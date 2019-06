Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d7eba26-b465-45b9-9da8-dcbf44880455","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszok szavazással döntöttek több tucat repülőtér átnevezéséről, de a hatóságok azért nagyon figyeltek, hogy a névválasztás összhangban legyen a hivatalos történelemszemlélettel is. A kalinyingrádi légikikötő például a közakarat ellenére sem viselheti Immanuel Kant nevet. A jövőben viszont már nincs Seremetyevo, Vnukovo vagy Domogyedovo repülőtér.","shortLead":"Az oroszok szavazással döntöttek több tucat repülőtér átnevezéséről, de a hatóságok azért nagyon figyeltek...","id":"20190603_Oroszorszagot_is_elerte_a_nagy_repteratnevezesi_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d7eba26-b465-45b9-9da8-dcbf44880455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68505ca1-364f-4b6f-a936-1ffdd7802be1","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Oroszorszagot_is_elerte_a_nagy_repteratnevezesi_hullam","timestamp":"2019. június. 03. 15:15","title":"Oroszországot is elérte a nagy reptérátnevezési hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524e256-a406-4716-8a15-6cbf8ecaad4d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az életműdíjat olyan művészek kapják, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a filmiparhoz, ám eddig nem kaptak Oscar-díjat.","shortLead":"Az életműdíjat olyan művészek kapják, akik munkásságukkal jelentősen hozzájárultak a filmiparhoz, ám eddig nem kaptak...","id":"20190604_David_Lynch_Oscareletmudij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2524e256-a406-4716-8a15-6cbf8ecaad4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ff37ac-95ed-4980-a3a9-72780c19c0ca","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_David_Lynch_Oscareletmudij","timestamp":"2019. június. 04. 10:34","title":"David Lynch Oscar-életműdíjat kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02912265-ab5e-48d7-b3b7-b316220c55bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A búvárok eddig nem jártak sikerrel, de ma is merülnek. ","shortLead":"A búvárok eddig nem jártak sikerrel, de ma is merülnek. ","id":"20190603_Napokig_eltarthat_mire_megjon_a_daru_a_Hableany_kiemelesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02912265-ab5e-48d7-b3b7-b316220c55bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ea01c3-0e1e-48e7-b4a9-babee0850e8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Napokig_eltarthat_mire_megjon_a_daru_a_Hableany_kiemelesehez","timestamp":"2019. június. 03. 11:22","title":"Napokig eltarthat, mire megjön a daru a Hableány kiemeléséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Nem szól bele a kormány, hogy a dolgozók mit kezdjenek az adózott jövedelmükkel - így kommentálta a Pénzügyminisztérium az ÁSZ-elnök ötletét a megtakarítási számlákról.","shortLead":"Nem szól bele a kormány, hogy a dolgozók mit kezdjenek az adózott jövedelmükkel - így kommentálta a Pénzügyminisztérium...","id":"20190604_A_kormany_nem_tamogatja_hogy_a_fizetes_egy_reszet_megtakaritasi_szamlakra_utaljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4398a820-0873-4be8-b56d-0509126c9a78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_A_kormany_nem_tamogatja_hogy_a_fizetes_egy_reszet_megtakaritasi_szamlakra_utaljak","timestamp":"2019. június. 04. 20:23","title":"A kormány nem támogatja, hogy a fizetés egy részét megtakarítási számlákra utalják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e87fdca-ac95-4b7a-a9c5-24f9e0e6aa79","c_author":"ELMŰ - ÉMÁSZ","category":"brandcontent","description":"A JABIL Circuit Hungary Kft. főként a technológia élvonalába tartozó vállalatoknak gyárt különböző elektronikai termékeket Tiszaújvárosban. Fő megrendelői az autóipar beszállítói, az egészségipari, távközlési és híradástechnikai cégek. Meglátogattuk a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyárat, hogy megtudjuk, milyen technológiákkal lehet zöldíteni és olcsóbbá tenni az üzemeltetést.","shortLead":"A JABIL Circuit Hungary Kft. főként a technológia élvonalába tartozó vállalatoknak gyárt különböző elektronikai...","id":"20190412_Van_olyan_erteku_energiakoltseg_ami_nem_engedi_meg_a_kozepszeruseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e87fdca-ac95-4b7a-a9c5-24f9e0e6aa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"149dc465-cd09-44c2-a7e3-467da3ae393a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190412_Van_olyan_erteku_energiakoltseg_ami_nem_engedi_meg_a_kozepszeruseget","timestamp":"2019. június. 03. 17:30","title":"Van olyan értékű energiaköltség, ami nem engedi meg a középszerűséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szombaton misézett Csíksomlyón, utána a kegytemplom közelében található Jakab Antal Tanulmányi Házban fogyasztott el könnyű ebédet.","shortLead":"A katolikus egyházfő szombaton misézett Csíksomlyón, utána a kegytemplom közelében található Jakab Antal Tanulmányi...","id":"20190603_Zoldseglevest_evett_Ferenc_papa_Csiksomlyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34cd97b0-2021-4a59-9b7f-2ba9d3fff5ed","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Zoldseglevest_evett_Ferenc_papa_Csiksomlyon","timestamp":"2019. június. 03. 14:55","title":"Zöldséglevest evett Ferenc pápa Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de2ca8-a706-40c4-8396-24fb2920c52c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány fogja vinni a prímet az újonnan létrehozandó Nemzeti Tudománypolitikai Tanácsban és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat vezetésében is. ","shortLead":"A kormány fogja vinni a prímet az újonnan létrehozandó Nemzeti Tudománypolitikai Tanácsban és az Eötvös Loránd Kutatási...","id":"20190604_Palkovicsek_ma_beadjak_az_MTA_szetvereserol_szolo_torvenyuket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70de2ca8-a706-40c4-8396-24fb2920c52c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"490ab6ba-5ef9-4075-a280-72ba0795d50c","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Palkovicsek_ma_beadjak_az_MTA_szetvereserol_szolo_torvenyuket","timestamp":"2019. június. 04. 18:50","title":"Palkovicsék kifejtették, hogy verik szét az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac2cd7a-96c2-49e9-8b27-f7446580ee96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A most zajló fejlesztői konferenciáján, a WWDC 2019-en jelentette be az Apple, hogy a holdra szállásról szól majd streamszolgáltatásuk első saját gyártású műsora, ami a For All Mankind címet kapta. ","shortLead":"A most zajló fejlesztői konferenciáján, a WWDC 2019-en jelentette be az Apple, hogy a holdra szállásról szól majd...","id":"20190603_apple_wwdc_2019_sorozat_for_all_mankind_holdra_szallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fac2cd7a-96c2-49e9-8b27-f7446580ee96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1542b01-973c-4df9-ba2a-b6fbdf7996a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_wwdc_2019_sorozat_for_all_mankind_holdra_szallas","timestamp":"2019. június. 03. 19:33","title":"Nagyon izgalmasnak tűnik az Apple első saját gyártású sorozata – előzetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]