[{"available":true,"c_guid":"3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Színesebbé vált az EU újjáalakuló parlamentje, a nagy frakciók mellett komolyabb szerepet kaphatnak a kisebb pártcsaládok és az euroszkeptikus, szélsőséges erők is. Ám ez legfeljebb a tárgyalási taktikát változtatja meg, az irányt aligha.","shortLead":"Színesebbé vált az EU újjáalakuló parlamentje, a nagy frakciók mellett komolyabb szerepet kaphatnak a kisebb...","id":"20190527_EUellenes_erok_az_EPben_tagadasban_es_vedekezesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ff0506-26a0-4367-aa0f-d0a89f531554","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_EUellenes_erok_az_EPben_tagadasban_es_vedekezesben","timestamp":"2019. május. 27. 05:33","title":"Orbán, Salvini és a haverok: marad a tagadás és a védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4","c_author":"hvg.hu","category":"sport.foci","description":"A MOL Vidi FC nyerte a labdarúgó Magyar Kupát, miután a Groupama Arénában rendezett szombati döntőben hátrányból fordítva, Anel Hadzic 92. percben szerzett góljával 2-1-re legyőzte a Budapest Honvédot.","shortLead":"A MOL Vidi FC nyerte a labdarúgó Magyar Kupát, miután a Groupama Arénában rendezett szombati döntőben hátrányból...","id":"20190525_A_MOL_Vidi_nyerte_a_labdarugo_Magyar_Kupat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de71456-e1a1-4f4e-8736-816c763e771c","keywords":null,"link":"/sport.foci/20190525_A_MOL_Vidi_nyerte_a_labdarugo_Magyar_Kupat","timestamp":"2019. május. 25. 21:33","title":"A MOL Vidi nyerte a labdarúgó Magyar Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Edda énekesének ismert a fura viszonya a földönkívüliekkel, de eddig azt nem árulta el, hogy ért a sámánok nyelvén is.","shortLead":"Az Edda énekesének ismert a fura viszonya a földönkívüliekkel, de eddig azt nem árulta el, hogy ért a sámánok nyelvén...","id":"20190527_Pataky_Attila_samandobbal_uzte_el_az_esot_az_Eddakoncert_idejere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f011340-831d-4691-ba1f-cddfcb389ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb22c0d-3e03-4d17-9855-fb5af556c956","keywords":null,"link":"/elet/20190527_Pataky_Attila_samandobbal_uzte_el_az_esot_az_Eddakoncert_idejere","timestamp":"2019. május. 27. 10:13","title":"Pataky Attila azt állítja, hogy sámándobbal űzte el az esőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","shortLead":"A hivatalos nyilatkozatokban optimista az LMP, azonban beszéltünk olyan párttaggal, aki szörnyű estére számít. ","id":"20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90b447ea-b269-47ef-8e99-8f4c8f0d503f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf6d60e-651f-4737-a5f0-22758bd5c7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_LMP_Szamunkra_tragedia_siralom_halal_verhanyas","timestamp":"2019. május. 26. 19:33","title":"LMP: \"Számunkra tragédia, siralom, halál, vérhányás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94acd583-24e4-4d72-999a-3841779c8f18","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Több mint 70 éve keresnek a burgenlandi Rohonc környékén közel 200 meggyilkolt magyar munkaszolgálatost. Eredménytelenül.","shortLead":"Több mint 70 éve keresnek a burgenlandi Rohonc környékén közel 200 meggyilkolt magyar munkaszolgálatost...","id":"201921__rohonci_verengzes__57_ev_nemasag__elfeledett_tanuk__hianyzo_halottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94acd583-24e4-4d72-999a-3841779c8f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25185396-28c6-4d20-a2a0-f4c963f73a83","keywords":null,"link":"/itthon/201921__rohonci_verengzes__57_ev_nemasag__elfeledett_tanuk__hianyzo_halottak","timestamp":"2019. május. 26. 14:00","title":"Elpusztítottak kétszáz magyart a náci úrnő kastélyában, de nem úgy, ahogyan a szóbeszéd tartja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e1ed30-4bc2-4f84-9e9f-76c64e1c9c68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választáson csúnyán leszereplő MSZP–P listájáról csak egy ember kerül be, Jávort pedig csak a negyedik helyre tették.","shortLead":"A választáson csúnyán leszereplő MSZP–P listájáról csak egy ember kerül be, Jávort pedig csak a negyedik helyre tették.","id":"20190527_Peticio_indult_azert_hogy_Javor_Benedek_kapja_az_MSZPP_egyetlen_mandatumat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56e1ed30-4bc2-4f84-9e9f-76c64e1c9c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2997e63-f98c-4590-862d-f33caec85683","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Peticio_indult_azert_hogy_Javor_Benedek_kapja_az_MSZPP_egyetlen_mandatumat","timestamp":"2019. május. 27. 14:22","title":"Petíció indult azért, hogy Jávor Benedek kapja az MSZP–P egyetlen mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b21347f7-9a4f-4b48-87ec-8f69d9bc9654","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ugyan csak 8 százalékot kapott a 82 éves politikus pártja, ő bent van.","shortLead":"Ugyan csak 8 százalékot kapott a 82 éves politikus pártja, ő bent van.","id":"20190527_Berlusconi_az_EPben_folytatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b21347f7-9a4f-4b48-87ec-8f69d9bc9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a7be9e-3d33-4f36-a0e9-56e3d6fc6d73","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Berlusconi_az_EPben_folytatja","timestamp":"2019. május. 27. 11:00","title":"Berlusconi az EP-ben folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan listavezetőként lemond a saját mandátumáról, de nem fog automatikusan Ujhelyi István utazni Brüsszelbe. Jávor Benedek viszont biztosan nem lesz EP-képviselő. ","shortLead":"Tóth Bertalan listavezetőként lemond a saját mandátumáról, de nem fog automatikusan Ujhelyi István utazni Brüsszelbe...","id":"20190526_Az_MSZPvezetes_nem_mond_le_kesobb_dontik_el_kit_kuldenek_az_EPbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d0041c-7408-4413-9aa5-808d6c6915ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Az_MSZPvezetes_nem_mond_le_kesobb_dontik_el_kit_kuldenek_az_EPbe","timestamp":"2019. május. 26. 23:40","title":"Az MSZP-vezetés nem mond le, később döntik el, kit küldenek az EP-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]