[{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tartós melegre lehet számítani, így még rövid időre sem ajánlott négylábú kedvenceinket a kocsiban hagyni.","shortLead":"Tartós melegre lehet számítani, így még rövid időre sem ajánlott négylábú kedvenceinket a kocsiban hagyni.","id":"20190612_ne_fozd_meg_a_kutyad__komoly_problemara_viccesen_figyelmeztet_a_kutyapart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d7eeb-0c6d-4e0d-960b-c9429a537529","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_ne_fozd_meg_a_kutyad__komoly_problemara_viccesen_figyelmeztet_a_kutyapart","timestamp":"2019. június. 12. 13:34","title":"Ne főzd meg a kutyád! – komoly problémára figyelmeztet a hőségben a Kutyapárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bddee471-307a-43d1-aab5-00abc8adf07f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Cosimo Inguscio helyettesíti majd a Groupama Arénában az eltiltott Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésén, Wales ellen. A szövetségi kapitány az azerbajdzsáni kezdőcsapaton több helyen is változtatni fog.","shortLead":"Cosimo Inguscio helyettesíti majd a Groupama Arénában az eltiltott Marco Rossit a magyar labdarúgó-válogatott kedd esti...","id":"20190610_Wales_ellen_mas_csapat_fog_jatszani_mint_Azerbajdzsan_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bddee471-307a-43d1-aab5-00abc8adf07f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f200e8-17e7-4824-be13-10ca852a730b","keywords":null,"link":"/sport/20190610_Wales_ellen_mas_csapat_fog_jatszani_mint_Azerbajdzsan_ellen","timestamp":"2019. június. 10. 18:18","title":"Wales ellen más csapat fog játszani, mint Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9b6aa3-4148-46e6-ad43-6edfc5652960","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cumbriában igazi vidéki programja volt a hercegi párnak.","shortLead":"Cumbriában igazi vidéki programja volt a hercegi párnak.","id":"20190612_Katalin_hercegno_megkuzdott_egy_birkaval_es_nem_birta_rohoges_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb9b6aa3-4148-46e6-ad43-6edfc5652960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5bceb5-eec8-4f55-a700-dec64579430b","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Katalin_hercegno_megkuzdott_egy_birkaval_es_nem_birta_rohoges_nelkul","timestamp":"2019. június. 12. 10:34","title":"Katalin hercegnő megküzdött egy birkával, és nem bírta röhögés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f17eb293-9123-452c-8b2f-0132d5dcae81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciájú robotok segíthetik a mentális betegségben szenvedőket egy ausztrál kutatás szerint. ","shortLead":"Mesterséges intelligenciájú robotok segíthetik a mentális betegségben szenvedőket egy ausztrál kutatás szerint. ","id":"20190610_szocialis_robotok_mentalis_betegsegben_szenvedok_segitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f17eb293-9123-452c-8b2f-0132d5dcae81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce5a671-24c4-4bd8-a984-bfb360af1cc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_szocialis_robotok_mentalis_betegsegben_szenvedok_segitese","timestamp":"2019. június. 10. 18:03","title":"Jönnek a kórházakba szociális robotok, és ez jobb hír lehet, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A művelet akár 6 órán át is eltarthat.","shortLead":"A művelet akár 6 órán át is eltarthat.","id":"20190610_Kedd_hajnalban_kezdik_kiemelni_a_Dunabol_a_Hableanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdecfcf5-8df9-4b4c-8936-21ec1d5cb0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d66dd5b-1f31-4412-8a01-f213c52a18a1","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Kedd_hajnalban_kezdik_kiemelni_a_Dunabol_a_Hableanyt","timestamp":"2019. június. 10. 21:16","title":"Kedd hajnalban kezdik kiemelni a Dunából a Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c465b9e4-0978-4a04-b876-427d74227ba0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ahogy a horvátok, úgy Wales ellen is Pátkai Máté volt a hős. A magyar együttes négy kör után vezeti csoportját.","shortLead":"Ahogy a horvátok, úgy Wales ellen is Pátkai Máté volt a hős. A magyar együttes négy kör után vezeti csoportját.","id":"20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_gyozelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c465b9e4-0978-4a04-b876-427d74227ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38afa41-c88f-415f-87ab-5c6547cc78dc","keywords":null,"link":"/sport/20190611_magyarorszag_wales_eb_selejtezo_gyozelem","timestamp":"2019. június. 11. 22:46","title":"Nagy lépést tett az Eb felé a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A francia államfő szerint komolyan kell venni az emberek félelmét a technikai változásoktól és a munkahelyek csökkenésétől.","shortLead":"A francia államfő szerint komolyan kell venni az emberek félelmét a technikai változásoktól és a munkahelyek...","id":"20190611_Macron_Eddig_nem_sikerult_bizonyitanunk_hogy_a_muszaki_fejlodes_tarsadalmi_haladassal_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10775709-748b-4151-8606-2f1118c9e9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7fdc92b-1110-402f-bc3b-f4cbd4506b0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190611_Macron_Eddig_nem_sikerult_bizonyitanunk_hogy_a_muszaki_fejlodes_tarsadalmi_haladassal_jar","timestamp":"2019. június. 11. 19:56","title":"Macron: Eddig nem sikerült bizonyítanunk, hogy a műszaki fejlődés társadalmi haladással jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f602da8-4030-4562-b355-fc246d0ad7cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brnóban gyűltek össze, ott nagyjából hatezren demonstráltak. Más településeken jellemzően néhány száz fős tiltakozások voltak.","shortLead":"A legtöbben Morvaország legnagyobb városában, Brnóban gyűltek össze, ott nagyjából hatezren demonstráltak. Más...","id":"20190612_andrej_babis_marie_benesova_csehorszag_lemondas_tuntetes_korrupcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f602da8-4030-4562-b355-fc246d0ad7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbc6ca7-6be4-4019-9664-cdedd874f8da","keywords":null,"link":"/vilag/20190612_andrej_babis_marie_benesova_csehorszag_lemondas_tuntetes_korrupcio","timestamp":"2019. június. 12. 07:47","title":"Háromszáz cseh városban követelték Andrej Babis lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]