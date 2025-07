Pókcsípés miatt került kórházba Fángli Henrietta, kérdéses, hogy úszhat-e még a vb-n

A románról tavaly magyar színekre váltó Fángli Henrietta úszó hétfőn debütált a szingapúri világbajnokságon, a 100 méteres hátúszás előfutamában 19. helyen végzett. A következő futama szerdán lett volna a mix vegyesváltóval, ám vissza kellett lépnie egyetlen mellúszóként, mert egy pók megcsípte a lábát, és emiatt kórházba került.

Az úszó a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy már a hétfői versenyen is úgy ugrott a medencébe, hogy fájlalta a lábát, óriási csípésnyom volt rajta. „Aznap már éreztem, hogy fáj, zavart, aggasztó volt, meg is ijesztett. De a nap folyamán nem lett sokkal rosszabb, jegeltük, kenőccsel kezeltük. A következő reggel, kedden viszont már eléggé bedagadt, és fel is forrósodott, járás közben is sokkal jobban fájt. A csapatorvos javasolta, hogy menjünk el a rendezvény orvosához, onnan pedig kórházba küldtek.”

Fángli éjszakába nyúlóan kórházban volt, ahol megállapították, hogy bakteriális fertőzés okozta a tüneteit. Kapott gyógyszereket, amelyektől jobban lett, de ezek szedése mellett nem ajánlott a versenysport.

„Reménykedünk, hogy a következő versenyszámra jobban leszek. Szeretnék úszni szombaton 50 mellen, és a lányoknak sem akarok csalódást okozni a női vegyesváltóban” – tette hozzá. Jelenleg nincs garancia arra, hogy jobban lesz a hét végéig.