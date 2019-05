Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint hárommilliárd forint adót csalt el egy kávé, cukor, csokoládé és energiaital kereskedelmével foglalkozó csoport.","shortLead":"Az ügyészség szerint hárommilliárd forint adót csalt el egy kávé, cukor, csokoládé és energiaital kereskedelmével...","id":"20190513_Adocsalo_bunszervezet_ellen_emeltek_vadat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2642c055-492b-4d49-8d1b-ca7275e53492","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Adocsalo_bunszervezet_ellen_emeltek_vadat","timestamp":"2019. május. 13. 09:56","title":"3 milliárdot elcsaló bűnszervezet tagjai ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Komoly gondot okozhatott volna a gabonatermesztőknek az évtizedek óta nem látott szárazság. Szerencsére eleredt az eső.","shortLead":"Komoly gondot okozhatott volna a gabonatermesztőknek az évtizedek óta nem látott szárazság. Szerencsére eleredt az eső.","id":"20190511_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_majusi_eso_aranyat_er","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7676667-4f68-4abe-902c-5dede72909c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Itt_a_bizonyitek_hogy_a_majusi_eso_aranyat_er","timestamp":"2019. május. 11. 14:38","title":"Itt a bizonyíték, hogy a májusi eső aranyat ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf3d48b-bf4b-4795-82c3-59fb9b8ea8e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lázban tartja Lengyelországot a hétvégén bemutatott dokumentumfilm, amely az EP-kampány közepébe robbant bele.","shortLead":"Lázban tartja Lengyelországot a hétvégén bemutatott dokumentumfilm, amely az EP-kampány közepébe robbant bele.","id":"20190513_Rejtett_kameraval_vettek_fel_a_pedofil_papok_reakcioit_mikor_talalkoztak_az_aldozataikkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf3d48b-bf4b-4795-82c3-59fb9b8ea8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8e8264-055f-420b-b0ae-e77591a555a5","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Rejtett_kameraval_vettek_fel_a_pedofil_papok_reakcioit_mikor_talalkoztak_az_aldozataikkal","timestamp":"2019. május. 13. 11:11","title":"„A kezemmel maszturbált” – lengyel pedofil papokat szembesítettek az áldozataikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Holdba csapódott izraeli szonda miatt az eszköz \"rakománya\", az emberiség fontos tudnivalóit tartalmazó lemezek is szétszóródtak az égitesten. A kutatók azóta is keresik, csak azt nem tudják, hol kellene. ","shortLead":"A Holdba csapódott izraeli szonda miatt az eszköz \"rakománya\", az emberiség fontos tudnivalóit tartalmazó lemezek is...","id":"20190511_lunar_library_arc_foundation_wikipedia_konyv_beresit_izraeli_hold_szonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c344ed80-0a6c-4f12-b619-a6ec636952b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dd4d30-aee3-422f-acac-552e8d29ae8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_lunar_library_arc_foundation_wikipedia_konyv_beresit_izraeli_hold_szonda","timestamp":"2019. május. 11. 12:21","title":"A komplett Wikipédia és több ezer könyv szóródott szét a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ab255b-48e3-4925-80d2-5e905f06f127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlanul az orvoshiány, Tiborcz István és Szujó Zoltán is hír lett a köztévében.","shortLead":"Váratlanul az orvoshiány, Tiborcz István és Szujó Zoltán is hír lett a köztévében.","id":"20190513_Momentum_Mozgalom_kozteve_m1_hirado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9ab255b-48e3-4925-80d2-5e905f06f127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051e057c-c354-450c-a412-838131bc8ecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Momentum_Mozgalom_kozteve_m1_hirado","timestamp":"2019. május. 13. 10:36","title":"Azzal hekkelte meg a köztévét a Momentum, hogy csinált egy rendes híradót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miután rákérdeztek, miért bocsátott ki térkőjegyeket az iskola, eltűntek az ezzel kapcsolatos bejegyzések.","shortLead":"Miután rákérdeztek, miért bocsátott ki térkőjegyeket az iskola, eltűntek az ezzel kapcsolatos bejegyzések.","id":"20190513_Nepszava_a_szulokkel_fizettetik_ki_Kisvardan_az_iskolai_terkovet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11eda8fa-a442-49c3-bfd3-bc5fb585cc7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3845eb-529d-47d9-9ce5-c77ddfc5bf04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190513_Nepszava_a_szulokkel_fizettetik_ki_Kisvardan_az_iskolai_terkovet","timestamp":"2019. május. 13. 07:52","title":"A szülőkkel fizettetik ki Kisvárdán az iskolai térkövet, de lórehabilitációs központra azért jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4792d0f9-c6eb-4b30-817c-a88a2ded5101","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudta, hogy a Trónok harca ír színésze ilyen bulikat csinál? ","shortLead":"Tudta, hogy a Trónok harca ír színésze ilyen bulikat csinál? ","id":"20190513_Hodor_Szegedi_Egyetemi_Napok_Dj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4792d0f9-c6eb-4b30-817c-a88a2ded5101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfffd38-fee6-43cb-afc5-ada55b628dab","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Hodor_Szegedi_Egyetemi_Napok_Dj","timestamp":"2019. május. 13. 10:05","title":"Lemezek harca: Hodor Szegeden DJ-zett a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d39b79f-0640-4645-9b51-f33f70da1196","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elfogta a rendőrség azt a férfit, aki Kispesten rabolt ki egy másikat.","shortLead":"Elfogta a rendőrség azt a férfit, aki Kispesten rabolt ki egy másikat.","id":"20190512_Egyutt_ittak_aztan_leutotte_es_elvette_180_ezer_forintjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d39b79f-0640-4645-9b51-f33f70da1196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6a5a42-d7d5-4d0a-9a26-680f1d8a9801","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Egyutt_ittak_aztan_leutotte_es_elvette_180_ezer_forintjat","timestamp":"2019. május. 12. 07:30","title":"Együtt ittak, aztán leütötte és elvette 180 ezer forintját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]