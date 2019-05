Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5235ab0b-7b69-4a99-a6b6-de9c737558cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezer forint helyett tizenháromezer ötszáz forintot adnának a szegedi időseknek és az iskolakezdőknek a szegedi fideszesek. Május elsején még visszautasították, hogy a szegedi polgármester a vállalkozások adóztatásának átdolgozása helyett ígérget, most azt mondják, hogy ők többet adnának.","shortLead":"Tízezer forint helyett tizenháromezer ötszáz forintot adnának a szegedi időseknek és az iskolakezdőknek a szegedi...","id":"20190511_Raigert_Botka_Laszlo_ajandekara_a_helyi_Fidesz_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5235ab0b-7b69-4a99-a6b6-de9c737558cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ea09eb-28dd-4a5d-93f4-901ac59d727a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Raigert_Botka_Laszlo_ajandekara_a_helyi_Fidesz_Szegeden","timestamp":"2019. május. 11. 15:37","title":"Ráígért Botka László „ajándékára” a helyi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Az euró bevezetéséről nincs szó, a brüsszeli korrupciós bírálatokra nincs érdemi válasz, betegnek és nyugdíjasnak lenni pedig nem sok jóval kecsegtet.","shortLead":"Az euró bevezetéséről nincs szó, a brüsszeli korrupciós bírálatokra nincs érdemi válasz, betegnek és nyugdíjasnak...","id":"201919__tavoli_euro__kormanyzati_remenyek__unios_igenyek__kiugrasi_kiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1a8000d-80b0-4edb-8827-77f00ade338f","keywords":null,"link":"/gazdasag/201919__tavoli_euro__kormanyzati_remenyek__unios_igenyek__kiugrasi_kiserlet","timestamp":"2019. május. 11. 16:00","title":"A kormány szerint minden nagyon jó, de mást látunk, ha jobban megnézzük a számsorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a048b-e22c-4c89-83c4-a43ce61a9eb1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Megérkeztek a szombati eredmények.","shortLead":"Megérkeztek a szombati eredmények.","id":"20190511_Gyozott_a_Puskas_Akademia_es_a_Mol_Vidi_kikapott_a_Kisvarda_es_az_MTK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433a048b-e22c-4c89-83c4-a43ce61a9eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbd460b-ef9e-4571-ab45-8c07f8497742","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Gyozott_a_Puskas_Akademia_es_a_Mol_Vidi_kikapott_a_Kisvarda_es_az_MTK","timestamp":"2019. május. 11. 19:09","title":"Győzött a Puskás Akadémia és a Mol Vidi, kikapott a Kisvárda és az MTK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4","c_author":"Fokasz Nikosz","category":"velemeny","description":"Migránskaraván nem létezik, de ha létezne, akkor sem kellene tőle tartani. A „migránskártyákat” pedig éppen Orbán Viktornak kellene a leghangosabban követelnie, ha tényleg a bevándorlás megállítása a célja. Ne dőljünk be a cinikus hatalmasok riogatásának! – figyelmeztet szociológus szerzőnk.","shortLead":"Migránskaraván nem létezik, de ha létezne, akkor sem kellene tőle tartani. A „migránskártyákat” pedig éppen Orbán...","id":"20190511_Migransriogatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14276121-16aa-47e4-9204-0c3be9c2350a","keywords":null,"link":"/velemeny/20190511_Migransriogatok","timestamp":"2019. május. 11. 09:00","title":"Fokasz Nikosz: Migránsriogatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj harmadik, egyben utolsó szabadedzésén, szombaton.","shortLead":"A címvédő és ötszörös világbajnok Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1-es Spanyol Nagydíj harmadik, egyben...","id":"20190511_Hamilton_nyerte_a_harmadik_szabadedzest_Barcelonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cb3d18-5835-4a4d-886f-cee0b5530956","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_Hamilton_nyerte_a_harmadik_szabadedzest_Barcelonaban","timestamp":"2019. május. 11. 14:51","title":"Hamilton nyerte a harmadik szabadedzést Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a30794d-fb52-46e1-852e-a84f71d2a79a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20 éves B. István nem aprózta el, háromszor tört be ugyanabba a boltba. ","shortLead":"A 20 éves B. István nem aprózta el, háromszor tört be ugyanabba a boltba. ","id":"20190512_Talicskan_tolta_ki_a_lopott_narancsot_es_a_hosugarzot_a_zoldsegestol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a30794d-fb52-46e1-852e-a84f71d2a79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0799b180-c693-4edb-ab20-b84d3664976c","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Talicskan_tolta_ki_a_lopott_narancsot_es_a_hosugarzot_a_zoldsegestol","timestamp":"2019. május. 12. 08:59","title":"Talicskán tolta ki a lopott narancsot és a hősugárzót a zöldségestől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514f7f31-40ff-4619-8495-cebb3743dd6b","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A kimondott szó tettre sarkall, a verbális agresszió előbb-utóbb tettlegességben végződik – figyelmeztet Ránki Sára igazságügyi nyelvész, a Központi Nyomozó Főügyészség volt szakértője.","shortLead":"A kimondott szó tettre sarkall, a verbális agresszió előbb-utóbb tettlegességben végződik – figyelmeztet Ránki Sára...","id":"20190511_Az_O1G_rettento_kinos_es_nem_segit_rajta_ha_logokent_jelenik_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=514f7f31-40ff-4619-8495-cebb3743dd6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa80b3-4424-4ed3-aef7-189ec042cfd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Az_O1G_rettento_kinos_es_nem_segit_rajta_ha_logokent_jelenik_meg","timestamp":"2019. május. 11. 18:00","title":"Az O1G rettentő kínos, és nem segít rajta, ha logóként jelenik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy nappal korábban még meccslabdákat hárítva jutott tovább a svájci teniszező.\r

\r

","shortLead":"Egy nappal korábban még meccslabdákat hárítva jutott tovább a svájci teniszező.\r

\r

","id":"20190510_Ket_meccslabdarol_kapott_ki_Federer_Madridban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3b2da4-7c4a-4a6e-a11f-f70c7e03c4f3","keywords":null,"link":"/sport/20190510_Ket_meccslabdarol_kapott_ki_Federer_Madridban","timestamp":"2019. május. 10. 20:04","title":"Két meccslabdáról kapott ki Federer Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]