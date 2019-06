Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között. Kilenc magyarnak is havi 2 milliónál több a nyugdíja.","shortLead":"Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között. Kilenc magyarnak is havi 2...","id":"20190603_Havi_50_ezernel_is_kevesebbol_el_21_ezer_magyar_nyugdijas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a842b2-36ac-41f3-ae49-2aa931a50542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Havi_50_ezernel_is_kevesebbol_el_21_ezer_magyar_nyugdijas","timestamp":"2019. június. 03. 08:03","title":"Havi 50 ezernél is kevesebből él 21 ezer magyar nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy napja lehet hozzájutni.","shortLead":"Egy napja lehet hozzájutni.","id":"20190604_Oriasi_volt_a_roham_a_szuperkotvenyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b12554c-92f1-4fa2-b231-21d8fb39706f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Oriasi_volt_a_roham_a_szuperkotvenyert","timestamp":"2019. június. 04. 10:13","title":"Óriási volt a roham a szuperkötvényért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai fél inkább a mélyben kutatna a holttestek után. ","shortLead":"A dél-koreai fél inkább a mélyben kutatna a holttestek után. ","id":"20190603_Hajokatasztrofa_Nem_ertenek_egyet_a_hajo_kiemelesevel_a_delkoreaiak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62952ec-ab9b-43ca-b3fc-b8c6a0e8549f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Hajokatasztrofa_Nem_ertenek_egyet_a_hajo_kiemelesevel_a_delkoreaiak","timestamp":"2019. június. 03. 13:10","title":"Hajókatasztrófa: Nem értenek egyet a hajó kiemelésével a dél-koreaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fülöp-szigeteken nemcsak hogy komolyan veszik a klímaváltozást, de a gyerekeket is a környezetvédelemre nevelnék egy új törvénnyel.","shortLead":"A Fülöp-szigeteken nemcsak hogy komolyan veszik a klímaváltozást, de a gyerekeket is a környezetvédelemre nevelnék...","id":"20190603_fulop_szigetek_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_faultetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf50634d-113c-4c10-8434-ee02e2dd4fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_fulop_szigetek_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_faultetes","timestamp":"2019. június. 03. 09:03","title":"Ez zseniális: a Fülöp-szigeteken minden diáknak 10 fát kell elültetnie ahhoz, hogy végezzen az iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban arról szóltak a hírek, hiába a felfüggesztés, a Fidesz EP-képviselőit nem bünteti a Néppárt. Kiderült, a magyar kormánypárt EP-képviselői nem tölthetnek be vezető pozíciót az Európai Néppárt frakciójában.","shortLead":"Korábban arról szóltak a hírek, hiába a felfüggesztés, a Fidesz EP-képviselőit nem bünteti a Néppárt. Kiderült...","id":"20190604_Megis_bunteti_a_Fideszt_az_Europai_Neppart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf15471b-145b-42bd-af5b-267459cbaeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee679d57-8caf-45e3-a61d-f719f24224c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Megis_bunteti_a_Fideszt_az_Europai_Neppart","timestamp":"2019. június. 04. 12:21","title":"Mégis bünteti a Fideszt az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845a809a-7c4e-4814-b3a8-59864a2db79f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A népjóléti bizottságban kaszálták el a javaslatot, A Város Mindenkié civil szervezet szót sem kapott. ","shortLead":"A népjóléti bizottságban kaszálták el a javaslatot, A Város Mindenkié civil szervezet szót sem kapott. ","id":"20190604_Leszavazta_a_Fidesz_a_gyerekes_csaladok_kilakoltatasanak_tilalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845a809a-7c4e-4814-b3a8-59864a2db79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cdf5011-b075-4d0f-84aa-dbc6a8d451bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Leszavazta_a_Fidesz_a_gyerekes_csaladok_kilakoltatasanak_tilalmat","timestamp":"2019. június. 04. 17:59","title":"Leszavazta a Fidesz a gyerekes családok kilakoltatásának tilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz miniszterelnök szokatlan módon lényegében ultimátumot adott az Öt Csillag Mozgalom és a Liga elnökék, hogy oldják meg hónapok óta romló viszonyukat – Di Maioi és Salvini majd egy hónapja nem beszél egymással.","shortLead":"Az olasz miniszterelnök szokatlan módon lényegében ultimátumot adott az Öt Csillag Mozgalom és a Liga elnökék...","id":"20190604_Olasz_miniszterelnok_Salvini_es_Di_Maio_dontson_folytassuke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e426e010-1ed6-4b3b-8a5b-ba088268bd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f577d3c8-488f-4e61-80a3-485bdcd69b30","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_Olasz_miniszterelnok_Salvini_es_Di_Maio_dontson_folytassuke","timestamp":"2019. június. 04. 05:23","title":"Olasz miniszterelnök: Salvini és Di Maio döntsön, mi lesz, különben lemondok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc834ae-60f2-497a-8c9a-f61dd92a54f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy nagyon környezettudatos és szinte teljesen hangtalan, de a jelek szerint igen erős a legújabb Mini.","shortLead":"Lehet, hogy nagyon környezettudatos és szinte teljesen hangtalan, de a jelek szerint igen erős a legújabb Mini.","id":"20190603_izomauto_ujragondolva_az_elso_elektromos_mini_meg_egy_repulogepet_is_elhuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bc834ae-60f2-497a-8c9a-f61dd92a54f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226d3b4c-4552-491a-8fc2-5138023d2b4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_izomauto_ujragondolva_az_elso_elektromos_mini_meg_egy_repulogepet_is_elhuz","timestamp":"2019. június. 03. 07:01","title":"Izomautó újragondolva: az első elektromos Mini még egy hatalmas repülőgépet is elhúz - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]