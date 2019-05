Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db904da0-6a82-4149-98ae-7b36b6ba64e0","c_author":"Weyer Béla","category":"vilag","description":"Magyar és magyar között, ha külföldön él, választójogilag is van különbség. Mert van, aki szavazhat kényelmesen, előzékeny kiszolgálással levélben – és van, aki még személyesen sem. Weyer Béla, a HVG berlini tudósítója tanúja volt az alábbi történetnek. ","shortLead":"Magyar és magyar között, ha külföldön él, választójogilag is van különbség. Mert van, aki szavazhat kényelmesen...","id":"20190528_Berlinben_el_Akkor_Budapestre_kuldtek_a_levelet_hogy_szavazhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db904da0-6a82-4149-98ae-7b36b6ba64e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c80f2a1c-ce6f-4288-a5c8-dac39081a4e1","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Berlinben_el_Akkor_Budapestre_kuldtek_a_levelet_hogy_szavazhat","timestamp":"2019. május. 28. 12:30","title":"Berlinben él? Akkor Budapestre küldték a levelet, hogy szavazhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató szerint egy gép meghibásodott, ezért csak egy kisebbet tudtak küldeni az utasokért, ez okozta a problémát. ","shortLead":"A vezérigazgató szerint egy gép meghibásodott, ezért csak egy kisebbet tudtak küldeni az utasokért, ez okozta...","id":"20190529_Kartalanitja_Frankfurtban_hagyott_utasait_a_Wizz_Air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a477ae80-6366-4af2-94a0-8cd2418528dc","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Kartalanitja_Frankfurtban_hagyott_utasait_a_Wizz_Air","timestamp":"2019. május. 29. 08:35","title":"Kártalanítja Frankfurtban hagyott utasait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d11d1df-59cb-4d41-b9f2-c6f79c33ee19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy a repülőkön megszokott biztonsági tájékoztató a minimum, ami elkellne. ","shortLead":"Egy a repülőkön megszokott biztonsági tájékoztató a minimum, ami elkellne. ","id":"20190530_A_balestet_szenvedett_hajo_uzemeltetoi_szerint_erdemes_lenne_atgondolni_a_folyami_hajozas_biztonsagi_eloirasait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d11d1df-59cb-4d41-b9f2-c6f79c33ee19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a79b3b0-7301-4c6d-87c3-3ed0aa8dd835","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_A_balestet_szenvedett_hajo_uzemeltetoi_szerint_erdemes_lenne_atgondolni_a_folyami_hajozas_biztonsagi_eloirasait","timestamp":"2019. május. 30. 10:30","title":"A balestet szenvedett hajó üzemeltetői szerint érdemes lenne átgondolni a folyami hajózás biztonsági előírásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1d221f-983d-4f04-8a1b-c0f028fc3d09","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyes hírek szerint a Viking Sigyn nevű hajóval ütközött a Hableány, amely aztán 35 emberrel a fedélzetén elsüllyedt.","shortLead":"Egyes hírek szerint a Viking Sigyn nevű hajóval ütközött a Hableány, amely aztán 35 emberrel a fedélzetén elsüllyedt.","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hableany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e1d221f-983d-4f04-8a1b-c0f028fc3d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fae9d1-dcd4-4fe3-9a1e-167a81758c6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hableany","timestamp":"2019. május. 30. 07:25","title":"Dunai hajóbaleset: sérülést fotóztak a szállodahajó alján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a DK elfoglalni látszik az MSZP korábbi helyét. ","shortLead":"A politikai elemző szerint a DK elfoglalni látszik az MSZP korábbi helyét. ","id":"20190528_Torok_Gabor_a_centralis_eroter_felbomlasarol_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f077728-1ad2-4c00-8e44-5d3f0bb36279","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Torok_Gabor_a_centralis_eroter_felbomlasarol_beszelt","timestamp":"2019. május. 28. 18:06","title":"Török Gábor a centrális erőtér felbomlásáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem sérti az UTE jó hírnevét, hogy az Újpest FC címert cserélt.","shortLead":"Nem sérti az UTE jó hírnevét, hogy az Újpest FC címert cserélt.","id":"20190529_Dontott_a_Kuria_maradhat_az_Ujpest_uj_cimere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6c37f32-665d-437d-b3f0-f606525baba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1d40168-c20e-4a42-a53e-7dc65b03d6ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Dontott_a_Kuria_maradhat_az_Ujpest_uj_cimere","timestamp":"2019. május. 29. 18:13","title":"Döntött a Kúria, maradhat az Újpest új címere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy felmérésből most az derült ki, hogy sem a THM-et nem ismeri a magyarok többsége, sem azt nem ismerik fel, hogy melyek a fix kamatozású hitelek. ","shortLead":"Egy felmérésből most az derült ki, hogy sem a THM-et nem ismeri a magyarok többsége, sem azt nem ismerik fel...","id":"20190528_A_magyarok_tobbsege_egyaltalan_nincs_kepben_a_banki_kamatokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8f30036-5353-46aa-bcf3-2bb3085fe51c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_A_magyarok_tobbsege_egyaltalan_nincs_kepben_a_banki_kamatokkal","timestamp":"2019. május. 28. 21:09","title":"A magyarok többsége egyáltalán nincs képben a banki kamatokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ipari robotokat fejlesztő cég jótékonysági tábort szervez Szegeden olyan gyerekeknek, akik szívesen töltik idejüket hulladékok gyűjtésével, majd azok szétbontásával, feldolgozásával. A tábor nem titkolt célja, hogy környezettudatosságra nevelje a gyerekeket.","shortLead":"Egy ipari robotokat fejlesztő cég jótékonysági tábort szervez Szegeden olyan gyerekeknek, akik szívesen töltik idejüket...","id":"20190529_Kozos_kukazasra_epul_egy_gyerektabor_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19504635-078c-4784-a4d0-5c9a84252f4c","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Kozos_kukazasra_epul_egy_gyerektabor_Szegeden","timestamp":"2019. május. 29. 08:53","title":"Egy hétig kedvükre kukázhatnak a gyerekek egy szegedi táborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]