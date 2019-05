Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f96895ac-7677-45a7-b4ab-1678608cf26f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz EP-képviselőjelöltje azt mondta a DK-éra: később szüksége lehet a mentelmi jogára, ezért akar uniós képviselő lenni.","shortLead":"A Fidesz EP-képviselőjelöltje azt mondta a DK-éra: később szüksége lehet a mentelmi jogára, ezért akar uniós képviselő...","id":"20190522_Deutsch_Tamas_Dobrev_Klara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f96895ac-7677-45a7-b4ab-1678608cf26f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"047ba1c0-8bf1-4374-b3f2-583a4667d4f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Deutsch_Tamas_Dobrev_Klara","timestamp":"2019. május. 22. 17:04","title":"Dobrev Klára pert nyert Deutsch Tamással szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szexuális zaklatással vádolt producer 44 millió dollárt ad a peren kívüli megállapodásért.



","shortLead":"A szexuális zaklatással vádolt producer 44 millió dollárt ad a peren kívüli megállapodásért.



","id":"20190524_Harvey_Weinsteinugy_a_producer_hatalmas_osszeget_ajanl_aldozatainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b92307-b38e-4ff4-9d5b-ba904e9d4726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b23d67e-cf27-490e-98e3-b274d2f07bb3","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Harvey_Weinsteinugy_a_producer_hatalmas_osszeget_ajanl_aldozatainak","timestamp":"2019. május. 24. 11:12","title":"Harvey Weinstein-ügy: a producer hatalmas összeget ajánlott fel áldozatainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfőn és pénteken is gyakrabban közlekedik a repülőtéri 100 E járat május 27-től.","shortLead":"Hétfőn és pénteken is gyakrabban közlekedik a repülőtéri 100 E járat május 27-től.","id":"20190524_100E_busz_Ferihegy_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e075733-dd6a-4292-9285-e533eabe9a32","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190524_100E_busz_Ferihegy_repuloter","timestamp":"2019. május. 24. 12:55","title":"Sűrűbben járnak majd a reptéri 100E-buszok a csúcsidőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának előrendelési programját.","shortLead":"A brit Vodafone – a szintén brit EE mobilszolgáltatóval egyetemben – leállította a Huawei 5G-képes okostelefonjának...","id":"20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca7cc4a7-1a18-4636-88b2-41e263301d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d5e39c-5c24-4a83-abb1-5dd4f78be944","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_huawei_mate_20_x_5g_vodafone_ee_bojkott","timestamp":"2019. május. 22. 18:33","title":"Levette az étlapról a Huawei telefonját a brit Vodafone és az EE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2018 második félévében euróban számolva az egész EU-ban Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági gáz ára, a forint vásárlóerejét figyelembe véve viszont hat országban olcsóbban jutottak hozzá. Az állami földgázkereskedőnek még így is keletkezett 3,5 milliárd forint nyeresége 2018-ban. Az áram euróban számolva két, a vásárlóértéket figyelembe véve viszont már tíz országban volt olcsóbb.","shortLead":"2018 második félévében euróban számolva az egész EU-ban Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági gáz ára...","id":"20190522_Rezsicsokkentes_Magyarorszagon_volt_a_legolcsobb_a_gaz_de_az_allam_igy_is_nyert_rajta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6575f8ee-4a0a-445a-b764-50dfddca60c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312daf42-b2ab-4acc-a3d9-3568c1d86850","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Rezsicsokkentes_Magyarorszagon_volt_a_legolcsobb_a_gaz_de_az_allam_igy_is_nyert_rajta","timestamp":"2019. május. 22. 15:55","title":"Rezsicsökkentés: az EU-ban Magyarországon volt a legolcsóbb a gáz, de az állam így is nyert rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit később érintettnek találtak az Európa Tanács azerbajdzsáni vesztegetési ügyében.","shortLead":"Az Átlátszó szerint a Fidesz pártalapítványa és a Miniszterelnökség is szerződött azzal a belga politikussal, akit...","id":"20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4777d118-35d2-4192-b2ef-d65eabd64912","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_stef_goris_fidesz_partalapitvany_szerzodes_tanulmany_azerbajdzsan","timestamp":"2019. május. 22. 21:33","title":"Tízmilliókért szerződött egy korrupciós ügyben érintett belga politikus cégével a Fidesz alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi titkolózás után most már konkrétumok is kiderültek arról, mikor érkezhet majd meg a Facebook saját fizetőeszköze.","shortLead":"Az eddigi titkolózás után most már konkrétumok is kiderültek arról, mikor érkezhet majd meg a Facebook saját...","id":"20190524_facebook_kriptopenz_kriptovaluta_globalcoin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a06d9a-9da9-438e-9781-d7608c46082e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_facebook_kriptopenz_kriptovaluta_globalcoin","timestamp":"2019. május. 24. 10:33","title":"Saját pénzen dolgozik a Facebook, 2020-tól fizethetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az még nem derült ki, hogy mire és mennyit költenének.","shortLead":"Az még nem derült ki, hogy mire és mennyit költenének.","id":"20190523_Ujabb_ertekes_festmeny_megvasarlasara_keszul_az_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecadc80-83bd-435e-9729-b25134b31e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Ujabb_ertekes_festmeny_megvasarlasara_keszul_az_allam","timestamp":"2019. május. 23. 09:58","title":"Újabb értékes festmény megvásárlására készül az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]