Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b77530c-1e33-41d1-abb4-073763639f6b","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Vonzza a nepotizmus vádját Ivanka Trump és Jared Kushner kiemelt szerepe Donald Trump környezetében, pedig a családtagok alkalmazása sokáig elnöki rutin volt az USA-ban.","shortLead":"Vonzza a nepotizmus vádját Ivanka Trump és Jared Kushner kiemelt szerepe Donald Trump környezetében, pedig...","id":"201918__rokonok_afeher_hazban__ivanka_es_jared__nepotizmus__a_csalad_azelso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b77530c-1e33-41d1-abb4-073763639f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c693c0e-d3b7-4727-8245-9ae09e847b51","keywords":null,"link":"/vilag/201918__rokonok_afeher_hazban__ivanka_es_jared__nepotizmus__a_csalad_azelso","timestamp":"2019. május. 04. 11:00","title":"Trump a rokonait alkalmazza, de a korábbi elnökök is ugyanezt tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8467fca-858a-458e-ab24-58ec3927087c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Orbán csak május 13-án érkezik.","shortLead":"Orbán csak május 13-án érkezik.","id":"20190504_A_szlovak_miniszterelnokot_mar_fogadta_Trump_a_Feher_Hazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8467fca-858a-458e-ab24-58ec3927087c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6733ea58-827a-4ee0-a39f-51ac07b85d8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_A_szlovak_miniszterelnokot_mar_fogadta_Trump_a_Feher_Hazban","timestamp":"2019. május. 04. 09:18","title":"A szlovák miniszterelnököt már fogadta Trump a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Húsz éve most volt a legkevesebb a közvetlen külföldi beruházások (FDI) mennyisége a világon - áll az OECD jelentésében, amely szerint a tavaly Magyarországra érkezett FDI csaknem megduplázódott.","shortLead":"Húsz éve most volt a legkevesebb a közvetlen külföldi beruházások (FDI) mennyisége a világon - áll az OECD...","id":"20190505_OECD_tavaly_27_szazalekkal_csokkent_az_FDI_globalisan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9662a80-bfe5-4ccd-8403-45d45593e818","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_OECD_tavaly_27_szazalekkal_csokkent_az_FDI_globalisan","timestamp":"2019. május. 05. 10:23","title":"OECD: tavaly negyedével estek vissza a külföldi beruházások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20190504_Felborult_egy_mikrobusz_Tiszafurednel_hatan_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553fc151-9526-4144-b433-5c9eee3e272c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190504_Felborult_egy_mikrobusz_Tiszafurednel_hatan_megserultek","timestamp":"2019. május. 04. 10:07","title":"Felborult egy mikrobusz Tiszafürednél, hatan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1c3426-6eb8-4940-9eb5-7e3c815956b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fidesz kizárása vagy kilépése esetén minimálisra csökken az EPP előnye.","shortLead":"A Fidesz kizárása vagy kilépése esetén minimálisra csökken az EPP előnye.","id":"20190503_Egyre_szorosabb_a_verseny_Europaban_jonnek_fel_a_szocdemek_a_Neppart_gyengul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed1c3426-6eb8-4940-9eb5-7e3c815956b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd5f732-690a-46d3-8534-f7360ed9dae2","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Egyre_szorosabb_a_verseny_Europaban_jonnek_fel_a_szocdemek_a_Neppart_gyengul","timestamp":"2019. május. 03. 19:05","title":"Egyre szorosabb a verseny Európában: jönnek fel a szocdemek, a Néppárt gyengült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06cc66f-c0fc-488c-8c33-a5fea2406d21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni maraton résztvevői szó szerint belekóstoltak a jövőbe: zselészerű anyagba csomagolt vizet is fogyaszthattak frissítőként. A szervezők ezzel próbálták csökkenteni a világban egyre nagyobb számban előforduló műanyaghulladékokat. ","shortLead":"A londoni maraton résztvevői szó szerint belekóstoltak a jövőbe: zselészerű anyagba csomagolt vizet is fogyaszthattak...","id":"20190503_eheto_viz_membran_zsele_londoni_maraton_pet_palack_muanyaghulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a06cc66f-c0fc-488c-8c33-a5fea2406d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"871f835d-a6a1-4528-8545-306433b09179","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_eheto_viz_membran_zsele_londoni_maraton_pet_palack_muanyaghulladek","timestamp":"2019. május. 03. 20:03","title":"Ez a jövő? Ehető vízzel frissíthették magukat a londoni maraton futói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011d35a8-f6cc-4677-9491-1213c695e150","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bele akarta vésni a nevének kezdőbetűit az épületbe, egy T betűn túl is volt már, amikor elkapták, rongálás miatt eljárás indul ellene. A 29 éves férfi tette után megszigorítják a műemlék őrzését, és lehet, hogy feketelistát is összeállítanak a tetten ért turistákról.","shortLead":"Bele akarta vésni a nevének kezdőbetűit az épületbe, egy T betűn túl is volt már, amikor elkapták, rongálás miatt...","id":"20190503_Egy_magyar_miatt_szigoritjak_meg_a_Colosseum_orzeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=011d35a8-f6cc-4677-9491-1213c695e150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3d8926-620b-4778-9e76-03690f133a42","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Egy_magyar_miatt_szigoritjak_meg_a_Colosseum_orzeset","timestamp":"2019. május. 03. 17:01","title":"Egy magyar miatt szigorítják meg a Colosseum őrzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722f91f0-dc80-4178-8338-22492d0efdc8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Patkányinvázió még nincs a fővárosban, de lesz, ha továbbra is ilyen kaotikus állapotok maradnak a patkányirtás körül.","shortLead":"Patkányinvázió még nincs a fővárosban, de lesz, ha továbbra is ilyen kaotikus állapotok maradnak a patkányirtás körül.","id":"201918__budapesti_patkanyok__szakertelemhiany__kozbeszerzes__zavartalanul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722f91f0-dc80-4178-8338-22492d0efdc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a372675-f82c-45ff-9941-18851c023f47","keywords":null,"link":"/kkv/201918__budapesti_patkanyok__szakertelemhiany__kozbeszerzes__zavartalanul","timestamp":"2019. május. 04. 10:00","title":"A szokásos fideszes módszerrel verték át a budapestieket a patkányirtó tenderen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]