[{"available":true,"c_guid":"9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy Zoltán egy interjúban oligarchákról, Mészáros-ménkűről és felcsúti lobbiról is beszélt.","shortLead":"Nagy Zoltán egy interjúban oligarchákról, Mészáros-ménkűről és felcsúti lobbiról is beszélt.","id":"20190523_Alaposan_odamondott_a_kormanynak_a_GVH_volt_elnoke_akit_meg_Orban_Viktor_nevezett_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a106b47-b5e9-4551-80bf-76f96127e5c0","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_Alaposan_odamondott_a_kormanynak_a_GVH_volt_elnoke_akit_meg_Orban_Viktor_nevezett_ki","timestamp":"2019. május. 23. 11:07","title":"Alaposan odamondott a kormánynak a GVH volt elnöke, akit még Orbán Viktor nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1544521c-9acd-45ef-bb46-71fd7b43618d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új könyvvel jelentkezett az a Ben Mezirch, akinek korábbi könyve alapján A közösségi háló című filmet is leforgatták.","shortLead":"Új könyvvel jelentkezett az a Ben Mezirch, akinek korábbi könyve alapján A közösségi háló című filmet is leforgatták.","id":"20190523_mark_zuckerberg_cameron_winklewoss_connectu_harvardconnection_konyv_ben_mezirch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1544521c-9acd-45ef-bb46-71fd7b43618d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e60975-0c74-4e54-9b85-718fd3e74023","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_mark_zuckerberg_cameron_winklewoss_connectu_harvardconnection_konyv_ben_mezirch","timestamp":"2019. május. 23. 15:33","title":"A fiatal Zuckerberg csinálhatott egy rasszista-szexista kamu profilt, hogy lejárassa ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szerdán adta ki a mobilos keresőjének frissítését, amivel újfajta jelölések jelennek meg a találati oldalon.","shortLead":"A Google szerdán adta ki a mobilos keresőjének frissítését, amivel újfajta jelölések jelennek meg a találati oldalon.","id":"20190522_google_kereso_mobil_rancfelvarras_modositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339d1777-a5f0-4b3c-a04b-b12adcb277f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_google_kereso_mobil_rancfelvarras_modositas","timestamp":"2019. május. 22. 19:33","title":"Változik a Google mobilos keresője, érdemes lesz rá figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hétfőn és pénteken is gyakrabban közlekedik a repülőtéri 100 E járat május 27-től.","shortLead":"Hétfőn és pénteken is gyakrabban közlekedik a repülőtéri 100 E járat május 27-től.","id":"20190524_100E_busz_Ferihegy_repuloter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9426db7f-ca32-44e5-a9e4-2295ea7bc5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e075733-dd6a-4292-9285-e533eabe9a32","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190524_100E_busz_Ferihegy_repuloter","timestamp":"2019. május. 24. 12:55","title":"Sűrűbben járnak majd a reptéri 100E-buszok a csúcsidőkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf5409a-f43c-4c7e-8f77-27fe82cecdad","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Óriási akciónövekedést jelentene a Kétfarkú Kutya Pártnak, ha bejutna az Európai Parlamentbe, ezt mindenki megérezné itthon is – mondja Döme Zsuzsanna, az MKKP listavezetője, aki szerint nem elveszett szavazat a rájuk adott voks. Amúgy éreznek felelősséget is érte, meg is alapították az elveszett szavazatokat megkereső ügyosztályt. Listavezetői interjúsorozatunk utolsó része. ","shortLead":"Óriási akciónövekedést jelentene a Kétfarkú Kutya Pártnak, ha bejutna az Európai Parlamentbe, ezt mindenki megérezné...","id":"20190524_Dome_Zsuzsanna_ep_listavezeto_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcf5409a-f43c-4c7e-8f77-27fe82cecdad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe11dcda-2bb5-491d-a0f6-055d2a6f42bc","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Dome_Zsuzsanna_ep_listavezeto_interju","timestamp":"2019. május. 24. 14:00","title":"Döme Zsuzsanna: \"Nyilván mindenkit lefizettem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok most a szövetségeseit presszionálja, hogy adják fel a Huawei-termékek használatát.","shortLead":"Az Egyesült Államok most a szövetségeseit presszionálja, hogy adják fel a Huawei-termékek használatát.","id":"20190523_huawei_egyesult_allamok_del_korea_lg_uplus_bojkott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c06831b7-a9a0-47e7-a68e-1c55f692f446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b9d3fa-ede5-42a8-bcd2-5e76a17dc74b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_huawei_egyesult_allamok_del_korea_lg_uplus_bojkott","timestamp":"2019. május. 23. 19:33","title":"Amerikai finoman jelezte: Dél-Koreának sem kellene Huawei-termékeket használnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe7130b-01df-4b47-99c0-6f84f0afff8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült a kínaiak új, maglev-technológiával közlekedő vonata, amit a tervek szerint 2021-ben kezdenek majd el gyártani.","shortLead":"Elkészült a kínaiak új, maglev-technológiával közlekedő vonata, amit a tervek szerint 2021-ben kezdenek majd el...","id":"20190524_kina_maglev_magnesvasut_prototipus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe7130b-01df-4b47-99c0-6f84f0afff8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60091404-804a-4281-9dad-db955a2063a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_kina_maglev_magnesvasut_prototipus","timestamp":"2019. május. 24. 16:33","title":"A kínaiak megcsinálták a vonatot, ami 600 km/h-val repeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál bevezetni. De lehet, hogy a Huaweinek nem lesz más választása. ","shortLead":"Kemény fába vágja a fejszéjét, aki a jelenlegi, kétpólusúra szűkült okostelefonos piacra új platformot próbál...","id":"20190524_huawei_android_uj_platform_eselyek_hvg_hetilap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbc7bfea-5edc-4247-ac43-769aa40bb42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91af312a-bfa5-460d-a23c-84a23cb41d80","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_huawei_android_uj_platform_eselyek_hvg_hetilap","timestamp":"2019. május. 24. 06:03","title":"Üthet vagy visszaüthet a Huawei elleni támadás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]