[{"available":true,"c_guid":"4c773f72-6126-4678-8aef-4675d38c94b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserép János mögé beállt a teljes parlamenti ellenzék, a Momentum, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, valamint több helyi civil egyesület és civil aktivista is.\r

","shortLead":"Cserép János mögé beállt a teljes parlamenti ellenzék, a Momentum, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, valamint több...","id":"20190510_Megvan_a_kozos_ellentzeki_jelolt_Esztergomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c773f72-6126-4678-8aef-4675d38c94b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f2f69f-138e-4478-944b-b153fa8a5959","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Megvan_a_kozos_ellentzeki_jelolt_Esztergomban","timestamp":"2019. május. 10. 15:47","title":"Megvan a közös ellenzéki jelölt Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ccca73-12d7-47f2-b863-ed29db2ee2c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően így jött ki jobban a használatuk.","shortLead":"Vélhetően így jött ki jobban a használatuk.","id":"20190511_rendszmcsalas_egyedi_azonosito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ccca73-12d7-47f2-b863-ed29db2ee2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1974eafb-7601-49e0-9f1e-a212904b0459","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_rendszmcsalas_egyedi_azonosito","timestamp":"2019. május. 11. 11:12","title":"Két ugyanolyan kocsija volt, azon variálta a rendszámot egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15affd42-5910-48da-8a7b-c7444f48e036","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz Rosztov-Don lesz a címvédő Győr ellenfele a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjében, miután a Papp László Budapest Sportarénában zajló négyes döntő első játéknapján 27-25-re legyőzte a francia Metz csapatát.","shortLead":"Az orosz Rosztov-Don lesz a címvédő Győr ellenfele a női kézilabda Bajnokok Ligája vasárnapi döntőjében, miután a Papp...","id":"20190511_gyori_eto_rosztov_don_kezilabda_bl_donto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15affd42-5910-48da-8a7b-c7444f48e036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7530ab55-6a26-4a4e-93e0-d95999840b92","keywords":null,"link":"/sport/20190511_gyori_eto_rosztov_don_kezilabda_bl_donto","timestamp":"2019. május. 11. 19:55","title":"A Rosztov-Donnal játszik a Győr a BL-trófeáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0508e459-f51b-40fe-9cc7-831be7a43065","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május 12-én délelőtt futóverseny lesz Budapesten, a rakpartok, és a Margit híd is érintett.","shortLead":"Május 12-én délelőtt futóverseny lesz Budapesten, a rakpartok, és a Margit híd is érintett.","id":"20190511_Jobb_ha_vasarnap_nem_forszirozza_az_autozast_a_belvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0508e459-f51b-40fe-9cc7-831be7a43065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905fc0eb-fc57-476d-846d-ace9d4f0e754","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Jobb_ha_vasarnap_nem_forszirozza_az_autozast_a_belvarosban","timestamp":"2019. május. 11. 19:26","title":"Jobb, ha vasárnap nem forszírozza az autózást a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes közölte Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel, hogy az ukrán parlament által a közelmúltban elfogadott nyelvtörvény nem korlátozza a kisebbségi jogokat.","shortLead":"Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes közölte Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel, hogy az ukrán...","id":"20190510_Ukrajna_szerint_a_nyelvtorveny_nem_korlatozza_a_kisebbsegi_jogokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6da333-bdee-4849-9bc7-6abcac9a7cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Ukrajna_szerint_a_nyelvtorveny_nem_korlatozza_a_kisebbsegi_jogokat","timestamp":"2019. május. 10. 12:57","title":"Ukrajna szerint a nyelvtörvény nem korlátozza a kisebbségi jogokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos tipp most nem volt.","shortLead":"Telitalálatos tipp most nem volt.","id":"20190511_Elo_a_szelvenyekkel_kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc9b18-da18-4d8f-a737-b5930a16d2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Elo_a_szelvenyekkel_kihuztak_az_otos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2019. május. 11. 19:41","title":"Elő a szelvényekkel, kihúzták az ötös lottó nyerőszámait!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27bf4c3-bee2-44ea-b5e8-c2ce61305961","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Az utóbbi évek legsúlyosabb harcai dúltak a hétvégén a Gázai övezet és Izrael között, miközben az USA Iránnal szemben egyre harciasabb. Washington csábít és fenyeget, célja tárgyalásra bírni a Hamászt és Teheránt.","shortLead":"Az utóbbi évek legsúlyosabb harcai dúltak a hétvégén a Gázai övezet és Izrael között, miközben az USA Iránnal szemben...","id":"201919__kodolt_gazai_viszaly__iran_kepben__trumplogika__terv_akaoszban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b27bf4c3-bee2-44ea-b5e8-c2ce61305961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713ffb9b-22ce-4915-8bc4-c2bfe67ee6af","keywords":null,"link":"/vilag/201919__kodolt_gazai_viszaly__iran_kepben__trumplogika__terv_akaoszban","timestamp":"2019. május. 11. 17:00","title":"Trump kufárdiplomáciája aligha vet véget a káosznak a Közel-Keleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b6ec7b-4d80-454d-9dab-f4713306373c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20190511_Nem_akart_eltorni_a_pezsgosuveg_a_legviccesebb_avatounnepsegen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5b6ec7b-4d80-454d-9dab-f4713306373c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9daaf4fc-016a-49bd-8abd-132e7e8fc216","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Nem_akart_eltorni_a_pezsgosuveg_a_legviccesebb_avatounnepsegen__video","timestamp":"2019. május. 11. 19:48","title":"Nem akart eltörni a pezsgősüveg a legviccesebb avatóünnepségen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]