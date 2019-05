Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyártó leleplezte bestseller modelljének felfrissített kiadását, a szedán és kombi változatban elérhető új A4-est.","shortLead":"Az ingolstadti gyártó leleplezte bestseller modelljének felfrissített kiadását, a szedán és kombi változatban elérhető...","id":"20190515_hivatalos_hibridesitve_tamad_az_uj_audi_a4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4782a21c-307c-4e86-9e59-c7f0df13f355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7480d8c3-a93e-411b-8de5-7754dae7f82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190515_hivatalos_hibridesitve_tamad_az_uj_audi_a4","timestamp":"2019. május. 15. 08:31","title":"Hivatalos: hibridesítve támad az új Audi A4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy pontosan mivel készülnek, még nem ismert, de biztos, hogy a Netflix is ott lesz a júniusi Los Angeles-i E3, azaz a legnagyobb videojátékos show résztvevői között. ","shortLead":"Hogy pontosan mivel készülnek, még nem ismert, de biztos, hogy a Netflix is ott lesz a júniusi Los Angeles-i E3, azaz...","id":"20190515_netflix_stranger_things_e3_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216de8c-bcd6-47f8-bf60-c6cda3ad06b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_netflix_stranger_things_e3_2019","timestamp":"2019. május. 15. 12:03","title":"Nagy dobásra készülhet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Először nem akart belemenni a szívátültetésbe, anélkül pár hónapja lett volna csak hátra. Aztán visszament dolgozni, és még 34 évig élt.\r

\r

","shortLead":"Először nem akart belemenni a szívátültetésbe, anélkül pár hónapja lett volna csak hátra. Aztán visszament dolgozni, és...","id":"20190514_Meghalt_az_a_cseh_ferfi_aki_1984_ota_elt_atultetett_szivvel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d3f6c14-540f-4ad0-a71f-7fdc35aa1b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78422043-a635-47b7-ba89-55cae2b94152","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Meghalt_az_a_cseh_ferfi_aki_1984_ota_elt_atultetett_szivvel","timestamp":"2019. május. 14. 21:52","title":"Meghalt az a cseh férfi, aki 1984 óta élt átültetett szívvel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04430d23-2683-4518-bb0e-95e9f38d0416","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Leszavazta az ukrán parlament a nyelvtörvény visszavonására irányuló javaslatokat, és most Andrij Parubij házelnök is aláírta a dokumentumot. Már csak Petro Porosenko elnök kézjegye hiányzik a dokumentumról.\r

\r

","shortLead":"Leszavazta az ukrán parlament a nyelvtörvény visszavonására irányuló javaslatokat, és most Andrij Parubij házelnök is...","id":"20190514_Alairta_az_ukran_nyelvtorvenyt_a_hazelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04430d23-2683-4518-bb0e-95e9f38d0416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd145352-badd-461a-9771-8ee1453674b4","keywords":null,"link":"/vilag/20190514_Alairta_az_ukran_nyelvtorvenyt_a_hazelnok","timestamp":"2019. május. 14. 15:19","title":"Aláírta az ukrán nyelvtörvényt a házelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az 1+1 százalék felajánlásáról is május 20-ig lehet rendelkezni.","shortLead":"Az 1+1 százalék felajánlásáról is május 20-ig lehet rendelkezni.","id":"20190516_Negy_nap_maradt_az_szjabevallas_ellenorzeseig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d9173-a016-49aa-ab03-618298739520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02f6ab5-b865-43f6-8467-5b0ae72c57bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Negy_nap_maradt_az_szjabevallas_ellenorzeseig","timestamp":"2019. május. 16. 10:40","title":"Üzent a NAV az adóbevallást az utolsó pillanatra hagyóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a","c_author":"Diseri Dóra","category":"itthon","description":"Sok külföldön élő magyarnak káosz van a fejében amiatt, hogyan szavazhat majd a május 26-i EP-választásokon. Ennek egyik oka, hogy még a Németországban élő magyar jogászoknak is napokig tartott kibogozni például azt, hogy kit lehet regisztrálni. Berlini tudósítónk megnézte, mi a helyzet.","shortLead":"Sok külföldön élő magyarnak káosz van a fejében amiatt, hogyan szavazhat majd a május 26-i EP-választásokon. Ennek...","id":"20190515_Magyarok_akik_nemet_partokra_szavaznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e1df20d-c785-4a78-9492-aa0b92d4e09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae4531a-4879-4fb9-9b57-f943685e3e38","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Magyarok_akik_nemet_partokra_szavaznak","timestamp":"2019. május. 15. 06:45","title":"Magyarok, akik német pártokra szavaznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ad57e6-8bea-449f-a473-6fe0f9853207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öt levelet küldött már a miniszterelnöknek az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság, de Orbán még mindig nem jelölt ki olyan személyt, aki a kormány képviseletében tárgyalna velük a követeléseikről.","shortLead":"Öt levelet küldött már a miniszterelnöknek az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság, de Orbán még mindig nem jelölt...","id":"20190515_kozszolgalati_sztrajk_orban_viktor_targyalas_birosag_ep_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ad57e6-8bea-449f-a473-6fe0f9853207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa170e6-b149-4431-8214-0ab47eb57900","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_kozszolgalati_sztrajk_orban_viktor_targyalas_birosag_ep_valasztas","timestamp":"2019. május. 15. 17:47","title":"Az EP-választásig nem sztrájkolnak a közszolgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbf514f-d8fd-49d9-ac98-78a482690ae4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európában elsőként készítettek háromdimenziós digitális modellt egy vízzel elárasztott barlangról cseh szakemberek: a Prágától nagyjából 100 kilométerre délre fekvő Chýnovi-barlang járatainak nagyjából 220 méternyi szakaszát képezték le így.","shortLead":"Európában elsőként készítettek háromdimenziós digitális modellt egy vízzel elárasztott barlangról cseh szakemberek...","id":"20190515_geo_cz_chynovi_barlang_3d_modell_videogrammetria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dbf514f-d8fd-49d9-ac98-78a482690ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03fbd4b-a375-43a8-8474-5eee4f4b8a40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_geo_cz_chynovi_barlang_3d_modell_videogrammetria","timestamp":"2019. május. 15. 18:03","title":"Ilyen sem volt még: 3D-ben lemodelleztek egy vízzel teli európai barlangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]