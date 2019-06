Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ba7dcdd-9f12-44fe-95bd-1eb55c5847fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megette a látogatók által bedobott ételt az amerikai vadaspark vidrája.","shortLead":"Megette a látogatók által bedobott ételt az amerikai vadaspark vidrája.","id":"20190603_Etelt_dobtak_be_neki_meghalt_Otto_a_vidra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ba7dcdd-9f12-44fe-95bd-1eb55c5847fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eebb053-245d-4ba7-ba23-6fe49526bf4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Etelt_dobtak_be_neki_meghalt_Otto_a_vidra","timestamp":"2019. június. 03. 17:39","title":"Ételt dobtak neki, meghalt Otto, a vidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostanában több ilyennel találkoztak a rendőrök. Egy-egy hamis okirat néhány százezer forintba is belekerülhet. ","shortLead":"Mostanában több ilyennel találkoztak a rendőrök. Egy-egy hamis okirat néhány százezer forintba is belekerülhet. ","id":"20190603_jogositvany_angol_hamis_renorseg_jogsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fc85e45-108e-498e-a89d-86f4201cbf20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511bfd42-1737-40fd-a9ea-0642c62e0bc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_jogositvany_angol_hamis_renorseg_jogsi","timestamp":"2019. június. 03. 12:45","title":"Neten rendelt, hamis jogsival bukott le egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Harry Shaw egy rákos betegségben szenvedett, de a halála előtt még kapott egy nagy ajándékot a kedvencétől.","shortLead":"Az ötéves Harry Shaw egy rákos betegségben szenvedett, de a halála előtt még kapott egy nagy ajándékot a kedvencétől.","id":"20190604_Meghalt_a_kisfiu_aki_megkapta_Lewis_Hamilton_autojat_es_trofeajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60caf23e-96ec-4584-b5ff-3ff79db441ab","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Meghalt_a_kisfiu_aki_megkapta_Lewis_Hamilton_autojat_es_trofeajat","timestamp":"2019. június. 04. 12:27","title":"Meghalt a kisfiú, aki megkapta Lewis Hamilton autóját és trófeáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6c68aa-90c2-4bd6-a0ed-f80506871ef1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Kúria helybenhagyta az első és a másodfokú bírói ítéletet.","shortLead":"A Kúria helybenhagyta az első és a másodfokú bírói ítéletet.","id":"20190603_Kuria_Lehet_Roganra_azt_mondani_hogy_bunozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e6c68aa-90c2-4bd6-a0ed-f80506871ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80adafbf-6413-4af9-a8be-dcf8916d6e92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Kuria_Lehet_Roganra_azt_mondani_hogy_bunozo","timestamp":"2019. június. 03. 14:28","title":"Kúria: Lehet Rogánra azt mondani, hogy bűnöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10b0626a-7d4e-4f58-9395-48f35e4bbbef","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pénzek útja továbbra is átláthatatlan a nemzetközi labdarúgásban – erről nyilatkozott a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség etikai bizottságának egyik vezetője, akinek a sorozatos botrányok miatt a mandátumát nem hosszabbították meg 2017-ben.","shortLead":"A pénzek útja továbbra is átláthatatlan a nemzetközi labdarúgásban – erről nyilatkozott a Nemzetközi...","id":"20190604_Az_alkalmazottak_szajat_befogtak_de_ettol_nem_lett_atlathatobb_a_FIFA_mukodese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10b0626a-7d4e-4f58-9395-48f35e4bbbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056fcbb6-f39a-4265-a76d-b01c5aed4641","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Az_alkalmazottak_szajat_befogtak_de_ettol_nem_lett_atlathatobb_a_FIFA_mukodese","timestamp":"2019. június. 04. 11:04","title":"Az alkalmazottak száját befogták, de ettől nem lett átláthatóbb a FIFA működése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9b2e28-d852-40e1-87ba-34d6d5e93b79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elviszik a nagy pénzt termelő sorozatot, ha életbe lép a törvény.","shortLead":"Elviszik a nagy pénzt termelő sorozatot, ha életbe lép a törvény.","id":"20190605_A_Walking_Dead_gyartoja_is_befenyiti_Georgiat_az_abortusztorveny_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c9b2e28-d852-40e1-87ba-34d6d5e93b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6227a5c4-1859-4df9-900c-bd9a150c3294","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_A_Walking_Dead_gyartoja_is_befenyiti_Georgiat_az_abortusztorveny_miatt","timestamp":"2019. június. 05. 10:25","title":"A Walking Dead gyártója is befenyíti Georgiát az abortusztörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőként fellebbeznek a bírósági döntés ellen, aztán az Ab-hoz, végül Strasbourghoz fordulnának. ","shortLead":"Elsőként fellebbeznek a bírósági döntés ellen, aztán az Ab-hoz, végül Strasbourghoz fordulnának. ","id":"20190604_Hadhazy_es_Szel_fellebbez_a_kozteveben_tortentek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ff7d8d-c72c-4e10-b6f8-8ce51f8f9830","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Hadhazy_es_Szel_fellebbez_a_kozteveben_tortentek_miatt","timestamp":"2019. június. 04. 15:17","title":"Hadházy és Szél fellebbez a köztévében történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átlépte az érvényességi küszöböt és eredményesnek is bizonyult Romániában az igazságügyi témákban május 26-án, az európai parlamenti választások napján tartott népszavazás – erősítette meg hétfőn a központi választási bizottság (BEC).","shortLead":"Átlépte az érvényességi küszöböt és eredményesnek is bizonyult Romániában az igazságügyi témákban május 26-án...","id":"20190603_korrupcio_nepszavazas_klaus_iohannis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c27e80-aea1-4096-82c3-62558a120a53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_korrupcio_nepszavazas_klaus_iohannis","timestamp":"2019. június. 03. 19:43","title":"A korrupció elleni népszavazás érvényes és eredményes lett Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]