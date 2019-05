Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy, saját bevallása szerint keresztény konzervatív, több mint két évtizede tankönyvfelelősként is dolgozó pedagógus kiakadt az idei tankönyvlistán. Idéz egy a témára írt A walesi bárdok-parafrázist is.\r

\r

","shortLead":"Egy, saját bevallása szerint keresztény konzervatív, több mint két évtizede tankönyvfelelősként is dolgozó pedagógus...","id":"20190517_Egy_felhaborodott_tankonyvfelelos_panasza_Kiraly_te_tetted_ezt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa18428d-75e1-4220-b677-7db21c28213c","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Egy_felhaborodott_tankonyvfelelos_panasza_Kiraly_te_tetted_ezt","timestamp":"2019. május. 17. 15:08","title":"Egy felháborodott tankönyvfelelős panasza: „Király, te tetted ezt?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4327683-7a7b-4194-a13f-9b4e380e641d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet szerint a növényvédelemmel foglalkozó bizottságban a környezetvédelem helyett a vegyipar és a nagyipari termelők érdekeit veszik csak figyelembe. ","shortLead":"A szervezet szerint a növényvédelemmel foglalkozó bizottságban a környezetvédelem helyett a vegyipar és a nagyipari...","id":"20190517_greebpeace_agrarminiszterium_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4327683-7a7b-4194-a13f-9b4e380e641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e591b-e452-4352-a2bc-0c671fe3b468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_greebpeace_agrarminiszterium_bizottsag","timestamp":"2019. május. 17. 10:01","title":"Elege lett a Greenpeace-nek, otthagyja az Agrárminisztérium bizottságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c343d0c6-caf9-45d3-b4b3-fe12b94d4cb6","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Bohókás formája miatt nehéz komolyan venni ezt az apró négykerekűt, pedig olyan terepjáró képességekkel rendelkezik, amelyekről sok nála nagyobb rivális legfeljebb csak álmodozhat. Végre egy olyan autó, amelyről elmondhatjuk: karakteres.","shortLead":"Bohókás formája miatt nehéz komolyan venni ezt az apró négykerekűt, pedig olyan terepjáró képességekkel rendelkezik...","id":"20190518_viccesen_komoly_terepen_nyuztuk_az_uj_suzuki_jimnyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c343d0c6-caf9-45d3-b4b3-fe12b94d4cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d0e620-967e-425d-958a-400f3b255f93","keywords":null,"link":"/cegauto/20190518_viccesen_komoly_terepen_nyuztuk_az_uj_suzuki_jimnyt","timestamp":"2019. május. 18. 14:30","title":"Viccesen komoly: terepen nyúztuk az új Suzuki Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c52afd77-db7b-4a30-a66f-65cbef3a9e4b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen állapotú a Vesta, mellyel naponta mintegy 400-1000 kilométert tesznek meg.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen állapotú a Vesta, mellyel naponta mintegy 400-1000 kilométert tesznek meg.","id":"20190517_3_ev_alatt_560_ezer_kilometert_tettek_ebbe_a_ladaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c52afd77-db7b-4a30-a66f-65cbef3a9e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc04051d-82e7-4fc2-b3ca-4ce6f3f5f108","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_3_ev_alatt_560_ezer_kilometert_tettek_ebbe_a_ladaba","timestamp":"2019. május. 17. 07:50","title":"3 év alatt 560 ezer kilométert tettek ebbe a Ladába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc9c811-44d4-4b0d-a094-c746fd110578","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi szellemi közösséggé nőtte ki magát az elmúlt években a Kosztolányi és Karinthy által is kedvelt Bartók Béla út. Május utolsó hétvégéjén pedig igazán zsúfolt lesz, de ez jó hír.","shortLead":"Igazi szellemi közösséggé nőtte ki magát az elmúlt években a Kosztolányi és Karinthy által is kedvelt Bartók Béla út...","id":"20190517_Egy_idore_atalakul_a_Bartok_Bela_ut_utcakepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbc9c811-44d4-4b0d-a094-c746fd110578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627c08bf-23be-46d6-9c86-40fbd003e3dd","keywords":null,"link":"/kultura/20190517_Egy_idore_atalakul_a_Bartok_Bela_ut_utcakepe","timestamp":"2019. május. 17. 10:48","title":"Egy időre átalakul a Bartók Béla út utcaképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"5-1-es győzelemmel tette biztossá a bajnoki címét a müncheni csapat.","shortLead":"5-1-es győzelemmel tette biztossá a bajnoki címét a müncheni csapat.","id":"20190518_Zsinorban_hetedszer_nemet_bajnok_a_Bayern_Munchen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=deb7cfa7-ca9c-4271-b1ba-0166f3d056e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7548be83-e592-4cbe-b0cf-e53c64690efd","keywords":null,"link":"/sport/20190518_Zsinorban_hetedszer_nemet_bajnok_a_Bayern_Munchen","timestamp":"2019. május. 18. 17:50","title":"Zsinórban hetedszer német bajnok a Bayern München","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak pénteken, a születési anyakönyvi kivonatának kiállítása és közzététele után derült ki, hol született Archie Harrison Mountbatten-Windsor. ","shortLead":"Csak pénteken, a születési anyakönyvi kivonatának kiállítása és közzététele után derült ki, hol született Archie...","id":"20190517_londoni_magankorhaz_harry_herceg_meghan_markle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04a13ae4-739e-49d1-beee-decc13d1867d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd2c932-ce9b-454f-b5a9-9f7536fe59bb","keywords":null,"link":"/elet/20190517_londoni_magankorhaz_harry_herceg_meghan_markle","timestamp":"2019. május. 17. 21:52","title":"Titkolták, de most már tudni, hol jött a világra Harry herceg és Meghan Markle gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5969f1-b191-4b43-b643-193875db25ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök nagy tisztelője volt Heinz-Christian Strache és az osztrák szélsőjobboldali Szabadságpárt, így Orbán Viktor egy fontos szövetségese került bajba.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nagy tisztelője volt Heinz-Christian Strache és az osztrák szélsőjobboldali Szabadságpárt...","id":"20190518_Nemreg_meg_Orbannal_egyutt_akarta_vezetni_Europat_a_bukott_osztrak_alkancellar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d5969f1-b191-4b43-b643-193875db25ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd2a1f4-d870-4681-b53b-b2a4946fbb23","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_Nemreg_meg_Orbannal_egyutt_akarta_vezetni_Europat_a_bukott_osztrak_alkancellar","timestamp":"2019. május. 18. 14:40","title":"Nemrég még Orbánnal együtt akarta vezetni Európát a bukott osztrák alkancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]