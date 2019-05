Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a78be8a5-816e-44ba-8b61-a9bb7ee78793","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Recesszió fenyegethet Amerikában a kínai kereskedelmi háború miatt. Mindez akkor, amikor Donald Trump az újraválasztásáért küzd - figyelmeztet a Bloomberg üzleti hírügynökség. Mire számíthat így a Trump elnökkel a hét elején találkozó, a kínaiakkal egyre szorosabban együttműködő magyar kormányfő? ","shortLead":"Recesszió fenyegethet Amerikában a kínai kereskedelmi háború miatt. Mindez akkor, amikor Donald Trump...","id":"20190512_A_Pekinggel_uzletelo_Orban_pont_a_kinaiamerikai_kereskedelmi_haboru_csucsan_talalkozik_Trumppal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a78be8a5-816e-44ba-8b61-a9bb7ee78793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffad1a02-0b9e-462c-95b6-d48718573b0f","keywords":null,"link":"/kkv/20190512_A_Pekinggel_uzletelo_Orban_pont_a_kinaiamerikai_kereskedelmi_haboru_csucsan_talalkozik_Trumppal","timestamp":"2019. május. 12. 09:47","title":"A Pekinggel üzletelő Orbán pont a kínai-amerikai kereskedelmi háború csúcsán találkozik Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301d7eb-5e1c-4c85-8623-bae76dd53593","c_author":"MTA","category":"vilag","description":"Az első kerekeket nem sikerült leereszteni, így a hátsó futóművön landolt a gép, anélkül, hogy bárki megsérült volna.","shortLead":"Az első kerekeket nem sikerült leereszteni, így a hátsó futóművön landolt a gép, anélkül, hogy bárki megsérült volna.","id":"20190512_Video_Bravurosan_tett_le_egy_orrfutomu_nelkuli_utasszallito_gepet_egy_mianmari_pilota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7301d7eb-5e1c-4c85-8623-bae76dd53593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd797f04-303c-4993-b2b9-838e046dd74e","keywords":null,"link":"/vilag/20190512_Video_Bravurosan_tett_le_egy_orrfutomu_nelkuli_utasszallito_gepet_egy_mianmari_pilota","timestamp":"2019. május. 12. 12:46","title":"Videó: Bravúrosan tett le egy orrfutómű nélküli utasszállítót egy mianmari pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly gondot okozhatott volna a gabonatermesztőknek az évtizedek óta nem látott szárazság. Szerencsére eleredt az eső.","shortLead":"Komoly gondot okozhatott volna a gabonatermesztőknek az évtizedek óta nem látott szárazság. Szerencsére eleredt az eső.","id":"20190511_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_majusi_eso_aranyat_er","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7676667-4f68-4abe-902c-5dede72909c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_majusi_eso_aranyat_er","timestamp":"2019. május. 11. 14:38","title":"Itt a bizonyíték, hogy a májusi eső aranyat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1527c22e-c997-4dd4-9f5f-564ebe6abb68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fölényes, kilenc gólos győzelmet aratott a Győr a Bajnokok Ligája négyes döntőjének első mérkőzésén a Budapest Sportarénában a norvég Vipers Kristiansand ellen. Ezzel a zöld-fehérek sorozatban a negyedik, történetének ötödik BL-győzelmére készülhet. ","shortLead":"Fölényes, kilenc gólos győzelmet aratott a Győr a Bajnokok Ligája négyes döntőjének első mérkőzésén a Budapest...","id":"20190511_gyori_eto_vipers_kezilabda_bajnokok_ligaja_elodonto_nyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1527c22e-c997-4dd4-9f5f-564ebe6abb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2126300-377c-4bc5-92a2-e501ccd314dd","keywords":null,"link":"/sport/20190511_gyori_eto_vipers_kezilabda_bajnokok_ligaja_elodonto_nyilatkozat","timestamp":"2019. május. 11. 19:46","title":"BL-döntőben a Győr: \"Szinte tökéletesen kézilabdáztunk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c80ece1-6e24-4105-b25f-ee691e9a4e1f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"enesacegem","description":"Ha megszerzed a diplomádat, biztos állásod lesz a Google-nál - ezt ígérte a cég egyik vezetője a tízéves Samaira Mehtának, aki igazi csodagyerek: hatéves korában kezdett programozni, és nyolcévesen már játékprogramokat írt.","shortLead":"Ha megszerzed a diplomádat, biztos állásod lesz a Google-nál - ezt ígérte a cég egyik vezetője a tízéves Samaira...","id":"20190512_Tizevesen_az_ujja_kore_csavarta_a_Googlet_es_Michelle_Obamat_es_keresett_200_ezer_dollart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c80ece1-6e24-4105-b25f-ee691e9a4e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445e43b9-dbd5-4d8d-8e08-22925657b5ac","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190512_Tizevesen_az_ujja_kore_csavarta_a_Googlet_es_Michelle_Obamat_es_keresett_200_ezer_dollart","timestamp":"2019. május. 12. 10:17","title":"Tízévesen az ujja köré csavarta a Google-t és Michelle Obamát, és keresett 200 ezer dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiút három testvére várja otthon. ","shortLead":"A kisfiút három testvére várja otthon. ","id":"20190510_Mesgzuletett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyereke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65556cad-1263-4609-a132-d9976fb15c7e","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Mesgzuletett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyereke","timestamp":"2019. május. 10. 20:44","title":"Megszületett Kim Kardashian és Kanye West negyedik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napfény elleni védelmet már most el kell kezdeni.\r

\r

","shortLead":"A napfény elleni védelmet már most el kell kezdeni.\r

\r

","id":"20190510_Szolariumozik_A_borrakot_kockaztatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8abf49e-4103-46a6-9d1b-afcee5c22911","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Szolariumozik_A_borrakot_kockaztatja","timestamp":"2019. május. 10. 20:16","title":"Szoláriumozik? A bőrrákot kockáztatja - egyre több a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem adta fel a reményt. ","shortLead":"Nem adta fel a reményt. ","id":"20190510_Talalkozas_anya_lanya_Eileen_Macken_Irorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab08d99d-dd88-443e-bcc2-aa6bb6c98236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4304a978-8630-4bc8-83fa-7ddd34821686","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Talalkozas_anya_lanya_Eileen_Macken_Irorszag","timestamp":"2019. május. 10. 17:42","title":"Több évtizeden át kereste, most találkozott először anyjával egy 81 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]