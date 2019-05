Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szocialista-szocdem frakció egyre nagyobb, de a néppárt is szerzett még egy mandátumot.



","shortLead":"A szocialista-szocdem frakció egyre nagyobb, de a néppárt is szerzett még egy mandátumot.



","id":"20190529_EPmandatumbecsles_jon_fol_a_baloldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b105e31-d374-4e53-b9c4-510e050104ec","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_EPmandatumbecsles_jon_fol_a_baloldal","timestamp":"2019. május. 29. 10:49","title":"EP-mandátumbecslés: jön föl a baloldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni, mikor rukkol elő az újfajta operációs rendszerével a Microsoft, most azonban elárultak néhány részletet róla.","shortLead":"Továbbra sem tudni, mikor rukkol elő az újfajta operációs rendszerével a Microsoft, most azonban elárultak néhány...","id":"20190529_microsoft_windows_frissites_windows_lite_operacios_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387cf3c0-f540-499a-9140-56791f3b780a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_microsoft_windows_frissites_windows_lite_operacios_rendszer","timestamp":"2019. május. 29. 19:03","title":"Teljesülhet a Windows-felhasználók álma a Microsoft új, titkos operációs rendszerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8627310-7cea-4596-8487-ca9b7481e8b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion balesetet szenvedett, majd minden gond nélkül továbbhajtott a széttört rakterével.","shortLead":"A kamion balesetet szenvedett, majd minden gond nélkül továbbhajtott a széttört rakterével.","id":"20190529_Fotok_Most_egy_ripityara_tort_szerb_kamion_probalta_atszelni_az_orszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8627310-7cea-4596-8487-ca9b7481e8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cec6ef-8ca2-472d-82f1-0b1182c0ce77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Fotok_Most_egy_ripityara_tort_szerb_kamion_probalta_atszelni_az_orszagot","timestamp":"2019. május. 29. 09:52","title":"Fotók: Most egy ripityára tört szerb kamion próbálta átszelni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik neves Apple-hírekkel foglalkozó portál megosztott néhány képernyőképet az érkező új rendszerverzióról, az iOS 13-ról, így már most tudni, mire számíthatnak majd ősztől a felhasználók. ","shortLead":"Az egyik neves Apple-hírekkel foglalkozó portál megosztott néhány képernyőképet az érkező új rendszerverzióról, az iOS...","id":"20190529_apple_ios_13_funkciok_sotet_mod_find_my","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c35f1b3f-52fe-4b37-9715-73546b3800d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf46eb58-51aa-4a9a-91c9-a88008f4e300","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_apple_ios_13_funkciok_sotet_mod_find_my","timestamp":"2019. május. 29. 10:33","title":"Már most tudni, milyen újdonságok lesznek az iOS 13-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fceb78-ed71-4eed-ba52-8d0c92e4a5b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezért a szélsebes sportkupéért felesleges befáradni valamelyik négykarikás kereskedésbe, mert ott nem lehet megrendelni. ","shortLead":"Ezért a szélsebes sportkupéért felesleges befáradni valamelyik négykarikás kereskedésbe, mert ott nem lehet...","id":"20190529_gyorben_keszul_az_elso_audi_amit_kizarolag_online_lehet_megvasarolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57fceb78-ed71-4eed-ba52-8d0c92e4a5b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a52671-1ab2-40a7-bd70-64c38b69cf18","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_gyorben_keszul_az_elso_audi_amit_kizarolag_online_lehet_megvasarolni","timestamp":"2019. május. 29. 13:21","title":"Győrben készül az első Audi, amit kizárólag online lehet megvásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5101ad55-86c6-4f77-acf9-da80c35ea9fb","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem könnyű követni az Alkotmánybíróság–Kúria-meccset a Momentum panasza ügyében, de most ismét a Kúria térfelén pattog a labda: meg kell vizsgálnia a panaszt érdemben. Másrészt az Ab kimondta, nem illetékes eldönteni, hogy a Mi Hazánknak vagy az RTl Klubnak van-e igaza a cenzúrázott hirdetés ügyében. ","shortLead":"Nem könnyű követni az Alkotmánybíróság–Kúria-meccset a Momentum panasza ügyében, de most ismét a Kúria térfelén pattog...","id":"20190529_Visszakerult_a_Kuriahoz_a_Fidesz_Momentum_szerint_felrevezeto_alairasgyujtese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5101ad55-86c6-4f77-acf9-da80c35ea9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583cc0bf-e0e9-4484-a08e-e7fb0e065261","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Visszakerult_a_Kuriahoz_a_Fidesz_Momentum_szerint_felrevezeto_alairasgyujtese","timestamp":"2019. május. 29. 13:35","title":"Visszakerült a Kúriához a Fidesz aláírásgyűjtése, amit a Momentum félrevezetőnek mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető orvosnak 591 ezer forintot ítélt meg a törvényszék a rossz börtönkörülmények miatt, áldozata azonban még mindig nem kapta meg az egy éve megítélt 739 ezer forintos kártérítést. Egy újabb végzés szerint nem is fogja, csak maximum 250 ezer forintot.","shortLead":"Az elkövető orvosnak 591 ezer forintot ítélt meg a törvényszék a rossz börtönkörülmények miatt, áldozata azonban még...","id":"20190529_Lugos_orvos_aldozata_nincs_karterites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39cb328c-6704-4b44-aafd-8a48029a39a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac922ff7-7cd0-474e-a681-0e128eab1511","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Lugos_orvos_aldozata_nincs_karterites","timestamp":"2019. május. 29. 14:28","title":"Úgy tűnik, hogy több kártérítést kap a lúgos orvos, mint áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252ad0e6-00d8-4c97-b597-4552b3e29ecf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt öt évből 2018 volt a második, amikor a Nobut üzemeltető cég profittal zárt.","shortLead":"Az elmúlt öt évből 2018 volt a második, amikor a Nobut üzemeltető cég profittal zárt.","id":"20190528_Nagy_nyereseget_hozott_Vajna_halala_elott_a_luxusetterme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=252ad0e6-00d8-4c97-b597-4552b3e29ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970d858a-740e-4aae-bc33-56daac5f0fc5","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Nagy_nyereseget_hozott_Vajna_halala_elott_a_luxusetterme","timestamp":"2019. május. 28. 17:11","title":"Nagy nyereséget hozott Vajna halála előtt a luxusétterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]