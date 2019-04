Deutsch Tamás megdöbbentőnek nevezte, hogy többféle anonim migránskártyát osztogat az EU - a területén belül és azon kívül is - a bevándorlóknak. A Fidesz ezért adatigényléssel fordul az EU-hoz és arra vár választ, hogy összesen hányféle migránskártyaprogramot működtet az Európai Bizottság és hogy 2015 óta pontosan milyen típusú migránskártyákat hoztak forgalomba.

Arra is kíváncsiak továbbá, hogy hány ilyen kártya jutott illegális bevándorlókhoz és hogy mennyibe kerülnek ezeknek a kibocsátási költségei. Deutsch kiemelte: azt is tudni akarják, hogy amennyiben jutott ilyen kártya illegális bevándorlók kezébe, végeztek-e náluk bármilyen biztonsági ellenőrzést, és ha igen, azt is, hogy kik és hogyan folytatták le a vizsgálatokat. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint ez a kártyaprogram "tökéletesen megmutatja az EU valóságtól elrugaszkodott” bevándorlási politikáját. Deutsch szerint ez az adatigénylés azért is nagyon fontos, mert Magyarországon pont egy ilyen kártyát találtak a terrorizmus gyanújával őrizetbe vett Haszan F.-nél is.