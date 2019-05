Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28ee3c80-f84d-43d7-a32a-f912a965f792","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállításával nyílt meg az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amelyet a közönség szombattól november 24-ig láthat majd.","shortLead":"Waliczky Tamás Képzelt kamerák című kiállításával nyílt meg az 58. Velencei Nemzetközi Képzőművészeti Biennálé magyar...","id":"20190509_Fantaziakamerakkal_nyilt_meg_a_Velencei_Biennale_magyar_pavilonja__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28ee3c80-f84d-43d7-a32a-f912a965f792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49211191-3a5b-43af-8938-a249934132ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Fantaziakamerakkal_nyilt_meg_a_Velencei_Biennale_magyar_pavilonja__fotok","timestamp":"2019. május. 10. 07:00","title":"Fantáziakamerákkal nyílt meg a Velencei Biennálé magyar pavilonja – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba88a1c1-e1fa-4939-ba81-63e43c2a10fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Íme, az újabb bizonyíték, hogy szorult helyzetben születnek a legkreatívabb ötletek.","shortLead":"Íme, az újabb bizonyíték, hogy szorult helyzetben születnek a legkreatívabb ötletek.","id":"20190509_Beiskolaztak_a_birkakat_egy_francia_faluban_mert_nem_volt_eleg_diak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba88a1c1-e1fa-4939-ba81-63e43c2a10fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"100c7c50-766d-44d2-8220-302afb5ba9ab","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Beiskolaztak_a_birkakat_egy_francia_faluban_mert_nem_volt_eleg_diak","timestamp":"2019. május. 09. 07:17","title":"Beiskolázták a birkákat egy francia faluban, mert nem volt elég diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b7060d-8808-4a7f-a788-093555f44f8b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem variálták túl a japánok. ","shortLead":"Nem variálták túl a japánok. ","id":"20190509_honda_elektromos_auto_e","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15b7060d-8808-4a7f-a788-093555f44f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abad8d2-04c5-45a3-8cea-172a56337fd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_honda_elektromos_auto_e","timestamp":"2019. május. 09. 10:18","title":"Mondjuk úgy, meglepő nevet kapott az első villany Honda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0adc358-e7ed-46ec-998d-eea7eb1fd29b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A végzős középiskolások elsőként angolból tesznek emelt és középszinten írásbeli érettségit országszerte.","shortLead":"A végzős középiskolások elsőként angolból tesznek emelt és középszinten írásbeli érettségit országszerte.","id":"20190509_kezdodnek_az_idegen_nyelvi_erettsegi_vizsgak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0adc358-e7ed-46ec-998d-eea7eb1fd29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a7ccdb-8360-4cbf-b62b-962e21a9fed1","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_kezdodnek_az_idegen_nyelvi_erettsegi_vizsgak","timestamp":"2019. május. 09. 05:50","title":"Ma kezdődnek az idegen nyelvi érettségi vizsgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A spanyol szezon kicsit eltolódott, ezért összecsúszhat a magyarral. ","shortLead":"A spanyol szezon kicsit eltolódott, ezért összecsúszhat a magyarral. ","id":"20190509_A_kesoi_spanyol_dinnye_miatt_lehetnek_gondban_a_magyar_termelok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfc6978-39ad-4b3f-baa1-ecb55fb2fed8","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_A_kesoi_spanyol_dinnye_miatt_lehetnek_gondban_a_magyar_termelok","timestamp":"2019. május. 09. 08:58","title":"A késői spanyol dinnye miatt lehetnek gondban a magyar termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Iránnak szól a látogatás.","shortLead":"Iránnak szól a látogatás.","id":"20190510_B52eseket_kuldott_Katarba_Amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44f28575-4323-4a3a-8bd8-2bb48e6427af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628c6144-5a74-43a9-8ca0-865f4dc6852e","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_B52eseket_kuldott_Katarba_Amerika","timestamp":"2019. május. 10. 07:54","title":"B–52-eseket küldött Katarba Amerika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Annál az iskolánál is osztogatták Puzsér Róbert „elfogadhatatlan” ellenzéki jelölteket listázó szórólapját, ahová az ezen támadott I. kerületi polgármesterjelölt, V. Naszályi Márta kisfia is jár, a gyerek felnőtteket megszégyenítő higgadtsággal reagált az anyját gyalázó lépésre. A PM politikusa szerint egyetlen iskolánál sem lenne szabad kampányolni, a politikai pedofília nem jelenhet meg Budapest utcáin. Puzsér visszatámadással reagált, szerinte V. Naszályi használja a gyerekét \"fegyverként\" egy politikai vitában.","shortLead":"Annál az iskolánál is osztogatták Puzsér Róbert „elfogadhatatlan” ellenzéki jelölteket listázó szórólapját, ahová...","id":"20190509_O_az_anyukam__Puzser_listajat_osztogattak_a_megtamadott_politikus_kisfianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9112c49d-b183-4ee9-9d83-f79d3a59f103","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_O_az_anyukam__Puzser_listajat_osztogattak_a_megtamadott_politikus_kisfianak","timestamp":"2019. május. 09. 09:23","title":"„Ő az anyukám” – Puzsér listáját osztogatták a megtámadott politikus gyerekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ae26fc-8eff-428d-846a-ac2230a55ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Epson eddig is fejlesztett viselhető okoseszközöket, mostani termékük azonban a korábbiaknál is olcsóbb lett. Igaz, annyira azért nem, hogy rohanjanak érte a vásárlók. ","shortLead":"Az Epson eddig is fejlesztett viselhető okoseszközöket, mostani termékük azonban a korábbiaknál is olcsóbb lett. Igaz...","id":"20190508_epson_moverio_bt_30c_okosszemuveg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ae26fc-8eff-428d-846a-ac2230a55ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdea584-77ef-4083-a56c-99f96b24e33b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_epson_moverio_bt_30c_okosszemuveg","timestamp":"2019. május. 08. 20:03","title":"Megcsinálták az olcsó okosszemüveget, bár nem fognak érte tolongani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]