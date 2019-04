Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felfüggesztett börtön járt az ütlegelésig fajuló vitáért.","shortLead":"Felfüggesztett börtön járt az ütlegelésig fajuló vitáért.","id":"20190423_Sodrofaval_utlegelte_testszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3656dc2c-3813-49ec-9204-0f5e3ab41b77","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Sodrofaval_utlegelte_testszerte","timestamp":"2019. április. 23. 08:27","title":"Sodrófával ütlegelte testszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emmi tett végül feljelentést, miután videófelvételeken az látszott, hogy dolgozók bántalmazzák az ellátottakat. ","shortLead":"Az Emmi tett végül feljelentést, miután videófelvételeken az látszott, hogy dolgozók bántalmazzák az ellátottakat. ","id":"20190424_Nyomoz_a_rendorseg_a_mozsgoi_szocialis_otthonban_tortent_bantalmazas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4473c3b5-ec35-4363-b00b-11d1ebfc086b","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Nyomoz_a_rendorseg_a_mozsgoi_szocialis_otthonban_tortent_bantalmazas_miatt","timestamp":"2019. április. 24. 15:52","title":"Nyomoz a rendőrség a mozsgói szociális otthonban történt bántalmazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés híján másfélezer tétel szerepel az éppen nem kapható orvosságok hivatalos listáján. A hiány tovább terheli a betegek zsebét - írja az e heti HVG.","shortLead":"Kevés híján másfélezer tétel szerepel az éppen nem kapható orvosságok hivatalos listáján. A hiány tovább terheli...","id":"20190424_Hova_gurult_el_Rejtelyes_gyogyszerhiany_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a486cb00-1a4e-44c7-b497-2f8786419322","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Hova_gurult_el_Rejtelyes_gyogyszerhiany_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 24. 10:40","title":"Hová gurult el? Rejtélyes gyógyszerhiány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó néhány szolgáltatás nem működik a CIB-nél, a panaszosok szerint a készpénzfelvétel se megy mindenkinél. ","shortLead":"Jó néhány szolgáltatás nem működik a CIB-nél, a panaszosok szerint a készpénzfelvétel se megy mindenkinél. ","id":"20190423_cib_bank_akadozas_atm_keszpenzfelvetel_ecommerce","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=543adc32-ff50-4403-a8ee-02c09b30669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bcd5a14-c5ad-4f7f-950a-ac6a9435adf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_cib_bank_akadozas_atm_keszpenzfelvetel_ecommerce","timestamp":"2019. április. 23. 16:33","title":"Reggel óta akadozik a CIB Bank rendszere [frissítve: megjavították]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b32b7c-5e18-435b-b5c5-c2eaaed402e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fémkorlátot, fakerítést, bokrokat, oszlopot is kidöntött. ","shortLead":"Fémkorlátot, fakerítést, bokrokat, oszlopot is kidöntött. ","id":"20190423_Fotok_Keriteseken_bokrokon_at_hajtott_a_teraszra_a_kisteherauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b32b7c-5e18-435b-b5c5-c2eaaed402e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c926cbf2-0ed1-4386-9fa3-9bc3a4df76a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_Fotok_Keriteseken_bokrokon_at_hajtott_a_teraszra_a_kisteherauto","timestamp":"2019. április. 23. 13:38","title":"Fotók: Kerítéseken, bokrokon át hajtott a teraszra a kisteherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e98bdd-4912-4150-be6d-fc35ccaeebeb","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A thaiföldi hatóságok megkezdték hétfőn a világ első olyan lakóházának a felszámolását, amelyet egy amerikai-thaiföldi pár létesített a thaiföldi partok mentén a nyílt tengeren, úgymond kívül minden ország vagy bíróság joghatóságán.","shortLead":"A thaiföldi hatóságok megkezdték hétfőn a világ első olyan lakóházának a felszámolását, amelyet egy amerikai-thaiföldi...","id":"20190422_Lesujtottak_a_vilag_elso_torvenyen_kivuli_tengeri_lakhelyere_Thaifoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0e98bdd-4912-4150-be6d-fc35ccaeebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2634766-deaf-45e2-b949-43218fe5ca76","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190422_Lesujtottak_a_vilag_elso_torvenyen_kivuli_tengeri_lakhelyere_Thaifoldon","timestamp":"2019. április. 22. 19:21","title":"Lesújtottak a világ első \"törvényen kívüli\" tengeri lakhelyére Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274f6514-53de-43bd-b69f-8c94d4f0eb25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyja a fenyegetések ellenére sem cselekedne másként: támogatja a lányát.","shortLead":"Az anyja a fenyegetések ellenére sem cselekedne másként: támogatja a lányát.","id":"20190424_Greta_Thunberg_csaladjat_mar_a_vilag_minden_pontjarol_megfenyegettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=274f6514-53de-43bd-b69f-8c94d4f0eb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3696bfde-bf4e-4983-a573-4366035afecc","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Greta_Thunberg_csaladjat_mar_a_vilag_minden_pontjarol_megfenyegettek","timestamp":"2019. április. 24. 13:08","title":"Greta Thunberg családját már a világ minden pontjáról megfenyegették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45241f81-84f8-41e2-b5bf-f283ad08760a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla vezérigazgatója Elon Musk bejelentette, hogy két éven belül már olyan autókat is gyártanak majd, amelyekből hiányzik a kormánykerék.","shortLead":"A Tesla vezérigazgatója Elon Musk bejelentette, hogy két éven belül már olyan autókat is gyártanak majd, amelyekből...","id":"20190424_tesla_robotaxi_kormany_nelkuli_auto_onvezeto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45241f81-84f8-41e2-b5bf-f283ad08760a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0e2389-2021-4a1b-aa1a-3820173db2d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_tesla_robotaxi_kormany_nelkuli_auto_onvezeto","timestamp":"2019. április. 24. 14:25","title":"Valami hiányzik ebből a Teslából. Ja igen, a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]