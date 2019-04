Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f950825-4733-4a85-8f5a-3906a7d823c0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő spanyol Rafael Nadal óriási meglepetésre két játszmában kikapott az olasz Fabio Fogninitől az 5,2 millió euró összdíjazású, monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna elődöntőjében. ","shortLead":"A címvédő spanyol Rafael Nadal óriási meglepetésre két játszmában kikapott az olasz Fabio Fogninitől az 5,2 millió euró...","id":"20190420_Nagyon_megleptek_Nadalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f950825-4733-4a85-8f5a-3906a7d823c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a916b18-e419-4765-ad9f-0a76453fbdb5","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Nagyon_megleptek_Nadalt","timestamp":"2019. április. 20. 19:11","title":"Nagyon meglepték Nadalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b710e6a-c185-400e-b7a0-3a206d3a24f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtalálták a rendőrök azt a nőt, aki magára hagyhatta újszülött fiát Máriabesenyőn, egy utca füves területén. ","shortLead":"Megtalálták a rendőrök azt a nőt, aki magára hagyhatta újszülött fiát Máriabesenyőn, egy utca füves területén. ","id":"20190419_Orizetbe_vettek_a_fuben_magara_hagyott_ujszulott_edesanyjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b710e6a-c185-400e-b7a0-3a206d3a24f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39245c68-eafe-4d2b-af2e-b5b7b7945099","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Orizetbe_vettek_a_fuben_magara_hagyott_ujszulott_edesanyjat","timestamp":"2019. április. 19. 18:24","title":"Őrizetbe vették a fűben magára hagyott újszülött édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes verzióval bővült a népszerű autóversenyzős játék, a Forza, amelynek Street alcímet viselő kiadása már letölthető. Az egyetlen megkötés, hogy Windows 10-es gép kell hozzá, de mobilokra is jön. ","shortLead":"Ingyenes verzióval bővült a népszerű autóversenyzős játék, a Forza, amelynek Street alcímet viselő kiadása már...","id":"20190421_forza_street_free_to_play_ingyenes_jatek_windows_10","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b93d07-0118-4bf7-a76a-48beca890c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_forza_street_free_to_play_ingyenes_jatek_windows_10","timestamp":"2019. április. 21. 08:03","title":"Jött egy ingyenes játék a számítógépére: Windowsra már letölthető a Forza Street","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Bár a munkáltatók többsége idén is megtartotta az előző évben kínált cafeteria-elemeket, az adóelőnye miatt kiemelt helyzetbe került a SZÉP-kártya, illetve a pénzkifizetés teszi ki a teljes cafeteria-juttatások 94 százalékát - derül ki a BDO Magyarország legfrissebb összegzéséből.","shortLead":"Bár a munkáltatók többsége idén is megtartotta az előző évben kínált cafeteria-elemeket, az adóelőnye miatt kiemelt...","id":"20190421_A_magyar_munkavallalo_azt_a_penzt_szereti_amit_azonnal_elkollthet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3484b45-fe87-4e37-9a9b-6310aaf0ab72","keywords":null,"link":"/kkv/20190421_A_magyar_munkavallalo_azt_a_penzt_szereti_amit_azonnal_elkollthet","timestamp":"2019. április. 21. 09:39","title":"A magyar munkavállaló azt a pénzt szereti, amit azonnal elkölthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint megölte feleségét, majd öngyilkos lett egy forráskúti férfi szombaton - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.","shortLead":"A gyanú szerint megölte feleségét, majd öngyilkos lett egy forráskúti férfi szombaton - közölte a Csongrád Megyei...","id":"20190420_Csaladi_drama_Forraskuton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52249100-8814-4211-a3be-e72ded4772e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Csaladi_drama_Forraskuton","timestamp":"2019. április. 20. 16:21","title":"Családi dráma Forráskúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b95a4-c929-42dc-9427-e3712ae9a526","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három világhírű hegymászó, az osztrák David Lama és Hansjörg Auer, valamint az amerikai Jess Roskelley életét vesztette a Sziklás hegység kanadai csúcsai között: a sportembereket egy lavina sodorta el.","shortLead":"Három világhírű hegymászó, az osztrák David Lama és Hansjörg Auer, valamint az amerikai Jess Roskelley életét vesztette...","id":"20190420_A_vilag_legismertebb_hegymaszoi_haltak_meg_egy_lavinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=052b95a4-c929-42dc-9427-e3712ae9a526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a4c855-545e-4080-9289-5781be92be75","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_A_vilag_legismertebb_hegymaszoi_haltak_meg_egy_lavinaban","timestamp":"2019. április. 20. 15:51","title":"A világ legismertebb hegymászói haltak meg egy lavinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f903f68c-99a0-4a8b-bc7d-ccd4934766f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Száztíz koszovói állampolgár tért haza Szíriából.","shortLead":"Száztíz koszovói állampolgár tért haza Szíriából.","id":"20190420_Dzsihadistak_hozzatartozoit_vittek_haza_Koszovoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f903f68c-99a0-4a8b-bc7d-ccd4934766f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead86188-7761-4697-8532-203644cb7093","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Dzsihadistak_hozzatartozoit_vittek_haza_Koszovoba","timestamp":"2019. április. 20. 15:10","title":"Dzsihadisták hozzátartozóit vitték haza Koszovóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f75263-0a84-4cc1-948c-acb5d7f1f4b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fuvolázás kemény fizikai munka, és nemcsak a lélekre, a testre is hat.","shortLead":"A fuvolázás kemény fizikai munka, és nemcsak a lélekre, a testre is hat.","id":"20190421_Horgas_Eszter_Harminc_szazalekkal_nagyobb_a_tudom_mint_az_atlagembernek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f75263-0a84-4cc1-948c-acb5d7f1f4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75531143-4e2b-4b04-916e-e92ca0702f81","keywords":null,"link":"/kultura/20190421_Horgas_Eszter_Harminc_szazalekkal_nagyobb_a_tudom_mint_az_atlagembernek","timestamp":"2019. április. 21. 11:00","title":"Horgas Eszter: Harminc százalékkal nagyobb a tüdőm, mint az átlagembernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]