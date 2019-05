Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Légügyi egyezményt kötött az Európai Unió és Kína. A megállapodás értelmében a jövőben könnyebb lesz járatokat indítani az unió tagországai és Kína között.","shortLead":"Légügyi egyezményt kötött az Európai Unió és Kína. A megállapodás értelmében a jövőben könnyebb lesz járatokat indítani...","id":"20190520_Mikozben_Trump_vamhaboruzik_veluk_az_EU_legugyi_megallapodast_kotott_a_kinaiakkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bd88d26-a450-429f-9542-eed9d30f9ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cad5f1e-1a17-4949-af2b-905e981e5893","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190520_Mikozben_Trump_vamhaboruzik_veluk_az_EU_legugyi_megallapodast_kotott_a_kinaiakkal","timestamp":"2019. május. 20. 18:21","title":"Miközben Trump vámháborúzik velük, az EU légügyi megállapodást kötött a kínaiakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben korábban feljelentést tevő Bertók Mártont már ki is hallgatták.","shortLead":"Az ügyben korábban feljelentést tevő Bertók Mártont már ki is hallgatták.","id":"20190520_Nyomoz_a_rendorseg_a_Jobbik_ajanlasain_talalt_hamis_alairasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c18108-5ced-4487-832f-4f60a81657e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Nyomoz_a_rendorseg_a_Jobbik_ajanlasain_talalt_hamis_alairasok_miatt","timestamp":"2019. május. 20. 07:37","title":"Nyomoz a rendőrség a Jobbik ajánlásain talált hamis aláírások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"hvg.hu","category":"_tudomany","description":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is beszélt.","shortLead":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is...","id":"20190519_Yuval_Noah_Harari_klimavaltozas_menekultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458b5c0d-3764-4c85-91a1-7d0ba44e2d49","keywords":null,"link":"/_tudomany/20190519_Yuval_Noah_Harari_klimavaltozas_menekultek","timestamp":"2019. május. 19. 20:31","title":"Yuval Noah Harari: A klímaváltozás most történik, most kell vele foglakoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd1ec09-9730-4eb7-aa82-04c26adeeb21","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"cegauto","description":"Semmi tükör vagy tolatóradar, csak technika.","shortLead":"Semmi tükör vagy tolatóradar, csak technika.","id":"20190520_autos_video_parkolas_szamar_szekr","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cd1ec09-9730-4eb7-aa82-04c26adeeb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1422833a-11ee-493c-8184-8e599899147f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_autos_video_parkolas_szamar_szekr","timestamp":"2019. május. 20. 17:21","title":"Videó: Ennyi a profi parkolás egy szamárfogattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d0a78c-2045-4a14-a6ed-cafca8d8d7aa","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az autósportnak egy olyan korszakából maradt itt velünk, amikor a versenyzők korán haltak. A háromszoros osztrák világbajnok 1976 óta az arcán viselte egy halálközeli élmény nyomát, és ahányszor ránéztünk – mint az elmúlt években is a Hungaroringen – a hegei emlékeztettek arra, hogy néha másodperceken múlik az élet. Ő pedig minden gesztusával és mondatával arra figyelmeztetett, hogy az élet azért van, hogy éljük, és nem azért, hogy elvárásoknak feleljünk meg.","shortLead":"Az autósportnak egy olyan korszakából maradt itt velünk, amikor a versenyzők korán haltak. A háromszoros osztrák...","id":"20190521_Mindig_azt_akartak_latni_hogy_mi_van_a_sapka_alatt__Niki_Lauda_emlekere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58d0a78c-2045-4a14-a6ed-cafca8d8d7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d957b5fc-6d8b-4771-8279-e9cd9eb3796f","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Mindig_azt_akartak_latni_hogy_mi_van_a_sapka_alatt__Niki_Lauda_emlekere","timestamp":"2019. május. 21. 11:47","title":"Mindig azt akarták látni, hogy mi van a sapka alatt – Niki Lauda emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először szólalt meg a Huawei azóta, hogy kiderült: a Google gyakorlatilag kihúzza a lábuk alól a talajt. Igyekeztek megnyugtatni a felhasználókat.","shortLead":"Először szólalt meg a Huawei azóta, hogy kiderült: a Google gyakorlatilag kihúzza a lábuk alól a talajt. Igyekeztek...","id":"20190520_huawei_hoohle_bojkott_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d8fa36-3faf-48e4-8eac-b6ede209fedd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_hoohle_bojkott_android","timestamp":"2019. május. 20. 10:54","title":"Üzent a felhasználóinak a Huawei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6513254a-5b05-4b27-9e31-9abdac20eada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkák elvileg rendben haladnak, nem lesz hosszabbítás. ","shortLead":"A munkák elvileg rendben haladnak, nem lesz hosszabbítás. ","id":"20190520_Friss_fotok_a_lezart_Keletibol_igy_all_most_a_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6513254a-5b05-4b27-9e31-9abdac20eada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364a381b-f236-47ae-b210-240c0e7f2c32","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Friss_fotok_a_lezart_Keletibol_igy_all_most_a_felujitas","timestamp":"2019. május. 20. 06:15","title":"Friss fotók a lezárt Keletiből: így áll most a felújítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43758e0a-f069-4d1d-8abb-e6c974b54996","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múlt héten már úgy tűnt, végleg pont kerülhet a Voynich-kézirat megfejtésére, mostanra viszont kiderült, nem teljesen bizonyított a fordítás. ","shortLead":"A múlt héten már úgy tűnt, végleg pont kerülhet a Voynich-kézirat megfejtésére, mostanra viszont kiderült, nem teljesen...","id":"20190520_vyonich_kezirat_kozepkor_irasos_emlek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43758e0a-f069-4d1d-8abb-e6c974b54996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f89ae75-4387-44e0-8030-3d19890cab8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_vyonich_kezirat_kozepkor_irasos_emlek","timestamp":"2019. május. 20. 08:03","title":"Ezt talán benézték: mégsem sikerült megfejteni az érthetetlen Voynich-kézirat rejtélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]