugi, mindenki érti, aki számít.","shortLead":"Eltűnnek az utcáról a HVG címlapjai, miután indoklás nélkül szerződést bontott velünk a Mahir. Kis lépés a buborék...","id":"20190418_Ekozben_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccdbdff-6133-477b-b409-824c5f6bc7d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Ekozben_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 18. 12:50","title":"Tóta W.: Eközben Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány által favorizált egyik bank vezetője is bejelentkezett érte, és nem mondható nagy meglepetésnek, hogy a háttérben felsejlik Mészáros Lőrinc alakja is.","shortLead":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány...","id":"20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68479178-949e-4033-8609-0a8a8a8f2ae5","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","timestamp":"2019. április. 20. 07:00","title":"A NER nagykutyái szálltak harcba Andy Vajna tévés örökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég megjelent a kifejezetten technológiai hírekkel foglalkozó, Őrültech című podcast hatodik adása, ami ezúttal többek között a dán faluban felépülő 320 méteres felhőkarcolóval foglalkozik.","shortLead":"Nemrég megjelent a kifejezetten technológiai hírekkel foglalkozó, Őrültech című podcast hatodik adása, ami ezúttal...","id":"20190418_podcast_orultech_tech_hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7d19720-1c8d-4c48-ada6-7bebff97ee27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1eab9e-2e81-47f8-8f35-51c28b29e85f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_podcast_orultech_tech_hirek","timestamp":"2019. április. 18. 20:33","title":"Szívesen hallgatna podcastot a hétvégén? Itt egy teches adás, érdemes belehallgatnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b25b44-c876-49f4-8845-79dec7d71c24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az autóval az elmúlt több mint három évtizedben kevesebb mint 5 000 kilométert tettek meg. ","shortLead":"Ezzel az autóval az elmúlt több mint három évtizedben kevesebb mint 5 000 kilométert tettek meg. ","id":"20190420_uj_illatu_alig_hasznalt_ez_az_elado_szentesi_1500as_lada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36b25b44-c876-49f4-8845-79dec7d71c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ad1d64-e2db-4df0-b761-f86677ab065f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190420_uj_illatu_alig_hasznalt_ez_az_elado_szentesi_1500as_lada","timestamp":"2019. április. 20. 06:41","title":"Új illatú, alig használt ez az eladó szentesi 1500-as Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4912c098-9bc0-427a-849a-adb025b328f6","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A Familypark az a hely, ami menetrendszerűen, körülbelül másfél hetente egyszer feltűnik minden olyan Facebook-csoportban, fórumon, ahol szülők kérdezik egymástól, hogy hova érdemes elvinni a gyereket hétvégén, egy szülinapon vagy csupán minden ok nélkül, hirtelen felindulásból. Mi is elmentünk, és kipróbáltuk.","shortLead":"A Familypark az a hely, ami menetrendszerűen, körülbelül másfél hetente egyszer feltűnik minden olyan...","id":"feelaustria_20190418_Se_Jegvarazs_se_Mickey_eger__Miert_kihagyhatatlan_az_osztrak_Familypark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4912c098-9bc0-427a-849a-adb025b328f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0418f29-3fa4-4673-94ae-baab760068b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20190418_Se_Jegvarazs_se_Mickey_eger__Miert_kihagyhatatlan_az_osztrak_Familypark","timestamp":"2019. április. 19. 09:30","title":"Se Jégvarázs, se Mickey egér – Miért kihagyhatatlan az osztrák Familypark?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"e8d20ba9-e4ba-4872-aabd-ae1e786e0cf3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Moldovai Katalin Ahogy eddig című rendezői diplomafilmje meghívást kapott a május 14-én kezdődő 72. cannes-i fesztiválra. ","shortLead":"Moldovai Katalin Ahogy eddig című rendezői diplomafilmje meghívást kapott a május 14-én kezdődő 72. cannes-i...","id":"20190419_Bejutott_egy_magyar_vizsgafilm_a_cannesi_filmfesztivalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8d20ba9-e4ba-4872-aabd-ae1e786e0cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d72a86-5922-433f-9de2-9a4a698cec71","keywords":null,"link":"/kultura/20190419_Bejutott_egy_magyar_vizsgafilm_a_cannesi_filmfesztivalra","timestamp":"2019. április. 19. 14:54","title":"Bejutott egy magyar vizsgafilm a cannes-i filmfesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A belügyminiszter határozhatja meg, hogy a büntetés-végrehatási intézetek gazdasági társaságai mely településeken, milyen tevékenység kitelepítését vállalják.","shortLead":"A belügyminiszter határozhatja meg, hogy a büntetés-végrehatási intézetek gazdasági társaságai mely településeken...","id":"20190419_Bortoncegeket_telepitenenek_a_leszakado_telepulesekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffefb4d-927d-4283-93bb-a02103d4accc","keywords":null,"link":"/kkv/20190419_Bortoncegeket_telepitenenek_a_leszakado_telepulesekre","timestamp":"2019. április. 19. 11:37","title":"Börtöncégeket telepítenének a leszakadó településekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Lendületben vannak az abolicionisták: három évtizede még csak 36 ország utasította el a világon kategorikusan a halálbüntetés alkalmazását, ma már 106 helyen tiltják a törvények az állami kivégzéseket – derül ki az 1961-ben alapított Amnesty International (AI) frissen közzétett 2018-as jelentéséből. ","shortLead":"Lendületben vannak az abolicionisták: három évtizede még csak 36 ország utasította el a világon kategorikusan...","id":"201916_kivegzesek_terkepe_azallamok_fele_mondott_le_ahalalbuntetesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06f30cb6-e1f3-4e60-a4bb-13d3f938eed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb10199-5f39-4d18-a4b5-607d61a9f9e5","keywords":null,"link":"/vilag/201916_kivegzesek_terkepe_azallamok_fele_mondott_le_ahalalbuntetesrol","timestamp":"2019. április. 19. 11:30","title":"Kivégzések térképe: már az államok fele mondott le a halálbüntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]