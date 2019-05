Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent László Gimnázium pedagógusai azért kezdtek sajátos akcióba, mert nem tudtak sztrájkolni. ","shortLead":"A Szent László Gimnázium pedagógusai azért kezdtek sajátos akcióba, mert nem tudtak sztrájkolni. ","id":"20190529_Megtagadtak_a_munkat_nem_tartotta_meg_elso_orajat_negy_tanar_Kobanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d986f13-6d28-47ee-9ae1-7347c5ef4bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Megtagadtak_a_munkat_nem_tartotta_meg_elso_orajat_negy_tanar_Kobanyan","timestamp":"2019. május. 29. 15:57","title":"Megtagadták a munkát, nem tartotta meg első óráját négy tanár Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt gondolják, hogy ha már jelentkeznek a panaszok, azokon úgysem lehet segíteni, pedig ez egyáltalán nem így van. Dr. Beöthe Tamás urológussal olyan prosztatabetegségekről beszélgettünk, amelyek a fiatalabb férfiakat is érinti.","shortLead":"Általános az a felfogás, hogy a prosztatával kapcsolatos problémák csak az idős férfiakat érintik, ráadásul sokan azt...","id":"proxelan_20181110_Ferfias_gondok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6dfac3b-428f-4dfd-83e5-b26b28ee0587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d5ae86d-5124-43d8-8bf4-2dddccc42450","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20181110_Ferfias_gondok","timestamp":"2019. május. 29. 07:30","title":"Prosztatagondok: tévedés, hogy csak az idős férfiakat érintik! - Interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"8c13ac21-6061-4c7b-a236-5d623134e882","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin már kedden részt vesz az ALDE ülésén. Fekete-Győr András Momentum-elnök azt mondta a pártvezetés keddi sajtótájékoztatóján, októberben újabb pofonokat vihetnek be Orbánnak.","shortLead":"Cseh Katalin már kedden részt vesz az ALDE ülésén. Fekete-Győr András Momentum-elnök azt mondta a pártvezetés keddi...","id":"20190528_A_Momentum_EPkepviseloje_Ott_a_borondom_indulok_a_repterre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a14196-4afd-413d-b108-e48c3e9d6849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9878f7e7-a55c-441c-8814-2035166f6e5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_A_Momentum_EPkepviseloje_Ott_a_borondom_indulok_a_repterre","timestamp":"2019. május. 28. 10:34","title":"A Momentum EP-képviselője: Ott a bőröndöm, indulok a reptérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd589e4-6a27-4556-9c50-7c1ac6dcf2a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmincöt fő, köztük 33 dél-koreai turista utazott azon a hajón, amely szerda este szenvedett balesetet Budapesten. A mentők hét halálos áldozatról számoltak be, hét embert kórházba szállítottak, sokakat még keresnek – hangzott el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"Harmincöt fő, köztük 33 dél-koreai turista utazott azon a hajón, amely szerda este szenvedett balesetet Budapesten...","id":"20190530_Video_Het_halalos_aldozatrol_tudnak_a_hatosagok_a_hajobaleset_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd589e4-6a27-4556-9c50-7c1ac6dcf2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe481eee-016a-4925-9045-60e3f0f1bb1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Video_Het_halalos_aldozatrol_tudnak_a_hatosagok_a_hajobaleset_utan","timestamp":"2019. május. 30. 00:44","title":"Dél-koreaiak utaztak a Dunán elsüllyedt hajón, hét halálos áldozatról tudnak a hatóságok – videó a sajtótájékoztatóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288fdd7-cd14-44fa-8634-b3328acc9a29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Valószínűleg a következő évben már kapható is lesz a sportos elektromos autó, amely öt másodperc alatt éri el a százas tempót.","shortLead":"Valószínűleg a következő évben már kapható is lesz a sportos elektromos autó, amely öt másodperc alatt éri el a százas...","id":"20190529_audi_etron_suv_s_sport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5288fdd7-cd14-44fa-8634-b3328acc9a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef2500e-3387-4e9f-89df-1916e4e7efc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_audi_etron_suv_s_sport","timestamp":"2019. május. 29. 16:47","title":"Jön az Audi e-tron SUV sportváltozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem találtak sem újabb túlélőket, sem további holttesteket a szerda esti dunai hajóbaleset után.","shortLead":"Egyelőre nem találtak sem újabb túlélőket, sem további holttesteket a szerda esti dunai hajóbaleset után.","id":"20190530_hableany_dunai_hajobaleset_kutatas_mentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcb881f-6235-4216-98ca-bcbc19acd9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_hableany_dunai_hajobaleset_kutatas_mentes","timestamp":"2019. május. 30. 08:35","title":"Budapesttől délre keresik a hajóbaleset túlélőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bab4893-8c02-4ca9-ac96-cd8ae73409e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon olyan szabadalmat készített, amely szerint a cég digitális asszisztense gyakorlatilag 0-24-ben hallgatózik. Most két új parancs segítségével igyekeznek csillapítani a kedélyeket.","shortLead":"Az Amazon olyan szabadalmat készített, amely szerint a cég digitális asszisztense gyakorlatilag 0-24-ben hallgatózik...","id":"20190529_amazon_alexa_okoshangszoro_digitalis_asszisztens","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bab4893-8c02-4ca9-ac96-cd8ae73409e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7afd54-7fc9-4045-91bb-10c144f1d15f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_amazon_alexa_okoshangszoro_digitalis_asszisztens","timestamp":"2019. május. 29. 18:03","title":"Új funkciót kapott az Amazon digitális asszisztense, hogy megnyugtassák a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyoldalúra sikerült az időjárás és a közlekedési cég harca.","shortLead":"Egyoldalúra sikerült az időjárás és a közlekedési cég harca.","id":"20190529_Padlora_kuldte_az_eso_a_BKKt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a738586-5b42-4fef-8a34-bd99891d294f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Padlora_kuldte_az_eso_a_BKKt","timestamp":"2019. május. 29. 16:13","title":"Padlóra küldte az eső a BKK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]