Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely független polgármestere, a Mindenki Magyarországa ellenzéki mozgalom alapítója is értékelte a vasárnapi EP-voksolást, illetve annak eredményeit.

Saját Facebook-oldalán közzétett videójában Márki-Zay úgy fogalmazott, a DK kapcsán számos hírforrás Gyurcsány Ferenc győzelmét emlegeti, miközben a politikus a kampány alatt a háttérben maradt, a politikus felesége, Dobrev Klára a saját jogán győzött. Márki-Zay szerint ezt úgy is értelmezhetjük, hogy Gyurcsány Ferenc feleségének sikerült az, ami Orbán Viktornak sem jött össze az eltelt évek alatt: eltüntetni a közéletből Gyurcsány Ferencet.

A hódmezővásárhelyi polgármester szerint Dobrev jó jelölt volt, aki jó kampányt indított, és jó eredményt is ért el. Márki-Zay itt megjegyezte: ezért is fontos, hogy minden választáson "jó személyeket, jó jelölteket találjunk", mert ez is a taktikai szavazás sikerét igazolja.

A polgármester gratulált a Momentum eredményéhez is, ami szerinte azért szép, mert ennek a pártnak a legtöbb településen nem is volt aktivistája. Ő maga egyébként a Momentumra voksolt (ez a videóban el is hangzik), de taktikai szavazás alapján.

Márki-Zay arról is beszélt, hogy a Fidesz az előrejelzések szerint 56-58 százalékos győzelemre számíthatott, ezt azonban úgy sem sikerült elérniük, hogy minden létező felületen és módon mozgósítottak, az ellenzék viszont szinte semmit nem tett, mert nem voltak eszközei, platkátjai, médiája és telefonos kampánya sem. Azonban szerinte ezzel a "semmilyen erőfeszítéssel" is megakadályozta az ellenzék, hogy a Fidesznek kétharmada legyen.

Külön öröm, hogy Európában nem tört előre a Putyin-párt, nem törtek előre a fasiszták

– mondta még Márki-Zay.