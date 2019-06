Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2d330c7-21fb-4c63-9d60-7f4c151a901f","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A DK egészen eddig Karácsony Gergelyt támogatta. Most szereztek egy saját jelöltet az előválasztás második fordulójára, az egykori tévés Kálmán Olgát. Momentumosok szerint \"most van vége a Karácsony-projektnek\".","shortLead":"A DK egészen eddig Karácsony Gergelyt támogatta. Most szereztek egy saját jelöltet az előválasztás második fordulójára...","id":"20190606_Kalman_Olgat_inditja_a_fopolgarmesteri_elovalasztason_a_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d330c7-21fb-4c63-9d60-7f4c151a901f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3b3487-346f-4ad3-b19a-89296b869994","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Kalman_Olgat_inditja_a_fopolgarmesteri_elovalasztason_a_DK","timestamp":"2019. június. 06. 12:13","title":"Kálmán Olgát indítja a főpolgármesteri előválasztáson a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5508c1-d5ba-468d-aca8-a10fec8a8ac8","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"A zsidókat a náciknak felkínáló berlini zsidó nőt, Stella Goldschlagot az utókor próbálja valahogy érthetővé tenni úgy, hogy közben ne mentse őt fel a bűnei alól. A története most egy regényt inspirált, de született már az életéből musical és film is. Pedig ha volt valami, amire Stella Goldschlag nem vágyott, az az, hogy a történetét a szórakoztatóipar hasznosítsa.","shortLead":"A zsidókat a náciknak felkínáló berlini zsidó nőt, Stella Goldschlagot az utókor próbálja valahogy érthetővé tenni úgy...","id":"20190606_holokauszt_irodalom_stella_goldschlag_takis_wurger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d5508c1-d5ba-468d-aca8-a10fec8a8ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63d53b74-40b4-4055-a2c1-86ae8319bd27","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_holokauszt_irodalom_stella_goldschlag_takis_wurger","timestamp":"2019. június. 06. 20:00","title":"Hol fordul át giccsbe a holokauszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Ezek a mai fiatalok nem bírják, hogy 45 fokos konyhákban kell túlórázniuk, inkább elmennek oda, ahol jobban fizetik őket – panaszkodnak a vendéglátósok.","shortLead":"Ezek a mai fiatalok nem bírják, hogy 45 fokos konyhákban kell túlórázniuk, inkább elmennek oda, ahol jobban fizetik...","id":"20190606_Diakoknak_es_nyugdijasoknak_kell_megmenteniuk_a_balatoni_vendeglatosokat_akkora_a_munkaerohiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325f15e6-8f4d-45c0-87f8-17f5b0021c3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_Diakoknak_es_nyugdijasoknak_kell_megmenteniuk_a_balatoni_vendeglatosokat_akkora_a_munkaerohiany","timestamp":"2019. június. 06. 06:40","title":"Diákoknak és nyugdíjasoknak kell megmenteniük a balatoni vendéglátósokat, akkora a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721ee28a-ffaf-406a-89c9-eecd370190aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tovább dübörög a du-dududu-du-du-du-du!","shortLead":"Tovább dübörög a du-dududu-du-du-du-du!","id":"20190606_Animacios_sorozat_Baby_Shark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=721ee28a-ffaf-406a-89c9-eecd370190aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd056db8-bf13-47e2-a344-5bf28e7d7f63","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Animacios_sorozat_Baby_Shark","timestamp":"2019. június. 06. 12:16","title":"Animációs sorozat készül a Baby Shark című gyerekdalból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A roncs mentésében részt vevő búvárok komoly lelki és fizikai megterhelésnek vannak kitéve. ","shortLead":"A roncs mentésében részt vevő búvárok komoly lelki és fizikai megterhelésnek vannak kitéve. ","id":"20190606_dunai_hajobaleset_hableany_buvarok_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2017a9bc-fbc4-4cf7-aecf-b033c9321552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129ca5b2-a6e2-4fac-9408-dcfb510fb7bb","keywords":null,"link":"/elet/20190606_dunai_hajobaleset_hableany_buvarok_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. június. 06. 13:51","title":"Az egyik áldozatot átölelve pihent meg egy búvár a Hableánynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11c83d2f-ee80-42c0-84c6-e268273d7e77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit márka legerősebb sportmodellje mostantól egy kicsit visszafogottabb külcsínnel is elérhető.","shortLead":"A brit márka legerősebb sportmodellje mostantól egy kicsit visszafogottabb külcsínnel is elérhető.","id":"20190606_600_loeros_szeliditett_vadmacska_a_jaguartol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11c83d2f-ee80-42c0-84c6-e268273d7e77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0469a362-c976-4816-bb79-83fc23996373","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_600_loeros_szeliditett_vadmacska_a_jaguartol","timestamp":"2019. június. 06. 08:21","title":"600 lóerős szelídített vadmacska a Jaguartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vonat környezetbarátabb a repülőnél, de időben, pénzben és utazásszervezésben lenne még mit behoznia.","shortLead":"A vonat környezetbarátabb a repülőnél, de időben, pénzben és utazásszervezésben lenne még mit behoznia.","id":"20190607_repulo_vs_vasut_kornyezetszennyezes_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57e509de-7635-417d-813d-b7ef20a8623b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00f2bdb-8532-42f2-b423-ab7d830fd542","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_repulo_vs_vasut_kornyezetszennyezes_utazas","timestamp":"2019. június. 07. 06:03","title":"Tényleg jobb lenne elfelejteni a repülőket, és vonattal menni mindenhova?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0626908d-a181-4dbe-b07c-ec071232c718","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gray cég az igazán vastag pénztárcájú vásárlókra fókuszál: olyan tokokat kínál a Galaxy S10+ modellekhez, amelyek akár drágábbak lehetnek, mint maga az amúgy sem olcsó telefon.","shortLead":"A Gray cég az igazán vastag pénztárcájú vásárlókra fókuszál: olyan tokokat kínál a Galaxy S10+ modellekhez, amelyek...","id":"20190606_gray_advent_samsung_galaxy_s10_telefontok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0626908d-a181-4dbe-b07c-ec071232c718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d71b74-e84a-4fb8-8f17-a28ff91f5b20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_gray_advent_samsung_galaxy_s10_telefontok","timestamp":"2019. június. 06. 11:03","title":"Ilyet látott már? Van olyan Galaxy S10+-tok, ami drágább, mint maga a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]