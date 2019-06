Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnöki hivatal helyettes vezetője szerint az csak első kör volt.","shortLead":"Az elnöki hivatal helyettes vezetője szerint az csak első kör volt.","id":"20190611_15_kormanyzojat_menesztette_az_ukran_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780f5953-b4de-4b6a-8774-b369160efaac","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_15_kormanyzojat_menesztette_az_ukran_elnok","timestamp":"2019. június. 11. 21:55","title":"15 kormányzóját menesztette az ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3119ac46-0351-49bf-b2e5-17367eff7e37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Doom soha nem könnyű látványáról volt ismert, azonban az Eternal alcímmel készülő új rész a korábbiakra is rátesz egy lapáttal. ","shortLead":"A Doom soha nem könnyű látványáról volt ismert, azonban az Eternal alcímmel készülő új rész a korábbiakra is rátesz...","id":"20190610_doom_eternal_trailer_megjelenesi_datum_bethesda_softworks_e3_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3119ac46-0351-49bf-b2e5-17367eff7e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ce623d-cd1f-4fde-b214-e457d25a674f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_doom_eternal_trailer_megjelenesi_datum_bethesda_softworks_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 17:03","title":"Még brutálisabb Doom készül, már idén játszhat vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sok negatív kritika ellenére a Bethesda Softworks továbbra is kitart a Fallout 76 mellett, amelyet most egy egész hétig fizetés nélkül lehet próbálgatni. ","shortLead":"A sok negatív kritika ellenére a Bethesda Softworks továbbra is kitart a Fallout 76 mellett, amelyet most egy egész...","id":"20190611_fallout_76_kedvezmeny_ingyenes_idoszak_jatek_e3_2019_bethesda_softworks","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b61e4a55-55d8-4a01-9d34-74cf5b235c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82930b5e-caef-401b-a5c7-641062d63bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_fallout_76_kedvezmeny_ingyenes_idoszak_jatek_e3_2019_bethesda_softworks","timestamp":"2019. június. 11. 19:03","title":"Most egy egész héten át ingyen játszhat a több mint 10 ezer forintba kerülő Fallout 76-al","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente fejenként 50 ezer műanyagrészecskét esznek meg az emberek átlagosan, és hasonló mennyiséget lélegeznek be egy új tanulmány szerint. A valós szám ennél sokkal nagyobb is lehet, mivel az ételek és italok csak kis csoportját elemezték a műanyag-fertőzöttség mértékét vizsgálva. A tudósok kutatása szerint a palackozott vizek gyakori fogyasztása drámaian megnövelik az elfogyasztott nanorészecskék mennyiségét.","shortLead":"Évente fejenként 50 ezer műanyagrészecskét esznek meg az emberek átlagosan, és hasonló mennyiséget lélegeznek be egy új...","id":"20190611_50_ezer_muanyagreszecsket_esznek_meg_az_emberek_atlagosan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed9c008-9b00-43dd-bfe8-d43917065777","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_50_ezer_muanyagreszecsket_esznek_meg_az_emberek_atlagosan","timestamp":"2019. június. 11. 07:03","title":"Ön mennyi műanyagrészecskét eszik meg egy évben? Eláruljuk: 50 000-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56722fb4-5ff5-4519-8911-2e671b3220b8","c_author":"Magyar Suzuki Zrt.","category":"brandcontent","description":"Persze, számítanak a lóerők, ahogy számít a szín és az extrák is, de vannak ennél fontosabb dolgok is, amire nem árt felkészülni, mielőtt besétálnánk a szalonba. Mutatjuk, mik azok, amik felett nem célszerű elsiklani.","shortLead":"Persze, számítanak a lóerők, ahogy számít a szín és az extrák is, de vannak ennél fontosabb dolgok is, amire nem árt...","id":"20190611_Ezekre_figyeljen_ha_uj_autot_vasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56722fb4-5ff5-4519-8911-2e671b3220b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad88ab39-a113-4398-86e6-e9ef93ce4ec8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190611_Ezekre_figyeljen_ha_uj_autot_vasarol","timestamp":"2019. június. 11. 11:30","title":"Erre az 5+1 dologra figyeljen, ha új autót vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Carmen Dan román belügyminiszter szerint az úzvölgyi katonatemetőben június 6-án szolgálatot teljesítő rendőri és csendőri erők teljesítették küldetésük három fő célkitűzését: sikerült megelőzniük a magyarok és románok közti összetűzést, a személyi sérüléseket és a sírgyalázást.","shortLead":"Carmen Dan román belügyminiszter szerint az úzvölgyi katonatemetőben június 6-án szolgálatot teljesítő rendőri és...","id":"20190610_Uzvolgyi_incidens_a_roman_belugyminiszter_elegedett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78f72a71-216e-4b48-9e56-41a00e09ae06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cab59e3-01ed-47a4-9902-4acfd88aa291","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Uzvolgyi_incidens_a_roman_belugyminiszter_elegedett","timestamp":"2019. június. 10. 19:08","title":"Úzvölgyi incidens: a román belügyminiszter elégedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még azt sem tudni, mennyire sérült meg a hajótest, de az biztos, hogy a Hableány orral felfelé áll a vízben.","shortLead":"Még azt sem tudni, mennyire sérült meg a hajótest, de az biztos, hogy a Hableány orral felfelé áll a vízben.","id":"20190610_Ujabb_akadalyokba_utkozhet_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90feaae2-73e7-4cb1-9460-104b21a993e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Ujabb_akadalyokba_utkozhet_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 10. 16:40","title":"Újabb akadályokba ütközhet a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyógyszerekre, az alkoholra, a dohánytermékekre és a háziállatokra kell figyelni.","shortLead":"A gyógyszerekre, az alkoholra, a dohánytermékekre és a háziállatokra kell figyelni.","id":"20190611_Figyelmeztetest_adott_ki_a_NAV_igy_lehet_meguszni_a_kulfoldi_nyaralast_buntetes_nelkul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67e587b4-916f-4124-bb7f-1801b5a36685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bea1760d-9a50-464b-b67d-8a85ecb39ba9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Figyelmeztetest_adott_ki_a_NAV_igy_lehet_meguszni_a_kulfoldi_nyaralast_buntetes_nelkul","timestamp":"2019. június. 11. 14:20","title":"Figyelmeztetést adott ki a NAV: így lehet megúszni a külföldi nyaralást büntetés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]