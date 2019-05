Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f9493cd-6983-4d1f-9680-2c286153fcca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre személyesen lehet ügyet intézni.","shortLead":"Egyelőre személyesen lehet ügyet intézni.","id":"20190510_Gond_van_a_KH_netbankjaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f9493cd-6983-4d1f-9680-2c286153fcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5614555-63bb-497f-b8c6-706c2302682b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Gond_van_a_KH_netbankjaval","timestamp":"2019. május. 10. 13:06","title":"Gond van a K&H netbankjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68661e07-b5ee-435d-8026-25d72a3181bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit The Handwriting Company robotja azokat az apró különbségeket is észleli a szövegben (majd le is utánozza azt), ami kifejezetten egyedivé teszi az emberi kézírást.","shortLead":"A brit The Handwriting Company robotja azokat az apró különbségeket is észleli a szövegben (majd le is utánozza azt...","id":"20190509_keziras_robot_hemingway_the_handwriting_company","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68661e07-b5ee-435d-8026-25d72a3181bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4778c158-e59a-4dd6-9c1b-a77d1ae95f72","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_keziras_robot_hemingway_the_handwriting_company","timestamp":"2019. május. 09. 12:33","title":"Videó: Csináltak egy robotot, ami szinte tökéletesen utánozza az emberi kézírást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóút érintett szakaszát lezárták.","shortLead":"Az autóút érintett szakaszát lezárták.","id":"20190510_m0_autout_baleset_felborult_kamion_veszelyes_anyag_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243b30dd-f0ad-4981-b4bc-5409e623b0c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_m0_autout_baleset_felborult_kamion_veszelyes_anyag_lezaras","timestamp":"2019. május. 10. 14:04","title":"Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A heroinnál ötvenszer gyilkosabb fentanil 47 500 amerikai polgárral végzett 2017-ben. Trump elnök ezért személyesen kérte meg Hszi Csin-pinget: tiltsa meg a mesterséges ópiumkészítmény árusítását és exportját. A kínaiak május elsejétől ezt meg is tették – nyilatkozta a pekingi külügy szóvivője a Reuters tudósítójának. De vajon valóban betartják-e az ígéretüket, ha a kereskedelmi háborúskodás elfajul?","shortLead":"A heroinnál ötvenszer gyilkosabb fentanil 47 500 amerikai polgárral végzett 2017-ben. Trump elnök ezért személyesen...","id":"20190510_A_gyilkos_kabitoszerrel_kereskedok_nyerhetnek_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c8e9ae-13ef-4c5e-b17d-7663fc683107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_A_gyilkos_kabitoszerrel_kereskedok_nyerhetnek_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2019. május. 10. 14:54","title":"A gyilkos kábítószerrel kereskedők nyerhetnek az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d750b3-b933-4462-a5ba-c721a43b59ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy is nőtt a szálláshelyek bevétele, hogy a vendégéjszakák száma nagyot esett. Ráadásul a naptár miatt is torzítanak a számok.","shortLead":"Úgy is nőtt a szálláshelyek bevétele, hogy a vendégéjszakák száma nagyot esett. Ráadásul a naptár miatt is torzítanak...","id":"20190510_Akkor_is_jo_uzlet_szallast_kiadni_ha_csak_harom_napos_a_hosszu_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8d750b3-b933-4462-a5ba-c721a43b59ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2cad4d-e4a7-4e8c-85a1-2b83465344d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Akkor_is_jo_uzlet_szallast_kiadni_ha_csak_harom_napos_a_hosszu_hetvege","timestamp":"2019. május. 10. 10:06","title":"Akkor is jó üzlet szállást kiadni, ha csak háromnapos a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-5073-44c5-a2dc-3cc8c53132d8","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Harmincéves lett Hosszú Katinka, akinek nem a kerek évfordulón, hanem egy évvel korábban hozta úgy az élet, hogy megvizsgálja, hol is tart. A robotból, aki nemrég még mindent az úszásban kitűzött céljainak rendelt alá, mostanra a munka és a magánélet egyensúlyát kereső sportoló lett, aki a jövő évi tokiói olimpia után sem tervez felhagyni a versenyzéssel.","shortLead":"Harmincéves lett Hosszú Katinka, akinek nem a kerek évfordulón, hanem egy évvel korábban hozta úgy az élet...","id":"20190508_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokioi_olimpia_uszo_olimpiai_bajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-5073-44c5-a2dc-3cc8c53132d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f77ad66-b968-404b-9e58-77eaac26713b","keywords":null,"link":"/sport/20190508_hosszu_katinka_petrov_arpad_tokioi_olimpia_uszo_olimpiai_bajnok","timestamp":"2019. május. 08. 19:00","title":"Hosszú Katinka: Most már magammal is kezdek jóban lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén is megjelent A 100 leggazdagabb című kiadvány, amely szerint Csányi Sándor 360 milliárd forintjával továbbra is a legvagyonosabb magyarnak számít. Tiborcz Istvánnak is van már 35 milliárdja.","shortLead":"Idén is megjelent A 100 leggazdagabb című kiadvány, amely szerint Csányi Sándor 360 milliárd forintjával továbbra is...","id":"20190509_a_100_leggazdagabb_tiborcz_csanyi_meszaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5f6556-10fb-41aa-8fa7-b586ed1eda39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_a_100_leggazdagabb_tiborcz_csanyi_meszaros","timestamp":"2019. május. 09. 06:01","title":"Kijött egy friss lista a leggazdagabb magyarokról – már Tiborcz István is felfért rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramon kezdett el terjedni az a videó, amin egy hős – és persze rendkívül becsületes – beluga látható.","shortLead":"Az Instagramon kezdett el terjedni az a videó, amin egy hős – és persze rendkívül becsületes – beluga látható.","id":"20190509_iphone_beluga_feher_delfin_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4968bbe7-079f-46d9-815c-a4b9ea6a61e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_iphone_beluga_feher_delfin_video","timestamp":"2019. május. 09. 09:03","title":"Tengerbe esett egy iPhone, de az sokkal meglepőbb volt, ami ezután történt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]