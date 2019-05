Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég visszafogott interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A műsorvezető sem adta alá annyira a lovat, mint szokta, volt olyan kérdése, amire nem is kapott választ.","shortLead":"Elég visszafogott interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A műsorvezető sem adta alá annyira a lovat, mint...","id":"20190517_Orban_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8299112-1d32-4a12-80af-fb77ad7fd328","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Orban_interju","timestamp":"2019. május. 17. 08:46","title":"Liberális maffiáról beszélt, és Brüsszelt szidta Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb669be8-31b4-4d8d-b5b8-4d2f5c8a2a93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzetközi Bírói Egyesület jelentése szerint egyértelműen Handó felelőssége, hogy elmérgesedett a viszonya az Országos Bírói Tanáccsal. ","shortLead":"A Nemzetközi Bírói Egyesület jelentése szerint egyértelműen Handó felelőssége, hogy elmérgesedett a viszonya...","id":"20190516_nemzetkozi_biroi_egyesulet_Hando_Tunde","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb669be8-31b4-4d8d-b5b8-4d2f5c8a2a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056f31a8-dd82-4032-8bf3-7758fc6c4496","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_nemzetkozi_biroi_egyesulet_Hando_Tunde","timestamp":"2019. május. 16. 10:35","title":"A vizsgálódó nemzetközi szervezettel sem volt hajlandó beszélni Handó Tünde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi tűzoltó, aki közvetve dolgozott a Human Operator Zrt.-nek, elismerte a bűnösségét. ","shortLead":"A korábbi tűzoltó, aki közvetve dolgozott a Human Operator Zrt.-nek, elismerte a bűnösségét. ","id":"20190516_czegledy_csaba_iskolaszovetkezet_human_operator_zrt_alvallalkozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3140bef7-5fbe-4f49-87c5-6f42cf4aa28a","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_czegledy_csaba_iskolaszovetkezet_human_operator_zrt_alvallalkozo","timestamp":"2019. május. 16. 13:24","title":"Két év börtönt kapott Czeglédy Csaba cégének alvállalkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48994789-55c0-401f-8316-ac5ab54996bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G megjelenése és az előfizetők számának folyamatos növekedése miatt egyre kevesebb a kiadható telefonszám Japánban. Szerencsére van megoldás. ","shortLead":"Az 5G megjelenése és az előfizetők számának folyamatos növekedése miatt egyre kevesebb a kiadható telefonszám Japánban...","id":"20190514_japan_telefonszam_mobilszolgaltato_telekommunikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48994789-55c0-401f-8316-ac5ab54996bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec9c126-836f-4fef-a665-7fdf50e9437a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190514_japan_telefonszam_mobilszolgaltato_telekommunikacio","timestamp":"2019. május. 17. 14:03","title":"Kezdenek kifogyni a telefonszámokból a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a604ca05-72c4-4043-8019-95433e9aafe3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A Kamerunban született fiú ontja a gólokat az ifibajnokságban, Németországban: 76 találat 50 mérkőzésen. Ráadásul úgy, hogy játékostársainak többsége három évvel idősebb nála, Yousouffa Moukoko még alig múlt 14 éves. Az amerikai sportóriás, a Nike máris megtalálta egy 10 millió eurós szponzori szerződéssel.","shortLead":"A Kamerunban született fiú ontja a gólokat az ifibajnokságban, Németországban: 76 találat 50 mérkőzésen. Ráadásul úgy...","id":"20190516_10_millio_euros_szerzodest_kotott_a_Nike_a_nemet_foci_14_eves_kameruni_szuletesu_wunderkindjevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a604ca05-72c4-4043-8019-95433e9aafe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b834154-fc96-4a7b-b902-5b16ec737135","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_10_millio_euros_szerzodest_kotott_a_Nike_a_nemet_foci_14_eves_kameruni_szuletesu_wunderkindjevel","timestamp":"2019. május. 16. 15:59","title":"Álomszerződést kötött a Nike a német foci 14 éves, kameruni születésű wunderkindjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d012d08-b0c1-4cc4-8157-0be692f8125f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A teljesen új fejlesztésű Golf műszerfalán nem meglepő módon két méretes kijelző kapott helyet. ","shortLead":"A teljesen új fejlesztésű Golf műszerfalán nem meglepő módon két méretes kijelző kapott helyet. ","id":"20190516_az_elso_kemfoto_a_8as_golf_muszerfalarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d012d08-b0c1-4cc4-8157-0be692f8125f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fcec32-1a94-4708-8dcc-c7337094fbce","keywords":null,"link":"/cegauto/20190516_az_elso_kemfoto_a_8as_golf_muszerfalarol","timestamp":"2019. május. 16. 11:21","title":"Az első kémfotó a 8-as Golf műszerfaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e56adb-ace8-43c2-8309-c3808ee0cfb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tisztításnál olyan élő fákat is bedaráltak, amelyek be sem lógtak a sínekhez, méterekre vannak onnan.\r

","shortLead":"A tisztításnál olyan élő fákat is bedaráltak, amelyek be sem lógtak a sínekhez, méterekre vannak onnan.\r

","id":"20190516_csonkitas_fak_HEV_Baranyi_Krisztina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7e56adb-ace8-43c2-8309-c3808ee0cfb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4175a552-34c3-4736-ab0d-d85f2d2224c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_csonkitas_fak_HEV_Baranyi_Krisztina","timestamp":"2019. május. 16. 17:13","title":"Kilométereken át megcsonkították a fákat a HÉV vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4121e588-4338-43d9-94d8-b912ac3a7f60","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Pest megyei településen a Richter-skála szerinti 2,7-es erősségű földrengés volt péntek reggel.","shortLead":"A Pest megyei településen a Richter-skála szerinti 2,7-es erősségű földrengés volt péntek reggel.","id":"20190517_nagykovacsi_foldrenges_richter_skala_szeizmologus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4121e588-4338-43d9-94d8-b912ac3a7f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f178a4ac-f24b-4354-a370-ecdac2d3fe78","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_nagykovacsi_foldrenges_richter_skala_szeizmologus","timestamp":"2019. május. 17. 09:44","title":"Mór után Nagykovácsiban rengett a föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]