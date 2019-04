Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb97f318-78d6-4763-9046-38c19dbc132a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A fontos kérdésekben már megszületett a megegyezés, így öt évvel, 2024-ig, meghosszabbítja a monzai Formula–1-es versenypálya szerződését az elitkategória kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media.","shortLead":"A fontos kérdésekben már megszületett a megegyezés, így öt évvel, 2024-ig, meghosszabbítja a monzai Formula–1-es...","id":"20190430_monza_olasz_nagydij_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb97f318-78d6-4763-9046-38c19dbc132a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e2b936-1d17-4b59-a9da-7bcae145f09d","keywords":null,"link":"/sport/20190430_monza_olasz_nagydij_f1","timestamp":"2019. április. 30. 16:17","title":"Újabb öt évig lesznek versenyek a legendás F1-es pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9caae742-b869-42b3-afcb-7e6a4eefb4aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány számításai szerint egy tanuló táboroztatása kétezer euróba kerül, a szervezőmunka Bartos Mónika miniszteri biztossá kinevezett fideszes képviselő csapatára hárul. ","shortLead":"A kormány számításai szerint egy tanuló táboroztatása kétezer euróba kerül, a szervezőmunka Bartos Mónika miniszteri...","id":"20190430_Miniszteri_biztost_kaptak_a_kormany_altal_szervezett_kulfoldi_nyelvtanfolyamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9caae742-b869-42b3-afcb-7e6a4eefb4aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfa8990-3139-47ee-a845-bc426234d6f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Miniszteri_biztost_kaptak_a_kormany_altal_szervezett_kulfoldi_nyelvtanfolyamok","timestamp":"2019. április. 30. 16:13","title":"Miniszteri biztost kaptak a kormány által szervezett külföldi nyelvtanfolyamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogramot” (NKP) a Magyar Nemzeti Bank. A részletszabályok ma jelentek meg az MNB terméktájékoztatójában.","shortLead":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogramot” (NKP) a Magyar Nemzeti Bank. A részletszabályok ma jelentek meg...","id":"20190430_Ket_honap_mulva_indul_itt_vannak_a_vallalatokat_segito_MNBprogram_reszletszabalyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af2c663-6096-46aa-a145-d10320ad470e","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Ket_honap_mulva_indul_itt_vannak_a_vallalatokat_segito_MNBprogram_reszletszabalyai","timestamp":"2019. április. 30. 16:16","title":"Két hónap múlva indul, itt vannak a vállalatokat segítő MNB-program részletszabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95b01e4-8b83-4736-bcfa-a1aabed7daf9","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Fontos, hogy az ember megkérdőjelezze, milyen korlátokat és milyen szerepeket épít magába – mondja Moskát Anita író. Szerinte, ha ezeknek a mintáknak a mélyére ásunk, lehet, hogy el fogunk utasítani bizonyos szerepeket, de egyben csökken a belső feszültség is. Ebben a folyamatban pedig fontos szerepet játszhat a fantasy. Interjú.","shortLead":"Fontos, hogy az ember megkérdőjelezze, milyen korlátokat és milyen szerepeket épít magába – mondja Moskát Anita író...","id":"20190430_Moskat_Anita_Irha_es_bor_Horgonyhely_Babel_fiai_nemi_szerepek_identitaskereses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c95b01e4-8b83-4736-bcfa-a1aabed7daf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6727b3b9-9f88-4e10-946c-9d58b9314b71","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Moskat_Anita_Irha_es_bor_Horgonyhely_Babel_fiai_nemi_szerepek_identitaskereses","timestamp":"2019. április. 30. 14:50","title":"„A társadalom azon dolgozik, hogy egyformára szabjon minket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da3e65ea-e9d6-4ec7-bf4f-452baf29f1bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Muszáj koalícióra lépni a kormányalakításhoz Spanyolországban. ","shortLead":"Muszáj koalícióra lépni a kormányalakításhoz Spanyolországban. ","id":"20190429_Hiaba_nyertek_a_szocialistak_Spanyolorszagban_nem_biztos_hogy_kormanyra_kerulnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da3e65ea-e9d6-4ec7-bf4f-452baf29f1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb47883-2295-4670-bdc1-0b62d151b280","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Hiaba_nyertek_a_szocialistak_Spanyolorszagban_nem_biztos_hogy_kormanyra_kerulnek","timestamp":"2019. április. 29. 05:43","title":"Hiába nyertek a szocialisták Spanyolországban, nem biztos, hogy kormányt alakítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10bb180-53b4-48ce-83af-74900d8d7094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antarktiszra csupán néhányan jutnak el, ám a National Geographicnak és az Oculusnak hála hamarosan bárki körülnézhet a jég birodalmában. ","shortLead":"Az Antarktiszra csupán néhányan jutnak el, ám a National Geographicnak és az Oculusnak hála hamarosan bárki körülnézhet...","id":"20190430_national_geographic_explore_vr_oculus_quest_antarktisz_virtualis_valosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c10bb180-53b4-48ce-83af-74900d8d7094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc45a3f1-608d-420d-ad61-023558e65030","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_national_geographic_explore_vr_oculus_quest_antarktisz_virtualis_valosag","timestamp":"2019. április. 30. 13:03","title":"Különleges természetfilmet forgat a National Geographic, akár ön is \"benne\" lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az alvállalkozók feketén, készpénzben fizették az alkalmazottakat, levették a saját részüket és a többi pénz a \"haszonhúzókhoz\" vándorolt. ","shortLead":"Az alvállalkozók feketén, készpénzben fizették az alkalmazottakat, levették a saját részüket és a többi pénz...","id":"20190429_Adocsalo_orzovedo_ceghalot_fejtett_fel_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786b697c-253d-4eaa-ba31-eebdf8199fa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Adocsalo_orzovedo_ceghalot_fejtett_fel_a_NAV","timestamp":"2019. április. 29. 10:03","title":"Adócsaló őrző-védő céghálót fejtett fel a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rögzíteni kell a lehajtható részt, különben bajuk lehet a gyerekeknek.","shortLead":"Rögzíteni kell a lehajtható részt, különben bajuk lehet a gyerekeknek.","id":"20190430_Figyelmeztet_az_IKEA_harom_gyerek_is_leesett_a_rosszul_osszeszerelt_pelenkazoasztalrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838edc39-4a40-4e2e-a900-afcc06e64ae2","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Figyelmeztet_az_IKEA_harom_gyerek_is_leesett_a_rosszul_osszeszerelt_pelenkazoasztalrol","timestamp":"2019. április. 30. 07:54","title":"Figyelmeztet az IKEA: három gyerek is leesett a rosszul összeszerelt pelenkázóasztalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]